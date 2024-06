Magistrados del TCP sepultan las intenciones de ‘evistas’ y oposición de cesarlos en sus funciones

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

La sesión presidida por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Foto: Correo del Sur

eju.tv

Boris Bueno Camacho

TCP declara nula la sesión que presidió Andrónico y que cesó a magistrados prorrogados; Diputados aprueba y remite al Senado contrato petrolero para exploración y explotación en un área de Santa Cruz; y Mutún: Corte falla a favor de Bolivia y desestima indemnización de $us 100 millones que exigía Jindal, según procurador. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– TCP declara nula la sesión que presidió Andrónico y que cesó a magistrados prorrogados

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia declaró nula la séptima sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa del pasado 6 de junio que estuvo presidida por Andrónico Rodríguez, y en la que se aprobaron proyectos de ley como la cesación de los magistrados prorrogados. «La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, en aplicación del art. 147 del Código Procesal Constitucional, evidencia en el trámite del presente recurso de nulidad, la existencia de una nulidad procesal por su origen; en consecuencia, resultan nulos de pleno derecho todos los actos legislativos”, se lee en la parte resolutiva de la resolución, según cita el diario Correo del Sur de Sucre.

– Diputados aprueba y remite al Senado contrato petrolero para exploración y explotación en un área de Santa Cruz

Tras varias horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó en su estación en grande y detalle un proyecto de ley que autoriza a Yacimientos Fiscales Petrolíferos Bolivianos (YPFB) suscribir un contrato de exploración y explotación con la Empresa Canacol Energy Colombia S.A.S. (Sucursal Bolivia) en áreas reservadas en Santa Cruz. Se trata del proyecto de ley N° 028/2023-2024 “que autoriza a YPFB, suscribir el contrato de Servicios Petroleros para la exploración y explotación en Áreas Reservadas a favor de correspondiente al área ‘Tita Techi”, ubicada en el departamento de Santa Cruz, con la Empresa Canacol Energy Colombia S.A.S. (Sucursal Bolivia)”, señala el comunicado.

– Comisión Mixta de Justicia define continuar desde el martes la preselección de las judiciales

La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa definió continuar desde el martes con la preselección de postulantes a las elecciones judiciales y ordenó a sus miembros que “no falten”. “Por unanimidad, estamos quedando (en) continuar con esta preselección, a partir del martes”, dijo el presidente de esa comisión, el senador Roberto Padilla, del Movimiento Al Socialismo (MAS) evista. “No va a haber licencias, no va a haber tolerancias, y esperamos que todos estemos presentes para terminar con esta preselección. No quisiéramos que agenden otras actividades. Tenemos que priorizar esta preselección”, agregó el legislador.

– Vocal del TSE advierte que si hay elecciones primarias la convocatoria tiene que salir hasta principios de agosto

“Si se llevan adelante las elecciones primarias, tendríamos que estar realizando la convocatoria a finales de julio o principios de agosto de esta gestión”, deslizó la tarde de este miércoles Gustavo Ávila, vocal del Tribunal supremo Electoral (TSE). El vocal manifestó que se convocó al menos a 11 agrupaciones políticas, así como a autoridades de la Asamblea Legislativa y el Órgano Ejecutivo para abordar esta situación en una cumbre el próximo 3 de julio. Ávila aclaró que la Ley prevé la realización de elecciones primarias, tema que es un requisito previo antes de las elecciones generales, por lo que se debe explicar a las organizaciones políticas el ciclo electoral que hay por delante.

– Camacho anticipa derrota electoral de Arce y del MAS en 2025

El gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, vaticinó una derrota electoral del presidente Luis Arce y del Movimiento Al Socialismo (MAS) en los comicios presidenciales de 2025. “Se anunció que las elecciones a presidente serán en agosto de 2025. Es decir, en poco más de un año los bolivianos, con su voto, le dirán a Arce y al MAS que se vayan”, escribió en su cuenta de X. Este miércoles, el vicepresidente del Tribunal Supremos Electoral (TSE), Francisco Vargas, adelantó que las elecciones presidenciales pueden celebrarse en agosto de 2025 y una eventual segunda vuelta, en octubre de ese año, pero está sujeto a las determinaciones de la Sala Plena.

