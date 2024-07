Senador Loza asegura que la ‘derecha interna y externa’ tiene miedo al movimiento campesino y a Evo Morales

El asambleísta defiende el ‘derecho constitucional’ del exmandatario de presentarse para una nueva reelección en 2025

eju.tv/ Video: RKC

Boris Bueno Camacho / La Paz

El senador Leonardo Loza indicó que la derecha externa e interna, en clara alusión al ala ‘arcista’ del Movimiento al Socialismo (MAS), tienen miedo al movimiento campesino, por ello manejan un falso discurso e intentan inhabilitar al presidente de esa organización política, Evo Morales; empero, ratificó que las organizaciones sociales están en estado de emergencia ante cualquier vulneración de la Constitución Política del Estado (CPE) y el intento de proscribir la sigla y al expresidente.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En las últimas semanas, líderes de la oposición y del ala renovadora del MAS recurren a la determinación expresada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una opinión consultiva, así como a la sentencia constitucional 1010/2023 emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, los cuales sientan que la reelección indefinida no es un derecho humano, posición esgrimida incluso por el presidente Luis Arce Catacora.

“Evo Morales está absolutamente habilitado para las siguientes elecciones generales, no hay argumento jurídico, ni técnico, ni la Constitución Política del Estado (CPE) que puedan decir que está inhabilitado; más poe el contrario, la propia Constitución, las normas bolivianas, incluso algunos acuerdos internacionales permiten definitivamente que Evo Morales está habilitado para participar en las siguientes elecciones generales”, retrucó a los detractores de Morales.

Loza defiende el derecho de Morales a ir a nueva postulación. Foto: captura pantalla

En ese sentido, el legislador del ala radical del MAS pidió a su militancia estar atenta y en estado de emergencia ante la arremetida de los sectores conservadores de inhabilitar a su máximo líder, sumado a ello, la cooptación de instituciones como los órganos Judicial y Electoral por parte del gobierno con la clara intención de afectar los intereses de la mayoría del pueblo boliviano que apoya al exmandatario.

“Debemos estar en alerta para hacer respetar, para hacer prevalecer nuestros derechos ante las normas o las leyes bolivianas, la derecha tiene miedo al pueblo, tiene miedo a la clase campesina, a la clase trabajadora, a la clase obrera, tiene miedo a la gente más humilde, tiene miedo al liderazgo de Evo Morales; ellos saben que van a perder definitivamente ‘goleados’, como alguien diría, en las elecciones generales que vienen en nuestro país”, enfatizó el senador Loza.

Lea también: Diputada del MAS ‘evista’ denuncia que el gobierno posee grupos de choque

Asimismo, expresó que otro de los factores fundamentales para los recurrentes ataques contra Morales y el MAS es la capacidad de liderazgo de los partidos de la derecha y el ala renovadora, porque carecen de una oferta política que les permita vencer a ese instrumento político en los venideros comicios presidenciales del 2025, es ese el motivo para que recurran a falsos argumentos como la inhabilitación del también líder cocalero.

“Ellos saben definitivamente que van a perder y están conscientes que no tienen capacidad, no tienen liderazgo, no tienen proyecciones políticas para vencer al pueblo, para vencer a Evo Morales, por eso a toda costa se oponen, por eso a toda costa pretenden generar ese falso discurso de que el compañero Evo está inhabilitado”, aseveró Loza.