Zúñiga proclama su inocencia y es enviado al centro penitenciario El Abra de Cochabamba

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Zúñiga cuando era ingresado a el Abra en cochabamba. Foto: La Razón

General Zúñiga: "En algún momento se va a conocer la verdad histórica" y dice que aprehendidos son inocentes; Trasladan al general Zúñiga a la cárcel de El Abra por razones de seguridad; y La Paz: Marcha de las Diversidades Sexuales reivindica un pedido de visibilidad y tolerancia.

– General Zúñiga: “En algún momento se va a conocer la verdad histórica” y dice que aprehendidos son inocentes

El excomandante del Ejército, general Juan José Zúñiga, afirmó este sábado que “en algún momento se va a conocer la verdad histórica” y aseguró que hay inocentes entre los otros aprehendidos por los hechos del 26 de junio. Las palabras de Zúñiga surgieron cuando salía de las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) rumbo a la cárcel de Chonchocoro para cumplir una detención preventiva de seis meses. El jefe militar depuesto pasó en celdas desde el pasado miércoles, luego de ser aprehendido por la Policía en cumplimiento de una orden del Ministerio Público, que abrió un proceso tras la movilización militar en La Paz el pasado 26 de junio.

– Trasladan al general Zúñiga a la cárcel de El Abra por razones de seguridad

El excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, fue trasladado de manera sorpresiva de la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro de La Paz al centro penitenciario de El Abra en Cochabamba, según confirmaron fuentes policiales a Erbol. El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, confirmó el dato, indicando que antes que exjefe militar fuera internado a la cárcel, ya se conocían manifestaciones de rechazo hacia el general Zúñiga, incluso fue declarado persona no grata. Dijo que la población de Chonchocoro emitió un voto resolutivo de rechazo, por lo cual en la vía administrativa determinaron trasladarlo a la cárcel de El Abra.

Cinco días después de la movilización militar en La Paz, el Gobierno insiste en que Zúñiga quería ser presidente

Han transcurrido cinco días desde que ocurrió la movilización militar en plaza Murillo o intento de golpe de Estado, según la versión oficial. El Gobierno insiste en que el general Juan José Zúñiga pretendía deponer a Luis Arce y proclamarse presidente de facto, pero sus planes fallaron. «Él quería ser el presidente, él quería tumbar el Gobierno, lo dijo ese día, dijo que los militares querían recuperar la democracia y reconstruir el país. Era una clara afrenta, una declaración de un oficial que quería estar al frente del país», afirmó Luis Arce. El excomandante del Ejército boliviano encabezó una movilización militar con tanquetas y tropas armadas el miércoles de la pasada semana.

– Caso levantamiento militar: Determinan detención domiciliaria para 10 personas y otras cuatro son enviadas a la cárcel

Tras la audiencia cautelar de los 14 aprehendidos por el caso de levantamiento militar en la plaza Murillo, en La Paz, que se realizó este sábado, se determinó detención domiciliaria para 10 personas y otras cuatro fueron enviadas a la cárcel, de acuerdo con el reporte judicial. Sobre estos cuatro úlitmos, se espera que en las siguientes horas, el Ministerio Público dé el detalle del lapso que deben permanecer en el recinto carcelario de Chonchocoro. Las medidas sustitutivas se determinaron para Aníbal Abel Aguilar, a quien el Gobierno lo señaló como el ideólogo y analista de inteligencia del levantamiento militar dirigido por el general Juan José Zúñiga en la plaza Murillo.

– General de la Fuerza Aérea detalla supuesto plan de Zúñiga en la que involucra a embajadas y a sectores sociales

El general Marcelo Zegarra, quien era el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y presuntamente participó del levantamiento encabezado por el general Juan José Zúñiga, detalló el supuesto plan que se iba a realizar el miércoles 26 de junio con la militarización de la plaza Murillo. En su acta de declaración ampliatoria informativa, en su calidad de sindicado incluso involucra a dos embajadas y hasta a algunos sectores sociales. “Luego nos sentamos el general Zúñiga, yo y el almirante Arnez, sólo conversamos los tres en tono bajo y nos dijo (que) le acompañemos para tener una conversación con el presidente (Luis Arce)”, señala una parte inicial de la declaración ampliatoria.

