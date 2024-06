Transportistas insisten en que dialogarán sólo con Arce y denuncian persecución

El ministro Édgar Montaño desmintió que exista alguna persecución en contra de los mandos de la Cámara Boliviana de Transporte porque él fue víctima de amedrentamiento durante la crisis de 2019.

eju.tv / Video: Red Uno

Juan Carlos Véliz / La Paz

Transportistas que amenazaron con un bloqueo indefinido desde el lunes ante la escasez de combustibles en el país insistieron en que sólo dialogarán con el presidente Luis Arce y descartaron como intermediario al ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño porque en lugar de buscar soluciones estaría promoviendo una «persecución» en contra de dirigentes.

«Al no ser atendidos no nos queda otra que salir este 17 en movilizaciones y lo hemos anunciado en el ampliado que hubo en Oruro, sólo vamos a conversar con el Mandatario porque el señor ministro (Montaño) va mintiendo a la población, dijo que todo está solucionado», afirmó anoche el presidente de la Cámara de Transporte de Oruro, Jorge Gutiérrez, en red Uno.

El representante denunció que dirigentes de las cámaras de transporte que amenazaron con un bloqueo de caminos están sufriendo una «persecución» de parte del ministro Montaño.

«(El ministro) se ha ocupado en perseguirnos, nuestro presidente de la Cámara Boliviana de Transporte en este momento está en la clandestinidad y de la misma manera a mi me están vigilando en mi domicilio particular y en este momento me encuentro en otro lugar para precautelar mi seguridad, seguramente me detendrán en cualquier momento», denunció.

No obstante, el ministro aludido desmintió que exista algún acto de amedrentamiento en contra de los dirigentes que se negaron a reunirse con él y dijo que el presidente Arce escuchará a los dirigentes del sector.

«En ningún momento se dijo que no se los va a recibir y les dio dos días especiales, no siquiera les está llevando a todos de manera conjunta, los ha separado: el sábado con los cooperativistas y por otro lado a la Cámara Boliviana de Transporte», informó también en red Uno.

Los transportistas demandan la normalización de la provisión de carburantes y dólares porque les genera perjuicios en sus ingresos debido a que hacen el servicio de logística para el comercio exterior boliviano.