“Los que tienen que caer tienen que caer nomás”, Huaytari afirma que no tiene nada que ver con el caso de extorsión

El funcionario que fue aprehendido en flagrancia cuando cobraba una coima enlodó en el caso de corrupción al Oficial Mayor de la cámara de Diputados y al Presidente de esa instancia legislativa.

Juan Carlos Véliz / La Paz

El presidente de la cámara de Diputados, Israel Huaytari (MAS), ratificó que no tiene relación con el personal administrativo de la cámara que preside y en consecuencia no tiene ninguna relación con el funcionario que fue aprehendido cuando cobraba una coima a un empresario. “Los que tienen que caer tienen que caer nomás”, expresó en relación a la investigación que se realiza.

“Yo no tengo contacto con ningún personal de la cámara de Diputados, no tengo contacto y también hemos visto que es muy planificado, yo por lo menos lo he visto que en el momento que estaba recibiendo (la coima) entra prensa y entran los de la Policía. Hay grabaciones, hemos visto y escuchado, pero me parece muy planificado, fuera de lo que está planificado el hecho está hecho entonces lo que corresponde es investigación cómo ha sido, cómo se ha procedido este tema. Nosotros no vamos a defender a ningún ciudadano cuando estén metidos en hechos de corrupción, tiene que proseguir nomás los que tienen que caer tienen que caer nomás”, declaró en una entrevista con la red DTV.

El jueves, Joe Álvaro S. P., funcionario del área de Finanzas y Contrataciones de la Cámara de Diputados, fue aprehendido en flagrancia cuando extorsionaba a una persona que presta sus servicios en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En una grabación, el sospechoso afirmó que estaba cumpliendo instrucciones del Oficial Mayor y el presidente de la Cámara de Diputados. Este último negó conocer al sindicado y dijo que es víctima de una campaña de desprestigio desde que asumió cargos públicos.

“Desde el tiempo que hemos funcionado siempre tratan cualquier otro problema de enlodarme, el primero ha sido el regalo de un auto chuto que yo estaba involucrado en ciertos actos delictivos en Chile, segundo inventaron proceso sobre ese tema eso hace unos dos meses atrás, tercero hemos visto un encuentro en una mesa con los de Creemos, José Carlos Ayala, otra viralización”, afirmó.

Parlamentarios de oposición pidieron que el presidente de Diputados sea investigado dentro de este caso sobre todo por las denuncias de presuntas irregularidades que rodean al asambleísta que ahora dirige la Cámara Baja.

Consultado sobre quién recomendó la contratación de Joe Álvaro dijo que no tiene información y que se está investigando. Afirmó que como presidente de una instancia legislativa coadyuvará con la investigación.

Después dijo que no confía en nadie y parafraseó al expresidente controvertido Mariano Melgarejo, quien mandó a fusilar su camisa bajo la premisa de que “no hay confianza ni en la camisa”.