– Arce: «Evo Morales ya no es presidente del MAS, su mandato caducó en 2016”

El presidente Luis Arce aclaró que Evo Morales ya no es presidente del MAS-IPSP desde 2016 aunque admitió que el único que da validez a su mandato es el Tribunal Supremo Electoral. «Evo Morales ya no es presidente del MAS, su mandato caducó en 2016”, afirmó. Para Arce, los dueños del MAS son las organizaciones fundadoras que “quieren recuperar su instrumento” que ahora está en manos de Evo Morales. Según el mandatario, Morales ya no es líder del MAS y el “único que le da validez es el Tribunal Supremo Electoral”. “Las organizaciones fundaron el MAS sin Morales, ellos son los auténticos dueños” afirmó.

– La Paz: Marcha de las Diversidades Sexuales reivindica un pedido de visibilidad y tolerancia

A diferencia de anteriores ocasiones, cuando la Marcha de las Diversidades Sexuales se realizaba en horas de la noche, los organizadores cambiaron de horario y decidieron salir en horas de la tarde por las céntricas calles de La Paz, donde los miembros de la comunidad LGBTIQ+ pidieron tolerancia y visibilidad. La marcha fue encabezada este sábado por el alcalde Iván Arias, la única autoridad que manifiesta desde hace años su abierto respaldo a la colectividad, pidiendo a la sociedad que se abra más hacia este sector vulnerable. En esta ocasión, estuvo acompañado por una comitiva internacional de representantes y embajadores de países como Francia, Venezuela, Alemania, la Unión Europea, España, México y Canadá.

– Importadores de Oruro reportan subida del dólar hasta en Bs 10,50 tras la sublevación militar

La esporádica toma militar de Plaza Murillo con las supuestas intenciones de defenestrar el gobierno de Luis Arce provocó una subida abrupta del dólar; importadores reportaron que la divisa estadounidense cotiza hasta en Bs 10,50. “Nosotros conseguíamos a Bs 9 cuando teníamos urgencia, pero ahora se está cotizando en Bs 10,50. Entonces, la situación está terriblemente preocupante para el comercio”, lamentó el presidente de los importadores de Oruro, Juan García, en Fides. El miércoles, el país vivió tres horas de incertidumbre a raíz de una sublevación militar con supuestos planes de ingresar a Palacio de Gobierno para tomar el poder y cambiar el gabinete de ministros.

– El Gobierno reporta 20 detenidos por vender arroz a precios elevados

De acuerdo con el Gobierno, hasta el momento 20 personas fueron detenidas y enfrentan penas de hasta 10 años de cárcel por cometer delitos de agio y enriquecimiento ilícito al comercializar arroz a precios que están por encima de los promedios de venta en el país. El viceministro de Comercio y Logística Interna, Grover Lacoa, informó que, en las inspecciones realizadas en los ingenios arroceros de Montero, en Santa Cruz, los costos del quintal del cereal no superaban los Bs 300, pero en algunos mercados de la capital del país se comercializaban hasta en Bs 340. “Lo que nos da suficientes elementos para hacer una investigación profunda”, dijo Lacoa.

– CAF fortalece cooperación con Bolivia para construir políticas y estrategias de transición energética

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) acompañará a Bolivia en su desafío hacia una transición energética justa que favorezca a su desarrollo económico, vigoroso, inclusivo y sostenible.En ese entendido, la entidad financiera propuso durante el Foro de Transición Energética Bolivia 2050 incrementar la participación de energías limpias y renovables (eólica, solar y geotérmica), la eficiencia energética, la disminución de combustibles fósiles, electrificación verde y el aprovechamiento de las reservas de minerales críticos como el litio, el zinc y el estaño, en el país, para la producción de baterías y la electro-movilidad.