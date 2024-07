Diputada del MAS ‘evista’ denuncia que el gobierno posee grupos de choque

La asambleísta asegura que el ataque del pasado miércoles en el TSE fue protagonizado por la facción arcista del MAS

Boris Bueno Camacho / La Paz

El pasado miércoles 10 de julio hubo un encuentro multipartidario convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para que once frentes políticos tomen determinaciones sobre el calendario de los diferentes comicios que permitan reencauzar todos los procesos que se debe llevar adelante desde este año hasta el 2026, en el que se efectuarán las elecciones subnacionales.

Sin embargo, la jornada estuvo marcada por la tensión y violencia vividas por grupos de las dos facciones del Movimiento al Socialismo, las cuales se enfrentaron antes, durante y después de la cita multipartidaria, hechos que provocaron gente lesionada y destrozos en la plaza Abaroa y alrededores que fueron el escenario de los enfrentamientos.

Para la diputada del ala ‘evista’ del MAS, Crecencia Saldaña Acosta, elementos del ala renovadora atacaron sin motivo aparente a los militantes afines a Evo Morales quienes solamente fueron a acompañar al exmandatario; además, denunció que estaban parapetados con instrumentos contundentes al estilo de la Unión Juvenil Cruceñista o de la Resistencia Juvenil Cochala, por lo cual pidió una investigación profunda para identificar a los autores intelectuales y materiales de las agresiones.

“Nosotros estábamos haciendo una vigilia en el TSE, a última hora invitaron al presidente del MAS, Evo Morales, nosotros como diputados también asistimos acompañando al presidente del instrumento. En la mañana estaba tranquilo, los otros estaban en la esquina, de repente ha aparecido harta gente con petardos, hay dirigentes y gente herida, le ha quemado su ropa, no se calmaban con sus armas, seguían con sus armas, lamentablemente no tienen miedo y no tienen piedad de la gente y no tienen corazón de la gente, de la militancia”, enfatizó.

La asambleísta lamentó la agresividad de esos grupos organizados quienes se dieron a la tarea de amedrentar y golpear a las personas del ala radical del MAS que estaban en vigilia; además, recordó al presidente Luis Arce Catacora y al vicepresidente David Choquehuanca que la gente que estaba reunida en inmediaciones del TSE también hizo campaña política el 2020 en favor de la dupla gubernamental.

“Acaso el pueblo boliviano, los que son militantes, no han hecho campaña para ellos, no han hecho campaña para que lleguen a la presidencia como presidente, como vicepresidente y como ministros, esa gente que ha sufrido el día miércoles, eso han hecho campaña, son dirigentes, son militantes, entonces, semejantes agresiones han sufrido y nosotros como autoridades estábamos igual ahí, de repente han aparecido y agresiones como a ese herido han hecho a la gente”, puntualizó.

La legisladora reiteró la denuncia y acusó a los ministros de Estado de organizar esos grupos armados que pusieron en vilo a los asistentes a la cita convocada por el TSE, a los militantes del MAS que se reunieron en la plaza Abaroa y a la población en general que no participó en la vigilia; en ese sentido, les recordó que la función pública no es eterna y que, en algún momento, deben rendir cuentas ante la justicia por sus acciones.

“He visto que han actuado como en 2019 en diferentes departamentos, no tiene piedad con la gente, lamentablemente, debe ser que los ministros han preparado eso para que hagan ese día, el pueblo boliviano un día los va a juzgar, estas autoridades que son ministros, que están haciendo todo este daño al pueblo un día, tarde o temprano, van a ser juzgados, el cargo no es comprado, el cargo nadie se compra, ellos solitos van a caer en este país”, advirtió.