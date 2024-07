“No es adecuado levantar la subvención a los hidrocarburos”, dice Economía, ante el pedido de sectores

Las declaraciones de la autoridad se dan en un momento en el que diferentes sectores del transporte pesado, libre, del transporte urbano, micros y buses interdepartamentales, protestan contra el desabastecimiento de diésel.

eju.tv / Video: Ministerio de Economía

Lidia Mamani / La Paz

Ante el pedido de algunos sectores económicos, como: empresarios, mineros, el transporte y hasta políticos, de levantar la subvención a los hidrocarburos en el país, debido a que en el mercado internacional el combustible se compra a más del doble, pero en el mercado interno se lo vende a mitad de precio, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, manifestó que ese tipo de medidas no son adecuadas en este momento.

“En este momento levantar la subvención a los (combustibles) no parece lo más adecuado, porque al levantar la subvención no se eliminará el problema climatológico, lindo sería que levantando la subvención podamos descargar el diésel que hemos importado, no va ahí la solución coyuntural”, respondió ante la consulta si se puede levantar el subsidio a los carburantes, como lo propusieron algunos sectores.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En su criterio, lo que se tiene que entender es que Bolivia como país mediterráneo está sujeto a todo este tipo de situaciones que pueden ocurrir en las fronteras, más aún en el transporte marítimo, en referencia a las fuertes mareas que hay en el puerto de Arica, en Chile, lo que no permite que dos buques descarguen el diésel importado.

También puede leer: Asambleísta Silva plantea placas rojas para que sólo el transporte público cargue combustible subvencionado

Las declaraciones de la autoridad se dan en un momento en el que diferentes sectores del transporte pesado, libre, del transporte urbano, micros y buses interdepartamentales, protestan contra el desabastecimiento de diésel en todas las regiones del país. Ante ello, en esta jornada, los afiliados al Transporte Pesado acatan un bloqueo indefinido y para mañana la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia realizará un paro de 24 horas, por el mismo tema.

Al respecto, el diputado arcista y presidente de la Comisión de Justicia Plural, Froilán Mamani, informó que a esa instancia legislativa le llegó propuestas de empresarios y mineros que sugieren hacer la importación directa del combustible y así resolver la crisis que vive el país por la escasez y ayudar al Gobierno a no erogar más recursos en la subvención.

Entretanto, el dirigente del transporte libre de La Paz, Limber Tancara, planteó crear mesas de trabajo para que se analice quitar la subvención a los hidrocarburos a sectores como a la minería y a la agroindustria y para que se mantenga para el transporte sindicalizado.

También puede leer: Sostenibilidad de subvención a los combustibles en riesgo

Por su parte, el asambleísta departamental de La Paz del MAS, Mario Silva, sugirió reponer las “placas rojas”, que en los años 80 pagan a mitad de precio, como sucede actualmente, para el transporte público y así continúe cargando gasolina y diésel subvencionado, mientras que el sector privado adquiera al precio internacional.

En el país, el precio de la gasolina está a Bs 3,74 el litro y del diésel a Bs 3,72, mismo que se vende sin diferencia a diferentes sectores económicos del país, sin diferenciar, tomando en cuenta que el precio internacional de ambos carburantes están en promedio por encima de un dólar, es decir arriba de Bs 8 el litro.