Morales invita a renovadores para definir el congreso del MAS y estos responden que él ya no es dirigente

– Evo Morales convoca a sectores «arcistas» para definir nueva fecha del congreso del MAS

El jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, convocó este lunes a los sectores “arcistas” de ese partido a una reunión para este 28 de junio, cuando se definirá la fecha del próximo congreso de ese partido. En ese encuentro, dijo, se sabrá si los representantes afines al presidente Luis Arce «luchan por la unidad». «Decidimos convocar a una reunión de la dirigencia nacional, uno por pacto de unidad, uno por dirección departamental y la dirección nacional (…). Vamos a invitar legalmente, porque corresponde, a esa llamada confederación oficialista, a la señora Guillermina Kuno, a Lucio Quispe, (y a Esteban) Alavi para ver si luchan por la unidad.”, aseguró Morales.

– Arcistas no asistirán a reunión convocada por Morales, le recuerdan que ya no es dirigente del MAS

La dirigencia del Pacto de Unidad arcista rechazó la convocatoria que hizo el expresidente y aún jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales a una reunión el 28 de junio, para definir la fecha del congreso nacional. Le recordaron que ya no es dirigente de ese partido. “Cuando en su momento le hemos convocado para buscar la unidad no hubo voluntad, ahora pretende hacer esa convocatoria cuando ya se tiene una dirección nacional que está en proceso de reconocimiento por el Tribunal Supremo Electoral. Para nosotros ya no es nadie”, afirmó el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Mario Seña.

– Arce ve que detrás de «demandas aparentemente legítimas» se esconde un plan para acortar mandatos

En medio del anuncio de un bloqueo nacional indefinido de caminos y de otras protestas, el presidente, Luis Arce, advirtió este lunes que el Estado atraviesa actualmente un peligro, ya que detrás de las demandas “aparentemente legítimas” de sectores sociales se esconda un plan “para acortar mandatos”. Arce lanzó la advertencia durante su discurso en el acto por el 198 aniversario de creación de la Policía Boliviana, que se desarrolló en el barrio de Següencoma, en La Paz. El presidente indicó que actualmente el país enfrenta una serie de peligros, como el “que detrás de demandas aparentemente legítimas, en realidad, se esconde el plan de acortar mandatos”.

– Asamblea Legislativa afirma que jueza de Cochabamba carece de competencia para ordenar convocar a sesión

La Asamblea Legislativa afirmó que la juez de Sentencia Penal No. 6, del Tribunal Departamental de Cochabamba carece de competencia para ordenar a este poder del Estado convocar a una sesión en un plazo de 72 horas, por lo que actuó “al margen de todo orden constitucional”. “Cumple señalar que la Juez de Sentencia Penal No. 6, del Tribunal Departamental de Cochabamba, al margen de todo orden constitucional, asume conocimiento de una Acción de Libertad presentada por Lucy Sara Escobar Velasco, en representación sin mandato de Andrónico Rodríguez Ledezma, presidente de la Cámara de Senadores”, refiere un comunicado del Órgano Legislativo.

– “Luis Arce quedará solo”, “evistas” atraen a 20 arcistas y buscan recuperar el control de Diputados

El diputado Gualberto Arispe reveló que al menos 20 legisladores entre titulares y suplentes del “arcismo” han retornado al Movimiento al Socialismo “evista”; el bloque trabaja para recuperar el control de la Cámara de Diputados. Este lunes, en la ciudad de Cochabamba se realizó una reunión entre el Pacto de Unidad y la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) a la cabeza del jefe de esa organización política, Evo Morales. Tras este encuentro, el diputado Arispe informó que realizaron una evaluación sobre la coyuntura política en el país, en la que concluyeron que “el gobierno cae por sí solo”, por lo tanto, sostuvo que no será necesario salir en movilizaciones.

– Bolivia convoca a Encargada de Negocios de EEUU para denunciar ‘intromisión en asuntos internos’

A través de comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores convocó este lunes a la Encargada de Negocios de Estados Unidos (EEU), Debra Hevia, con el propósito de hacerle conocer la preocupación y establecer reclamo sobre una serie de pronunciamientos y acciones realizadas por el personal de la Embajada de EE.UU. que “se consideran como intromisión en asuntos internos”. “El Estado Plurinacional de Bolivia promueve una política exterior basada en los principios de igualdad, no injerencia y respeto a la soberanía. En esta línea, rechaza cualquier tipo de acción que promueva la injerencia en nuestro país”, señala parte del comunicado de la Cancillería.

– El ministro de Economía descarta escenario de hiperinflación en Bolivia

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, en conferencia de prensa, descartó un escenario de hiperinflación en Bolivia porque existe control de precios y se preserva la estabilidad económica del país como un patrimonio del pueblo boliviano, en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP). Denunció que algunos analistas intentan comparar el periodo actual con el que se vivió en el quinquenio: 1980-1985. “La situación que vivimos actualmente es de estabilidad de precios, crecimiento de la economía, reducción de la desigualdad (y) disminución de la pobreza”, enfatizó el titular de Economía.

– El Gobierno aclara que con Putin se gestiona la compra de combustible, aunque no necesariamente ruso

Mediante las gestiones con el presidente Vladimir Putin, se busca la venta de diésel, aunque no tendría que ser necesariamente de origen ruso, afirmó este lunes el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. La autoridad aseguró que no existe ninguna contradicción con las declaraciones que dieron los titulares de Obras Públicas, Edgar Montaño, y del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, en días pasados. “Se está solicitado al presidente ruso Vladimir Putin hacer gestiones como un país perteneciente a OPEP para que se nos pueda vender petróleo, diésel y no necesariamente tiene que ser de origen ruso”, aclaró.

– Personal del CEO fue emboscado por más de 100 contrabandistas en Villazón

En el marco de la lucha contra el contrabando, el Comando Estratégico Operacional de lucha Contra el Contrabando (CEO.LCC) movilizó a sus efectivos al sur del país, cerca de la frontera con Argentina. Ahí, en el municipio de Villazón, fueron atacados por más de 100 personas el domingo. “Como resultado se ha tenido la quema de un vehículo de propiedad del Estado (…); han agredido a los efectivos, han tratado de secuestrar las armas”, informó Daniel Pedro Vargas, viceministro de Lucha Contra el Contrabando. De acuerdo con el Gobierno, existían 30 vehículos que no habían cumplido con los protocolos de revisión y pasaron a las localidades de Tomatas y El Kenko.

– Raptora del bebé Alex es sentenciada a 17 años de cárcel y su cómplice a 10 años

La Fiscalía Departamental de La Paz informó hoy que, en audiencia de juicio oral, se demostró con pruebas contundentes y sólidas que Nieves M.C.G., 35 años de edad, es autora del delito de Trata de Personas cometido en contra del bebé Alex de tres meses, a quien sustrajo con engaños de los brazos de su madre de 16 años en la ciudad de La Paz el 2022, por ello, el Tribunal 1º de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer dictó la condena de 17 años de prisión a cumplir en el penal de Obrajes. Asimismo, los miembros del Tribunal determinaron la sentencia de 10 años de cárcel para la cómplice, ahijada de la principal autora, Keyta G.Q.Q., a cumplir en el penal de Obrajes.