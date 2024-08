Arce envía las cuatro preguntas de su referéndum al TSE y provoca un rechazo generalizado

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El presidente Luis Arce Catacora. Foto: Presidencia del Estado

Luis Arce asegura que el pueblo unido definirá en el referéndum tres temas fundamentales para el país; vocal Tahuichi indica que el TCP debe evaluar la constitucionalidad de las preguntas planteadas por Arce; y, gobierno proyecta que subvención de combustibles llegará a $us 4.000 millones este año; Arce dice que así "no vamos a poder seguir".

– Luis Arce asegura que el pueblo unido definirá en el referéndum tres temas fundamentales para el país

El presidente Luis Arce Catacora envió este miércoles al Tribunal Supremo Electoral (TSE) las cuatro preguntas del referéndum que planteó el pasado 6 de agosto y que tienen que ver con la continuidad de la subvención de los combustibles, la redistribución de los escaños parlamentarios de acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024, así como la posibilidad de una reforma constitucional que permita la reelección presidencial y vicepresidencial por más de una vez. El primer mandatario, mediante su cuenta de la red social X, se refirió al planteamiento de estas cuatro preguntas que, según él, permitirá a la sociedad en su conjunto definir estos aspectos que son parte de la agenda fundamental del país.

– Vocal Tahuichi indica que el TCP debe evaluar la constitucionalidad de las preguntas planteadas por Arce

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, indicó que esta institución analizará de forma técnica para responder la carta del presidente del Estado, Luis Arce, con las preguntas para el referendo. «Una vez recibidas las preguntas del referendo, corresponde que el TSE, mediante su instancia técnica, el Sifde (Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático), proceda a elaborar un informe técnico sobre las preguntas», dijo Tahuichi. Según el vocal, las preguntas tienen que cumplir con tres condiciones: claridad, precisión e imparcialidad. Estima que la respuesta podría estar en dos días. Vamos a trabajar con mucha diligencia, vamos a hacerlo en oportunidad y lo entregaremos. Puede ser dos días y un poco más, señaló.

– Referendo: Gobierno dice al TSE y TCP que el ‘plazo fatal’ para revisar las preguntas es hasta el 31 de agosto

El Gobierno ratificó su intención de que el 1 de diciembre se realice el referendo propuesto por el presidente Luis Arce, junto a las Elecciones Judiciales, por lo cual tanto el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) deben terminar el trámite de revisión de las preguntas antes del 31 de agosto. El ministro de Justicia, Iván Lima, explicó que el plazo para convocar al referendo es de 90 días antes del día de la votación. El presidente Arce ya ha presentado este miércoles las cuatro preguntas propuestas ante el TSE y, de acuerdo con la norma, el Tribunal Electoral tiene 72 horas para emitir el informe técnico. Después el TCP debe realizar el control de constitucionalidad.

– Mesa dice que con el referendo, Arce “declina responsabilidades” ante la falta de dólares, distribución de combustible y el contrabando

Tras conocerse las cuatro preguntas del referendo que el presidente Luis Arce envió al Tribunal Supremo Electoral (TSE), el líder de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa, emitió un mensaje rechazando la propuesta. Señala que el Gobierno está deslindando “responsabilidades” con relación a la situación económica que afronta el país. Mesa señala que con esta consulta, el presidente Arce “niega a cumplir con la urgencia debida, la indeclinable responsabilidad que le corresponde de enfrentar la falta de dólares, el contrabando y el desabastecimiento de carburantes”. Además, Arce indica que las preguntas del referendo incurren en una “violación” a la Constitución Política del Estado.

– ‘Evismo’ impugnará las preguntas del referendo y advierte que resultados no afectarían a Morales al no ser retroactivos

El equipo jurídico del ala “evista” ha descalificado las preguntas del referendo que ha propuesto el presidente Luis Arce ante el Órgano Electoral. Anunció que impugnará este proceso de consulta, aunque tampoco sus resultados afectarían a Evo Morales. “Vamos a nosotros impugnar en la medida pertinente la realización de estas preguntas y de este ilegal e inconstitucional referendo, que está convocando de manera engañosa con estas preguntas”, dijo Wilfredo Chávez. Indicó que se está trabajando la impugnación y se presentará lo antes posible. El abogado del ala “evista” criticó en particular la pregunta 1 planteada por Arce sobre la reelección, Chávez sostuvo que la pregunta está mal formulada con la finalidad de ser engañosa.

