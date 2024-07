La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame develó que habló con su colega evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Patricia Arce sobre una supuesta ayuda a un postulante de Beni al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y que ésta negó el hecho.

El martes, Arce fue captada, en un video, haciendo movimientos atípicos para, presuntamente, indicarle la respuesta a un postulante al TCP de Beni, en medio de la etapa de evaluaciones a los aspirantes a altos cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

No obstante, la cuestionada senadora negó que haya buscado favorecer al candidato. Incluso, dijo que no conocía al postulante y calificó de “absurdo” que los movimientos con el bolígrafo se presenten como prueba de una posible ayuda.

En entrevista con La Razón Radio, Salame develó que, tras conocerse el hecho, conversó con Arce, quien le dijo que “ella jamás hubiera podido hacer con ese candidato y menos con ese postulante de Beni”. “Eso me manifestó ella”.

“Yo he acompañado todo el trabajo, pero yo lo he hecho en el grupo 2, la senadora Arce está en grupo uno. No vi presencialmente”, detalló.

No obstante, aseveró que si alguien tiene evidencia de que Arce haya beneficiado al postulante, tiene “toda la facilidad” de impugnar el examen oral del aspirante que se hubiera beneficiado. Hasta la fecha no existe ninguna impugnación contra el examen del candidato.

La etapa de evaluación fue criticada por varios postulantes e incluso actores políticos. El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuchi Quispe denunció que las preguntas eran capciosas y la modalidad de opción múltiple era semejante a una “ruleta rusa”. Su nota fue de 40/100.

“Las preguntas del examen de Tahuichi no fueron capciosas. Que la gente vea el video del examen del vocal”, dijo Salame.

Otro postulante impugnó su nota y arguyó que las preguntas eran confusas.

Sin embargo, el proceso de evaluación de postulantes a las elecciones judiciales avanza sin sobresaltos desde el paso viernes y, se presume, que terminará este miércoles.

