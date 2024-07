Advierten que el Gobierno impulsa nueva oleada de persecución con la excusa del alzamiento y denuncias del BCB

Además de la aprehensión del activista de DDHH Fernando Hamdan, ayer también se conoció que el Banco Central de Bolivia (BCB) presentó una denuncia penal en contra del político Virginio Lema, integrante del colectivo el Búnker, por delito financiero.





Fernando Hamdan, en una fotografía de archivo. Foto: El Día

Activistas por la democracia y legisladores de oposición temen que el Gobierno impulse una nueva oleada de persecuciones políticas, esta vez con la justificación del alzamiento militar del 26 de junio y con acusaciones realizadas por el Banco Central de Bolivia en la Fiscalía.

Este domingo, el presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) en Bolivia, Fernando Hamdan, fue aprehendido en Santa Cruz y traído a La Paz acusado de estar vinculado a la sublevación liderada por el general Juan José Zúñiga.

Ayer también se conoció que el BCB presentó una denuncia penal en contra del activista Virginio Lema Trigo, integrante del colectivo político el Búnker, por delito financiero. El ente emisor lo acusa de difundir en un mensaje de TikTok “información falsa” respecto a la impresión de nuevos billetes bolivianos.

La diputada de Comunidad Ciudadana Luisa Nayar advirtió que Hamdan fue “prácticamente secuestrado por el régimen del gobierno de Luis Arce” y advirtió que hoy es él “pero que mañana puedes ser vos”, en relación al riesgo del inicio de una ola de persecuciones.

“Estemos atentos, defendamos nuestra democracia y defendamos a todos aquellos que luchan por una Bolivia mejor y que luchan por una Bolivia libre”.

El también diputado de Comunidad Ciudadana Miguel Roca denunció la persecución y recordó que con la “mentira de un golpe de 2019” el Gobierno tomó “más de 200 presos políticos”.

Ahora, “con una nueva mentira con miras a 2025 han armado un teatro y están tomando nuevos presos políticos y amenazando (…_) Amenazando a Virginio Lema por decir lo obvio, los bolivianos hemos vuelto a la época en que tenemos que andar con el testamento bajo el brazo”.

Uno de los abogados de Hamdan, Jorge Valda, calificó que la detención es «alarmante para los defensores de derechos humanos» y recordó que su defendido trabaja en la defensa de algunos «presos políticos”.

«Nos llama de sobremanera la atención que él sea detenido precisamente ahora». El abogado pidió a los organismos defensores de los derechos humanos «que presten atención a lo que está ocurriendo en Bolivia, porque a título de perseguir el falso golpe de Estado del 26 de junio» se involucró a un activista.

El Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) considera que detrás de las investigaciones sobre la asonada, el Gobierno “ha desatado una cacería de brujas acusando a varios ciudadanos inocentes de haber sido parte de la gestión de la misma, utilizándola como pretexto para silenciar y amedrentar a la ciudadanía”, indica el comunicado del Conade, citado por Sumando Voces.

A criterio del diputado del MAS del ala evista Ramiro Venegas, el Gobierno “están secuestrando y mostrando (a los aprehendidos) como criminales, violando la presunción de inocencia”.

Hasta este sábado, luego de 10 días de que se abrió la etapa preliminar de investigación, el Ministerio Público admitió seis imputaciones formales que derivaron en medidas cautelares de carácter personal en contra de 24 personas.

Situación de Hamdan

Nayar denunció además que la Policía impidió ver el estado de Hamdan y la Defensoría del Pueblo indicó que hubo una obstaculización del trabajo para velar por la defensa del aprehendido.

Agregó que pasadas las 19:00 una comisión logró contactarse con Hamdam y “constató que su integridad física no fue afectada y cuenta con dos abogados particulares».

Denuncia contra Lema

A criterio de Virginio Lema, la denuncia en su contra refleja que en el país no hay libertad de expresión y enfatizó que en su TikTok dijo la verdad.

Puntualizó que el “verdadero” motivo para que lo denuncien es porque “quieren acallar y que la gente no hable de la inflación, no hable de la falta de dólares, no hable de la impresión de documentos, en este caso de billetes, de papel, imprimir papel sin respaldo económico”.

“La dictadura quiere acallar a quienes alzamos la voz. Eso es lo que está ocurriendo”. “Bolivia “vive en una democracia disfrazada, que en realidad es una dictadura. La dictadura se ha disfrazado de democracia”.

El abogado especialista en derechos Humanos Franco Albarracín dijo a Sumando Voces que la denuncia en contra de Lema “es un atentado contra la libertad de expresión. En lugar de perseguir a la gente, deberían ser más transparentes e informar adecuadamente sobre la situación económica del país”. BD/JA

