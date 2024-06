Las peleas en la Asamblea Legislativa paralizan el ingreso de Bolivia al Mercosur

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

La presidenta en ejercicio de Diputados Verónica Challco dirige la sesión. Foto: El País de Tarija

eju.tv

Boris Bueno Camacho

La pugna interna en el Legislativo impide que Bolivia ingrese al Mercosur; Huaytari declaró en la Fiscalía y se acogió al silencio por legitimación de ganancias ilícitas; y presidente del BCB insiste que hay dólares y dice que la clara muestra es la venta de bonos de $us 258,8 millones. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– La pugna interna en el Legislativo impide que Bolivia ingrese al Mercosur

La Cámara de Diputados suspendió nuevamente el tratamiento del protocolo de adhesión de Bolivia al Mercado Común del Sur (Mercosur) por quinta vez y el país no logra ingresar a la organización debido a la división de la fuerza mayoritaria en la Asamblea Legislativa Plurinacional. «El pueblo boliviano está esperando los proyectos y obras, pero aquí no hemos venido a trabajar, sino a hacer berrinches, a gritar más fuerte y, con eso, ganar. No nos traumemos colegas, trabajemos, el pueblo está esperando obras», afirmó la presidenta en funciones de la Cámara Baja, Verónica Challco, después de lamentar el cambio de la agenda legislativa.

– Huaytari declaró en la Fiscalía y se acogió al silencio por legitimación de ganancias ilícitas

El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, se presentó este viernes ante la Fiscalía donde se acogió a su derecho de guardar silencio en el proceso que se le sigue por legitimación de ganancias ilícitas. Cerca de las 15.00, el legislador del ala “arcista” del MAS se presentó ante el Ministerio Público, pero negó que su presencia sea por el caso que se lo investiga y que fue porque estaba de “visita” a un abogado. Su abogado Franklin Gutiérrez, confirmó que el titular de acudió a la Fiscalía, pero que se acogió a su derecho de guardar silencio. “Todo es en base a recortes de periódicos y obedece a una investigación financiera que está bajo reserva”, indicó.

– Procurador insiste: El artículo 168 de la Constitución impide a Morales ser candidato otra vez

Ante las elecciones generales de 2025, el debate en torno a la repostulación del expresidente Evo Morales volvió a reavivarse. Sin embargo, el procurador César Siles fue tajante al insistir en que el artículo 168 de la Constitución, la Opinión Consultiva 28/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y la Sentencia Constitucional 1010/23 indican que aquel ya no puede presentarse como candidato. “En Bolivia se aplica el artículo 168 tal como está redactado; únicamente se puede acceder a la reelección presidencial en Bolivia por una vez de forma continua y no hay debate aquí de ¿discontinua se puede más? No, una sola vez está permitida”, afirmó.

– Senadora afirma que incremento salarial será debatido por el pleno la siguiente semana

Sobre el incremento salarial en la Cámara Alta, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Nelly Gallo, afirmó que el incremento salarial será debatido por el pleno de la Cámara Alta la siguiente semana y que ahí los senadores podrán votar por “conciencia”. Mencionó que actualmente se destinan 2,5 millones de bolivianos para el pago de sueldos y salarios y 30 millones por año. “Esta resolución camaral, que ha sido aprobada en la comisión, la siguiente semana será tratada en la Sala Plena de la Cámara de Senadores, en ese contexto se aprobó esta resolución camaral que no tuvo mucha objeción técnica, ya es otra cosa la opinión de cada uno”, señaló la legisladora.

– Presidente del BCB insiste que hay dólares y dice que la clara muestra es la venta de bonos de $us 258,8 millones

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, insistió en afirmar que en el país hay disponibilidad de dólares y este viernes dijo que la clara muestra es la venta de bonos en dólares que a mayo sumó 2585,8 millones de dólares. “Dólares existe en la economía boliviana, creo que la mejor respuesta a la pregunta es que hemos logrado captar 258,8 millones de dólares que no estaban en el sistema financiero, o sea, como explicaba en mi presentación lo fácil habría sido captar los recursos que estaban en el sistema financiero, lo que se hizo es que la población y las personas que quieran invertir en estos títulos, tenían que traer el dinero en efectivo”, enfatizó.

