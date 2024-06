La trama según Zúñiga

Se graduó en 1990 y ocupó el puesto 48 entre 65 oficiales de su ‘promo’.

Paradojas. “No pierdan su tiempo golpeando los cuarteles en busca de kalimanes; ya no hay kalimanes, no pierdan su tiempo”. La amenaza corresponde a Juan José Zúñiga Macías. Data de hace siete meses, del 16 de noviembre de 2023, cuando en el aniversario del Ejército el comandante emitió un discurso furibundo, recordando a Williams Kaliman, excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, prófugo, acusado de haber provocado el derrocamiento del presidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019.

Ahora, el militar potosino de 55 años es apuntado por el Gobierno de haber dirigido un “intento fallido de golpe de Estado”, cuando con un grupo de efectivos, armadas y con carros blindados y tanquetas, irrumpió en la plaza Murillo para, según Zúñiga, “tomar” la Casa Grande del Pueblo. Al final, todo quedó en un mero plan y el excomandante está tras las rejas, con detención preventiva en el penal de El Abra, en Cochabamba.

Sin duda, Zúñiga ha mostrado una personalidad que no respeta reglas, tanto por su deliberación sobre asuntos políticos en un programa televisivo como su insubordinación ante su capitán general, el presidente Luis Arce, contra quien libró un duelo el miércoles, en las puertas del Palacio Quemado: bastón de mando contra grados militares, cada uno señaló los símbolos que les delegan poder.

¿Quién es Zúñiga? Nació en Potosí, se graduó como oficial del Ejército en 1990 y, de acuerdo con datos brindados por políticos en esta semana, fue ascendido a comandante general en 2022, ratificado en enero reciente, sin ser el mejor alumno, ya que hace tres décadas ocupó el puesto 48 entre un total de 65 oficiales. Más todavía, en 2013 estuvo implicado en un caso de desvío de fondos públicos por Bs 2,7 millones, cuando dirigía un regimiento de infantería.

Tenía la confianza de Arce, con quien era común verlo en partidos de básquet, un deporte que apasiona al mandatario. Sin embargo, el miércoles llegó a las cinco faltas personales para su expulsión en el ámbito público, haciendo un paralelismo con las reglas del baloncesto. Más todavía, implicó a su capitán general en el asalto a la plaza Murillo, al momento de su aprehensión en puertas del Estado Mayor de la zona de Miraflores.

Fue su primera versión de lo ocurrido esa tensa jornada. “El día domingo, en el colegio La Salle, me reuní con el Presidente y me dijo que ‘la situación está muy jodida y que va a ser crítica, entonces, es necesario preparar algo para levantar mi popularidad’. Le pregunto: ¿Sacamos los blindados? Y me dice ‘sacá’. Entonces el domingo en la noche los blindados comienzan a bajar, del regimiento de Achacachi”. Luego fue trasladado a celdas de la Policia, donde a las 20.00 brindó una “entrevista policial” que lleva su rúbrica y la del investigador. Es su segunda versión.

“Mi persona estaba a la cabeza juntamente al general… Marcelo Zegarra (comandante de la Fuerza Aérea), vicealmirante Juan Arnés…, comandante de la Armada Boliviana; del servicio pasivo, Gral. Tomás Peña y Lillo; Gral. José Ágreda y Cnl. Charly Calderón” (sic), comienza la transcripción en el documento al que accedió LA RAZÓN.

Sobre la planificación del asalto militar, remarca que el miércoles “nos reunimos los tres comandantes de las tres fuerzas, ya que el comandante general de la Fuerza Aérea y el comandante general de la Armada Boliviana, en una primera instancia fueron quienes llegaron a mi oficina manifestando que había que hacer algo a la situación política que estaba viviendo el país, cuando menciono esta institución política me refiero a la liberación de todos los presos políticos, principalmente militares y civiles” (sic).

“Es así que quien fue el ideólogo fue el Lic. Aníbal Aguilar, quien realizaba presentaciones y análisis en mi oficina desde el mes de mayo, me decía que yo debía realizar un levantamiento donde debíamos salir a la plaza Murillo para tomar el poder y llamar a elecciones. Estas organizaciones las realicé con el comandante general de la Fuerza Aérea. El comandante general de la Armada Boliviana y Gral. Juan Mario Pausen, Inspector General del Ejército, también estaba el actual Comandante General del Ejército, Gral. de Brigada José Wilson Sánchez. Cnl. Julio Omar Buitrago Sempértegui, jefe de Inteligencia del Ejército. Cnl. Céspedes, jefe de logística del Ejército” (sic), continúa el acta.

Atribuye la movilización de tanquetas a la amenaza de bloqueos del transporte pesado, programados para el jueves. “Salieron el día 26 de junio en la mañana con el objetivo de controlar la situación de conflictos en el país”, remarca, y posteriormente vuelve a involucrar a Arce. “El domingo 23 de junio a las 9 am. de manera personal tengo su autorización del Presidente y en la noche, de manera personal, di parte al ministro Edmundo Novillo, ya que estaban saliendo los blindados” (sic), cierra.

Es la historia de los hechos según Zúñiga. Parte de las investigaciones que tienen un trecho largo.

