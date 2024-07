Banco Central autoriza uso de criptomonedas, pero aclara que no avala las transacciones

Fuente: Red Uno

Rolando Olmos, gerente de entidades Financieras del Banco Central de Bolivia (BCB), aseguró en el programa Que No Me Pierda (QNMP) que el uso de las criptomonedas es para uso personal y bajo su propio riesgo, pues no son avaladas por el BCB.

“Esta permitida la compra y venta de pagos para la compra de criptoactivos, no obstante, el mismo BCB, ha señalado no avala este tipo de transacciones o de instrumentos de activos, es decir que no respalda la operación con este tipo de activos virtuales, porque no tiene respaldo de ningún Gobierno ni entidad monetaria a nivel mundial”, afirmó Olmos.

El gerente de entidades Financieras del BCB explicó que, más que todo, las criptomonedas “son una inversión financiera que hacen los usuarios, y por lo tanto, los usuarios son los que asumen el riesgo al operar con estos activos”, declaró Olmos.

Según Olmos, el uso de la criptomoneda coadyuva para efectuar algunos pagos transfronterizos o a nivel internacional, a baja escala por algunos comerciantes o personas naturales.

“Es una alternativa adicional que se le ofrece a la población, lo tenemos que tomar de esa manera; no estamos diciendo que eso va a remplazar los canales ya existentes”, concluyó el gerente de entidades Financieras del BCB.