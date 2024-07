Analista afirma que Evo Morales quiere primarias para legitimar su candidatura

Vladimir Peña considera que esos comicios son un gasto insulso para el Estado

Boris Bueno Camacho / La Paz

El analista político Vladimir Peña espera que, en el encuentro multipartidario de este miércoles, convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a jefes políticos, autoridades de Estado y representantes de organizaciones sociales; salga una posición en consenso para eliminar las elecciones primarias porque significan un gasto insustancial para el Estado.

Peña consideró que el acto político es trascendental tomando en cuenta que en un año y meses se llevarán a cabo las elecciones nacionales, porque, además, las señales que se dieron a la población desde el ámbito político generaron mayor incertidumbre y un hastío que necesita acciones inmediatas que devuelvan la certidumbre y esperanza en la sociedad boliviana.

“Es hora en que la dirigencia política se ponga de acuerdo para empezar una regeneración democrática, que pasa por poner las reglas de juego claras para unas elecciones que son cruciales y determinantes para la vida de nuestro país, espero que los líderes partidarios puedan ofrecer respuestas positivas para lo que está esperando la ciudadanía”, aseguró.

Los vocales electorales y los líderes de diferentes organizaciones políticas se manifestaron proclives a la idea de eliminar las primarias; sin embargo, el ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) se opone a la anulación de esos comicios, posición que para el analista solo tiene el objetivo de validar la candidatura presidencial de Evo Morales, tal cual sucedió en 2019.

“Esas primarias de 2019 estaban diseñadas para Evo Morales, para tratar de darle la legitimidad que no tenía por el rechazo (a su repostulación) en el referéndum y prácticamente entró por la ventana a ese proceso electoral haciéndole trampa a la democracia. Morales necesitaba antes de las elecciones ese proceso para legitimarse y alguien se inventó las primarias que se quedaron en la Ley de organizaciones políticas, no tiene sentido convalidar a candidatos que serán elegidos en una mesa”, enfatizó.

En principio, el actual jefe nacional del MAS y los líderes de otros cuatro partidos no fueron invitados al evento político porque hasta la fecha no renovaron sus directivas nacionales; sin embargo, tras que las organizaciones del ala radical de esa tienda política amenazaron con una movilización nacional si Morales no era invitado a la cumbre, la directiva del TSE determinó convocarlo, hecho que fue interpretado como un acto de debilidad de los vocales electorales.

En ese sentido, las organizaciones sociales afines a Morales anunciaron con antelación que instalarán una vigilia en las puertas del TSE como forma de presión para que las internas de los partidos no sean eliminadas; ante ello, el analista consideró que el ente electoral debe amonestar al MAS si pretende hacer un ‘mitin político’ en la plaza Abaroa de La Paz.

“El órgano Electoral no puede mirar pasivamente que un político irresponsable utilice este evento para sus propios intereses, porque no es un evento de campaña, no es un mitin, es una reunión para tratar de lograr un acuerdo para organizar la próxima elección, por eso se tiene que buscar el consenso para que tengamos unas elecciones transparentes”, sentenció.

El experto aseveró que políticos, el ejecutivo, legislativo y el TSE deben dejar de lado sus intereses sectarios y llegar a posiciones de consenso en la cita, estos deben estar plasmados en un documento serio que debe ser cumplido por todos los firmantes; pero, si no existe una posición común, el Órgano Electoral debe enviar un proyecto de Ley sobre las elecciones generales a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Ya no se puede seguir actuando en función de los propios intereses, a Evo Morales todo el país lo conoce, es un político que siempre ha pensado en él, ni siquiera en su partido y menos en el país, Evo Morales solo piensa en sus intereses; (…) lo que necesitamos es que surjan nuevos líderes, por ello, necesitamos que tomen decisiones responsables con el país, no por sus intereses”, puntualizó.

En la reunión convocada por el ente electoral participarán el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacionalista (ADN), Movimiento al Socialismo (MAS), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Frente para la Victoria (FPV), Unidad Nacional (UN), Movimiento Tercer Sistema (MTS), Movimiento Demócrata Social (MTS), Unidad Cívica Solidaridad (UCS); así como las alianzas políticas Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.