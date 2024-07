Costo del arroz empieza a bajar ligeramente, según viceministro Lacoa

Fuente: https://lapalabradelbeni.com

Podemos señalar de manera tácita, clara y la gente no nos va a dejar mentir, de que los precios continúan estables, no tenemos ninguna variación al alza de ningún tipo de producto, explicó en contacto con Bolivia Tv.

La autoridad indicó que esta cartera de Estado, en coordinación con otras instancias competentes como el Viceministerio de Defensa del Consumidor, monitorea a diario los precios en los mercados.

A través de operativos de control, se verificó que los precios de las carnes, cereales y otros tipos de alimentos están completamente estables en el mercado pese a las afectaciones que dejó la sequía.

A causa de la especulación en semanas atrás, uno de los alimentos que sufrió incremento en su precio fue el arroz y a raíz de ello el Gobierno y productores de este cereal en Santa Cruz se reunieron en Montero el miércoles pasado para tratar esta situación.

En ese encuentro se conoció que semanas atrás salió una pseudo federación de productores y alguna gente interesada con versiones de que, por el efecto climático, el país habría perdido el 70% de cultivos de granos, lo cual es completamente falso.

Evidentemente hemos tenido una afectación por la sequía, pero no llega a esos niveles alarmantes. El país no ha tenido ese grado de afectación, tenemos una afectación en torno al 30 por ciento aproximadamente por la sequía, eso no hace de que tengamos un desabastecimiento, remarcó Lacoa.

Denunció que haya gente interesada en generar zozobra y alarma en el mercado nacional.

Lo que estamos observando en el mercado es que el precio del arroz está empezando ligeramente a descender y esperamos que continue con esta tendencia, esto se va a acelerar a mediados e inicios de agosto, dijo./Fuente: ABI