– Advierten que menor oferta de soya acentúa el déficit comercial y piden acciones al Gobierno

Ante las bajas previsiones en cuanto al grano de soya, el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, contempló que una menor oferta implicará que se acentúe el déficit comercial que se registra en el país y consideró que es momento de asumir acciones para evitar que el tema se salga de las manos. Según las previsiones de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), las exportaciones de soya bajarán en $us 600 millones debido a la disminución de la producción del grano en la campaña de verano 2023-2024, que derivó en una menor oferta exportable y que implica un menor ingreso de divisas este año.

– Transporte pesado ratifica paro para el 3 y 4 de junio; el presidente no se reunirá con el sector

La Cámara Boliviana de Transporte Pesado ratificó este viernes que sus afiliados bloquearán las carreteras el lunes 3 y martes 4 de junio debido a la falta de dólares y combustible, exigen una reunión con el presidente, Luis Arce. Sin embargo, desde el Ejecutivo se descartó que se concrete ese encuentro. “El presidente Arce se ha reunido con la confederación de choferes antes de ayer y ¿por qué no nos puede recibir a nosotros?, ¿presidente, solo gobierna para aquellas personas que están de acuerdo con usted?, ¿presidente, solo gobierna para el que le conviene?, ¿presidente, nosotros, no somos pueblo?”, cuestionó el dirigente del transporte, Héctor Mercado.

– En el caso YLB, la Fiscalía amplía la investigación contra la empresa Gerimex

Dentro las investigaciones del caso YLB, la Fiscalía amplió las investigaciones contra la empresa Gerimex SRL, que firmó ocho contratos entre 2013 y 2019 para la instalación de piscinas industriales de evaporación para la producción de carbonato de litio y cloruro de potasio en el salar de Uyuni, Potosí. El procurador general del Estado, César Siles, informó que su despacho presentó la solicitud, que fue aceptada por el Ministerio Público, para obtener el resarcimiento por el daño económico causado por esos contratos. “Hemos realizado la ampliación de la investigación en esa lógica de tratar de garantizar razonablemente la recuperación del daño económico al Estado”, informó.

– “Tenían direcciones de trabajo, de vivienda, hasta el carnet (de las víctimas)”: el relato de una extrabajadora de la red de extorsión

Tras el allanamiento, realizado el miércoles a un edificio céntrico en la capital cruceña, este viernes se conocieron más detalles de cómo operaba una red de ciberextorsión internacional a la cabeza de ciudadanos extranjeros. La red operaba bajo la fachada de un call center. En este punto, las personas implicadas captaban personas a las que les hacían creer en ofertas de trabajo con un sueldo básico más comisiones por unos cobros. “Yo entré a Internet y vi la solicitud de trabajo. Yo agarré y fui con mi currículo al segundo anillo y me aceptaron”, contó una exempleada; incluso, pasó por un proceso de entrevistas y de presentación de documentación para acceder al supuesto trabajo.

– Declaran rebelde a Sebastián Marset y tramitan activación de sello rojo de Interpol

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue declarado en rebeldía luego de que ‘no se presentó a declarar’ en su audiencia de medidas cautelares este viernes. Los delitos que se investigan son asociación delictuosa, tráfico de sustancias controladas y confabulación. Marset, que se encuentra en la clandestinidad, fue citado a declarar a través de un edicto de prensa y se lo declaró en rebeldía. Los delitos por los que se investiga son asociación delictuosa, tráfico de sustancias controladas y confabulación, confirmó el fiscal Julio César Porras. El Ministerio Público anunció que solicitará la tramitación del sello rojo vía Interpol para que Marset sea capturado.