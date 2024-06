“¡Papá, papá sácame!”, grito uno de los menores antes de morir ahogado en la Laguna Guapilo

Roberto Carasila, el padre de las víctimas, relató los momentos previos a la tragedia.

Fuente: Red Uno

Santa Cruz, Bolivia.-

La tarde del domingo 9 de junio, la Laguna Guapilo fue escenario de una desgarradora tragedia que enlutó a una familia de escasos recursos. Dos hermanos, de 17 y 13 años, perdieron la vida mientras pescaban en el lugar. El menor de los hermanos se estaba ahogando y el mayor, en un acto desesperado por salvarlo, también terminó falleciendo.

Roberto Carasila, el padre de los menores, relató los momentos previos a la tragedia. “Estábamos hablando, jugando y riendo. Mi hijito el menor se entró al agua y el mayor estaba con su celular chateando. No sé cómo me descuidé un ratito mirando los pescados y mi señora estaba sacando un clavo de su chinela. Ya al ​​rato escuché a mi hijo gritar; ‘papá, papá’, y vi a mi otro hijo desesperado lanzarse al agua. En ese momento me lancé también, mi hijo me alcanzó un palo y me dijo ‘jálame, papá’”, narró con la voz quebrada.

En medio del caos, su esposa, embarazada, también intentó entrar al agua, pero Roberto logró sacarla por un tiempo. “Mi señora también se entró y la saqué porque está embarazada”, agregó.

La familia Carasila, que tiene siete hijos y enfrenta una situación económica precaria, ahora se encuentra ante el dolor de haber perdido a dos de sus seres queridos y sin los recursos necesarios para darles una sepultura cristiana. Ante esta tragedia, hacen un llamado urgente a la solidaridad de la población cruceña para que les ayuden a despedir a sus hijos con dignidad.

También puede leer: Tragedia en la Laguna Guapilo: Dos menores de 17 y 13 años mueren ahogados en Santa Cruz