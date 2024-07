La fuerza anticrimen allana la vivienda de Zúñiga y aprehende a su ayudante

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

La polícía ingresa al edificio donde se encuentra el deprtamento del excomandante del Ejército. Foto: APG

– Toma militar: Realizan allanamiento en un inmueble en Sopocachi vinculado al general Zúñiga

Este viernes, un grupo especial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, procedió con cumplir una orden de allanamiento a la casa del excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga. Según el reporte, los efectivos tienen como objetivo de obtener mayores indicios en la investigación. En una primera instancia, un grupo de policías ingreso al edificio donde aparentemente Zúñiga habitó antes de su aprehensión. Este operativo se desarrolló la tarde del viernes. Además, en horas de la noche, otro grupo de investigadores ingresó al departamento vinculado a Zúñiga. Cerca de las 21:00, los investigadores salieron del inmueble con una serie de documentos en mano y otros objetos.

– Aprehenden al ayudante de Zúñiga; el militar tiene una mochila con objetos personales del excomandante, dice la Policía

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) ejecutó este viernes una orden de aprehensión contra un teniente que fue el ayudante del excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, investigado por la toma militar de la plaza Murillo. “Se ha procedido con la orden contra un teniente de infantería. En base a su declaración se verá su futuro legal”, informó el director nacional de la Felcc, Jhonny Chávez. El oficial era el hombre de confianza del general Zúñiga, a quien le entregó una mochila con varios objetos personales tras la toma militar y antes de ser aprehendido en puertas del Estado Mayor de Miraflores, el pasado 26 de junio. “Estamos investigando para poder ver dónde están los objetos de valor”, dijo Chávez.

– Fijan fecha para el inicio del juicio contra Añez y otras exautoridades por el caso Senkata

La Procuraduría General de Estado (PGE) informó que se fijó para el 2 de septiembre el inicio del juicio oral, público y contradictorio del caso Senkata, donde se incluye a la expresidenta Jeanine Añez figura como acusada junto con otras exautoridades. En un comunicado, la PGE indicó que se tiene previsto la audiencia comience a las 9:00 y señala que los imputados son acusados por “la comisión del delito de genocidio”. En tanto, Añez, mediante las redes sociales que son administradas por sus familiares, manifestó su rechazo. “No tienen competencia. He recusado a sicarios del gobierno Liz Avilés, Germán Ramos y Marco A Vargas (jueces del) Tribunal 6º de La Paz. La tortura contra una presa política es ilegal, falsa y violenta”, indicó.

– Manfred anuncia un “bloque” con disidentes opositores y CC lo acusa de operar para Arce

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, se ha vuelto a reunir con parlamentarios disidentes de la oposición y anunció la conformación de un nuevo bloque. Ante esta intención, diferentes diputados de Comunidad Ciudadana (CC) criticaron al burgomaestre y lo acusaron de operar a favor del Gobierno de Luis Arce. La nueva reunión de Manfred con los disidentes se realizó en La Paz. Anunció que la subsiguiente semana se volverá a reunir con una “gran cantidad de parlamentarios” para hacer un bloque. “No es una bancada, pero sí un bloque que piense en el país”, dijo Reyes Villa. Explicó que, en la reunión, ha solicitado a los asambleístas la aprobación de créditos, puesto que las alcaldías tienen menos ingresos.

– Arce: Siempre hay problemas en la economía, como en la casa, ¿o no hay siempre problemas en la casa?

El presidente del Estado, Luis Arce, admitió que el país atraviesa por problemas económicos, pero aseguró que están resolviendo algunos aspectos, como el abastecimiento de carburantes. “Siempre en la economía hay problemas, hermanos, siempre hay problemas, como en la casa, ¿o no hay siempre problemas en la casa? Se resuelve uno, aparece otro problema. Como pasa en la casa, pasa en la economía nacional, siempre, pero el Gobierno nacional está tomando varias acciones para ir resolviendo cada uno de los problemas que hemos enfrentado”, dijo el primer mandatario esta jornada. El país atraviesa una crisis por la escasez de dólares que se viene arrastrando desde febrero del año pasado.

