Por falta de diésel para la cosecha, cañeros advierten que peligra la entrega de etanol al Gobierno

Fuente: ANF

La Paz.- El presidente del Consejo Nacional de Cañeros de Bolivia (Concabol), Óscar Arnéz, advirtió que peligra los contratos de entrega de etanol y azúcar al Gobierno por falta de combustible para la cosecha.

“Si falta algún tipo de diésel, como es en este caso, no se va a poder cumplir los contratos. Y si esto se alarga, empezaremos a no tener azúcar, a no tener alcohol”, alertó Arnéz.

El representante indicó que los ingenios están operando al 20% y 25% por falta de la materia prima que todavía yace en el campo a la espera de la cosecha. Además, esa cosecha podría desperdiciarse por el clima extremo si permanece más tiempo en los cañaverales.

“Si esto sigue, la falta de diésel, no se va a poder procesar la caña y automáticamente la producción va bajando o vamos a hacer zafra hasta diciembre o hasta enero del siguiente año”, lamentó el dirigente.

El sector también adelantó que la falta de dólares afectará a los precios finales de sus productos porque deben endosar el alto costo de las importaciones de maquinaria, repuestos e insumos al comprador final.

//FPF//