– Rodríguez Veltzé: “Preguntas que modifiquen la CPE deben previamente aprobarse por dos tercios en la ALP”

Tras conocerse este miércoles las preguntas que el presidente Luis Arce envió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para avanzar en el referendo, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé cuestionó las mismas y planteó ajustes estructurales. Son cuatro las preguntas planteadas por Arce, dos de ellas relacionadas a la subvención de combustibles, una sobre los escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y la cuarta es sobre la reelección presidencial. “Las preguntas enviadas al TSE que modifiquen la CPE (Constitución Política del Estado) deben previamente aprobarse por 2/3 de la ALP y aquella referida al subsidio de carburantes, resulta inviable por tratarse de una competencia del nivel central del Gobierno”, señala.

– Analistas consideran que preguntas de subvención del referéndum son “capciosas” y “tramposas”

Expertos en economía e hidrocarburos, calificaron a las preguntas del referéndum relacionadas con la subvención de los carburantes, como “capciosas” y “tramposas”, por su ambigüedad. “El pueblo, no está preparado para responder una pregunta como la que hemos visto, totalmente capciosa, que dice si quiere que se levante la subvención. El pueblo le va a decir que no, porque no está preparado, no entiende la macroeconomía, de reservas internacionales, la situación del BCB, de YPFB”, dijo el analista en hidrocarburos, Álvaro Ríos. En su criterio, las personas que están en función de gobierno tienen que decidir todos los aspectos económicos relacionados al país, como impuestos, exportaciones o quitar subvenciones.

– Gobierno proyecta que subvención de combustibles llegará a $us 4.000 millones este año; Arce dice que así “no vamos a poder seguir”

“El pueblo boliviano debe saber que este año la subvención va a tomar $us 4.000 millones que podrían bien destinarse a otras temáticas en el país”, reveló este miércoles el ministro de Justicia Iván Lima, y es por ello que se espera que el pueblo boliviano decida el futuro de esta política estatal en el referendo que está proyectado para el 1 de diciembre. Por su parte, el presidente Luis Arce Catacora manifestó que la subvención “ha ido afectando gradualmente las arcas del Tesoro General de la Nación”. “Todos sabemos el problema que esto acarrea a la economía del país, pero todos también estamos conscientes y poco a poco nos hemos dado cuenta todos los bolivianos que, como estamos, no vamos a poder seguir adelante”, remarcó.

– Elecciones 2025: Las alianzas políticas tienen hasta febrero para registrarse ante el TSE

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aclaró que el plazo para el registro de alianzas electorales que deseen participar en las Elecciones Generales del 2025 no termina el 21 de octubre, sino en febrero del siguiente año. En respuesta a algunas versiones sobre un supuesto adelanto de los comicios, el ente electoral recordó que, en el Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia, celebrado el 10 de julio, se estableció los hitos del ciclo electoral y se propuso el 17 de agosto de 2025 como fecha probable del sufragio nacional. Esa fecha contempla una probable segunda vuelta que se realizaría el domingo 19 de octubre para que finalmente las autoridades electas reciban las credenciales por parte del TSE el 8 de noviembre.

– Toma militar: cinco acusados solicitaron acogerse a un proceso abreviado, dice la Fiscalía

A poco de cumplirse dos meses de la toma militar de la plaza Murillo y el violento ingreso a Palacio de Gobierno, la Fiscalía Departamental de La Paz informó este miércoles que cinco militares detenidos solicitaron someterse a un procedimiento abreviado. “Hemos recibido la solicitud de cinco procedimientos abreviados. Justamente vamos a analizar bajo qué argumentos están pidiendo”, informó el fiscal departamental de La Paz, William Alave. Sin mencionar la identidad de los uniformados que solicitaron esta salida jurídica, Alave dijo que la comisión de fiscales examinará los memoriales de la parte acusada. “Lo importante es que nosotros valoremos en función de los hechos si corresponde o no corresponde”, dijo Alave.