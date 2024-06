La Policía busca con balsas por los ríos del Trópico a joven secuestrado

Los efectivos hacen un trabajo de rastrillaje para poder dar con el paradero de Brayan Estrada, quien según sus familiares el pasado domingo, desconocidos se lo llevaron por la fuerza y luego pidieron la suma de $us 50 mil para liberarlo.

Las labores de búsqueda se realizan en varias arterias de este sector, donde una cantidad considerable de uniformados recorren el lugar incluso en pequeños botes haciendo la intervención correspondiente a fin de corroborar la versión que han proporcionad los allegados.

Por su parte, la pasada jornada, la madre de la víctima confirmó que hasta el momento no han logrado dar con su paradero, pese a que los supuestos captores se han comunicado con ellos dándoles datos confusos y errados de su paradero.

“No se sabe nada, desde que me ha dicho, voy a ir a trabajar con mi amigo, ha sido desde domingo en la noche, como a las 22:30. Nos han dicho al lado de San Gabriel, ahí recójanlo, pero no había nada, no sé dónde estará”, dijo la mujer consternada a UNITEL.

Asimismo, asegura que la cantidad de dinero que les pidieron para liberarlo es muy alto y señalan que no cuentan con el monto.

“Nos han pedido 50 mil dólares, pero no tenemos nosotros esa cantidad, tampoco nos han dicho el tiempo; porque después nos han dicho que ya estaba sin vida, ya no sé qué hacer”, manifestó la madre del joven.