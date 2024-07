Vocal Tahuichi se niega a responder a Morales sobre sus críticas contra el TSE

La autoridad electoral segura que el encuentro multipartidario del 10 de julio busca crear certidumbre en la democracia

eju.tv / Video: BTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichui Tahuichi Quispe se excusó de responder a los cuestionamientos de Evo Morales sobre su exclusión de la reunión de partidos del próximo 10 de julio y reiteró que el Movimiento al Socialismo (MAS) y otras cuatro fuerzas políticas tienen pendientes la renovación de sus directivas, motivo por el cual no fueron invitados los presidentes cuyo mandato fue prorrogado desde el año 2017.

El expresidente señaló en su cuenta de la red social X que el TSE, mediante la Resolución N° 344/2023, estableció que la directiva del MAS reconocida por esta instancia es aquella que fue elegida un 2017 y está presidida por su persona; en ese sentido, cuestiona que el ente electoral convoque a una reunión de partidos políticos sin su concurso.

Morales escribió también que el MAS es el movimiento más grande del país, con 1.079.000 militantes inscritos y que las otras diez fuerzas apenas alcanzan 933 mil en total y rechaza que, pese a que su directiva respeta las disposiciones del Órgano Electoral, por imposiciones digitadas desde el gobierno de Luis Arce, el TSE desconozca la representatividad de la Dirección Nacional a su cabeza.

“No voy a entrar en ningún tipo de debate a cualquier comentario que haga un político, esa no es mi función. (…) Tenemos once partidos de alcance nacional, seis han cumplido con la norma, con las leyes, otros cinco no han cumplido todavía con la renovación de su directiva, en ese grupo está el MAS que tiene una cuenta pendiente”, enfatizó el vocal electoral.

Foto: captura pantalla

Asimismo, hizo hincapié en que el “Encuentro Multipartidario Interinstitucional por la Democracia”, a realizarse el 10 de julio, busca crear certidumbre en la democracia boliviana, para no poner en riesgo dos hitos con fechas inamovibles: las elecciones generales del 8 de noviembre de 2025 y las subnacionales del 5 de mayo de 2026.

“En esa fecha se tiene que dar el cambio de los futuros gobernadores, alcaldes, concejales. Los tiempos están ajustadísimos. Tenemos las elecciones primarias aún están pendientes las elecciones judiciales, por eso se está convocando a este gran encuentro porque se debe tomar una resolución sobre el poco tiempo entre una y otra. ¿Se va a poder dar eso?”, refirió.

Tahuichi Quispe reiteró que la ejecución de las justas judiciales requiere 120 días y es un acto político trascendental porque se elegirá a los futuros magistrados y que, según la norma, no se puede sobreponer con las primarias; es decir, no hay la posibilidad de que ambos comicios se lleven de manera paralela por una cuestión técnica, razón por la cual las internas partidarias deberían ser anuladas porque existen razones fundamentadas.

“Es como si un médico pretendiera operar al mismo tiempo a dos pacientes, por eso es importante, apelo a la conciencia y a la honestidad de los políticos para que vean este escenario y es el más probable. (…) Para anular la elección primaria existe una infinidad de razones, entre ellas es que en el 2019 hubo primarias y todos fueron solo con un candidato y al haber un solo candidato, estamos jugando con la democracia, eso no es ejercicio democrático”, afirmó.

Foto: captura pantalla

Recordó que en esa oportunidad el Tesoro erogó 25 millones de bolivianos, que podrían haber sido destinados a la ejecución de obras que se necesitan en todas las regiones del país, y si continúa la intención de llevarlas adelante este año se prevé que el gasto ascenderá a 35 millones de bolivianos para un evento que probablemente tendrá las mismas características del anterior.