Fedeple Santa Cruz afirma que en dos años 89 lecherías cerraron por la crisis

El sector insiste en que les incrementen el precio por la leche entregada en un 30%, que actualmente es de Bs 3,10, mismo que no cubre sus costos de producción de básica, como es la alimentación del ganado.

Lidia Mamani / La Paz

Ante la negativa de la industria lechera y el Gobierno central, de subir el precio de la leche de Bs 3 a más de Bs 4 por litro entregado, la Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple) lamentó e indicó que en su sector al menos 89 lecherías cerraron desde el 2022 hasta la fecha, a causa de la crisis económica que se registra en el país.

“Son 89 lecherías que se vienen cerrando desde el 2022 hasta la fecha, no puede más el sector y demandamos que todos los puntos que hemos pedido como el incremento por la leche entregada a la industria con la eliminación de la banda de precios que nos pone una camisa de fuerza para seguir produciendo. Es lamentable lo que hoy en día vive el sector lechero”, señaló el presidente del sector, Eduardo Cirbián.

Mencionó que sus colegas de Cochabamba, Tarija y La Paz los llamaron para apoyarlos en su demanda de subir el precio de 3,10 bolivianos por litro, mismo que varía por la calidad del producto y al cual piden un incremento del 30%, lo que significa que les paguen por encima de Bs 4 por litro, monto con el que podrán cubrir los costos de producción básica, sobre todo la de sus animales.

“Luego de la reunión del Comité Interinstitucional de Seguridad Alimentaria que se emitió sobre el incremento en el precio de la leche y de sus derivados. Creemos que no se ha informado correctamente a las autoridades que participaron de la reunión, no es un problema estacional, el productor no pone precios al productor final, sino es la industria que ajustó sus precios para cubrir sus costos”, señaló.

Enumeró que los problemas que tienen los productores lecheros tiene que ver con que el 96% de los insumos los importa, de los cuales el precio se ha incrementado en un 30% por la falta de dólares; en el caso de los precios de los granos también se han elevado, al que se suma la falta de provisión de diésel.