– Etapa post censal: INE ultima resultados para el 30 de agosto y registra avance del 62,4% en conteo poblacional

El director general del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, afirmó este miércoles que se ultiman los resultados para entregarlas el 30 de agosto próximo y que en el caso del proceso de limpieza, validación y conteo poblacional se tiene un avance del 62,4%, mismos que tienen que ver con la etapa post censal. “Hasta hoy a las 9.00 tenemos un avance del 62,4% del proceso de limpieza, validación y conteo poblacional. No nos olvidemos que a partir de este proceso es que el 30 de agosto estaremos entregando los resultados que nos exige el marco legal del conteo poblacional por departamento y municipio, según la norma vigente”, indicó Arandia.

– Mutún: Corte falla a favor de Bolivia y desestima indemnización de $us 100 millones que exigía Jindal, según procurador

Una corte fallo en contra de la empresa india Jindal, que exigía una indemnización de $us 100 millones por el proyecto Mutún y por consiguiente favoreció al Estado boliviano, según el procurador César Siles. Siles dijo que el tribunal determinó que no corresponde el pago de la citada indemnización. Por el contrario, ordenó a la transnacional a cubrir los gastos que erogó el Estado en el citado proceso. “Dicho caso no fue arbitraje internacional derivado de ningún tratado bilateral de inversiones (TBI), sino que se trató de un arbitraje comercial, de carácter contractual”, se lee en un documento publicado en la página virtual de la Procuraduría.

– Industrias de bebidas, minería y telecomunicaciones, entre los principales contribuyentes durante el 2023

La industria de bebidas, la minería y la telefonía, ocupan los primeros lugares por su aporte impositivo a las arcas del Estado desde el sector privado, de acuerdo con la Memoria Institucional de Impuestos Nacionales, gestión 2023. La Cervecería Boliviana nacional (CBN) es la que más aportó con 1.762,3 millones de bolivianos. Descontando los dos primeros lugares de la lista de Principales Contribuyentes (Pricos), ocupados por dos empresas estatales (YPFB y YPFB Refinación), la lista está encabezada por la CBN, que reporta el 4,4% del total de la recaudación de impuestos en todo el país. El segundo lugar del sector privado lo ocupa Minera San Cristóbal.

– Cainco observa que en el Gobierno se gaste igual que cuando se tenía ingresos por el gas y señala que es momento de hablar de impuestos e incentivos

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, afirmó este miércoles que no es novedoso que los ingresos por la exportación de gas natural hayan bajado, pero llama la atención que el Gobierno nacional siga gastando igual que en épocas pasadas. En su criterio, en esta actual coyuntura en el que se tiene problemas con el dólar, es momento de hablar de políticas impositivas y hasta de incentivos para el sector privado y así generar ingresos para el país. “Lo que necesitamos es facilitarle al sector privado las exportaciones, la generación de ingresos, hablar de nuevos mecanismos para generar inversión”, manifestó.

– 14 personas fueron dopadas en la carretera La Paz-Oruro en los últimos días

Desde la Terminal de buses de La Paz informaron que los casos de personas dopadas han incrementado en las últimas semanas. En su mayoría, son los adultos mayores quienes son víctimas de personas que les dan de tomar fármacos para dormirlos en refrescos u otros alimentos. Según el seguimiento que realizaron los representantes de la terminal, los casos se registran en los buses que parten al medio día con rumbo a la ciudad de Oruro. «14 casos en la terminal de buses que hemos identificado a personas que han dopado en el camino, la ruta sigue siendo la misma, Oruro-La Paz y aproximadamente al medio día», informó la responsable de la Terminal.