– Inflación acumulada el primer semestre de este 2024 es de 2,49%, cifra superior a lo registrado en todo el 2023

La inflación acumulada en Bolivia al primer semestre de la presente gestión es del 2,49%, según la información reflejada este viernes por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). “La variación mensual del IPC de junio fue positiva de 0,54% respecto a mayo y la variación acumulada hasta junio alcanzó a 2,49%”, reza el reporte de la entidad estatal. De acuerdo con el reporte, este aumento se explica, principalmente, por la variación positiva de los precios en las divisiones de: alimentos y bebidas no alcohólicas; salud; bienes y servicios diversos; transporte; prendas de vestir y calzados; alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar; muebles, bienes y servicios domésticos, entre otros.

– Rojas: Ni los EEUU emiten dólares respaldados por oro, el BCB emite dinero fiduciario

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, afirmó que “ni” los Estados Unidos que emiten los dólares están respaldados por oro, y que en economías como la de nuestro país, el BCB tiene la facultad de emitir, “dinero fiduciario”, para las transacciones en sus diferentes cortes. “Porque desde ese periodo, desde la década del 70, hablamos sobre todo de lo que es el dinero fiduciario. Es decir, el dinero que los estados, como la economía boliviana tienen la facultad de emitir para que su población pueda efectuar las transacciones que vean conveniente, en el Estado boliviano, la entidad con la cual hacen la emisión de ese dinero es el BCB, en sus diferentes cortes”, señaló en conferencia de prensa.

– Ya son cuatro navieras que suspenden sus pagos desde Bolivia; el Gobierno ve una medida unilateral

“Le informamos que, a partir del 10 de Julio de 2024, en base a fecha de embarque de puerto de origen, tanto para importación como exportación, se suspende la recepción de pagos desde Bolivia para los siguientes conceptos: flete marítimo, THC, Doc Fee y ningún otro cargo en BL”, detalla el comunicado que emitió Maersk a sus clientes. Brújula Digital informó que las tres principales navieras del mundo no recibirán más pagos desde Bolivia para esas operaciones. Informaron que sólo aceptarán dólares pagados en las oficinas de esas empresas en Chile y Perú. One (Mercator) ya no recibe pagos en Bolivia para cargas que se embarquen desde el pasado lunes; Hapag Lloyd aplicó esta medida desde el miércoles y MSC lo hará a partir del 15 de julio.

– Médicos reciben contrapropuesta sobre Jubilación Forzosa y se mantiene en emergencia

El representante de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública de Santa Cruz, Evert Patiño, informó que han recibido una contrapropuesta por parte del presidente de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, referente a su demanda sobre la jubilación forzosa. Esta será analizada el martes en un ampliado nacional convocado en la ciudad de Cochabamba. Sin embargo, el sector salud continúa en estado de emergencia. «La cual fue analizada por el comité interinstitucional y los sectores movilizados. Se decidió hacer una evaluación de la contrapropuesta en un cuarto intermedio hasta el martes, cuando se convocará a un ampliado nacional en Cochabamba», declaró Evert Patiño.

– “Los transportistas que no vengan por acá, es un bloqueo indefinido”, advierten pobladores de Caracollo tras cuarto intermedio

“Los transportistas que no vengan más por acá, es un bloqueo indefinido”, advirtió uno de los dirigentes del Comité de Movilizaciones que cerró la doble vía que conecta a los departamentos de La Paz con Oruro, a la altura de la zona Villa Puente, en Caracollo, donde en esta jornada a mediodía se dio un cuarto intermedio por una hora, donde se acata un bloqueo desde hace cuatro días, en demanda de obra de asfalto. “Es un bloqueo indefinido y pedimos al Gobierno nacional y a la Alcaldía que sean solidarios con nosotros y nos den solución a nuestra demanda y pedimos al autotransporte que no vengan más por acá, esto es un bloqueo indefinido, no habrá más solidaridad con los que lleguen y quieran pasar por acá”, advirtió un dirigente.