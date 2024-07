¡Amenaza para la salud! Encuentran medicamentos y shampoos falsificados sin registro sanitario

Alejandra Verduguez

Durante un operativo en el mercado La Pampa de la ciudad de Cochabamba se pudo decomisar productos de higiene personal adulterados y sin registro sanitario.

El operativo fue realizado la mañana de este viernes por la Sub Unidad de Farmacias, en coordinación con la Agencia Estatal del Medicamento y Tecnología en Salud (AGEMED) del Ministerio de Salud y Deportes, el COE Departamental, la Oficina de Defensa al Consumidor y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Autoridades lograron decomisar una gran cantidad de productos de higiene personal, como shampoo falsificado con la marca Sedal, medicamentos falsificados y otros sin registro sanitario.

Las autoridades sanitarias señalaron que estos productos son nocivos para la salud, y pueden ocasionar daños a nivel de la piel, oculares y problemas respiratorios, en el caso del shampoo.

En cuanto a los medicamentos decomisados, la responsable Departamental de Farmacias, Dra., Dulcenia Claure, informó que se decomisaron una variedad de medicamentos, los mismos que no cuentan con registro sanitario y otros son falsificados.

Indicaron que estos no pueden ser comercializados en mercados ni en otros lugares que no sean establecimientos legalmente establecidos ya que, al ser medicamentos de dudosa procedencia, y al no ser almacenados correctamente pueden ocasionar efectos adversos a la salud, desde una toxicidad en el hígado, alergias e ineficacia del medicamento.