Cinco de 12 organizaciones políticas no renovaron sus directivas y el TSE podría ampliar plazo por sexta vez

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel. Foto: RRSS

eju.tv

Boris Bueno Camacho

TSE abre la posibilidad de ampliar plazo por sexta vez para que partidos políticos renueven directivas; Comisión Mixta de Justicia aprueba la convocatoria para la selección y designación de fiscal general; y, Arce directo: hay que decirlo ‘con claridad’, Evo se equivocó en el manejo hidrocarburífero. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– TSE abre la posibilidad de ampliar plazo por sexta vez para que partidos políticos renueven directivas

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) abrió la posibilidad de ampliar el plazo, por sexta ocasión, para que las organizaciones políticas renueven sus directivas. Cinco de los 12 partidos con alcance nacional aún no cumplieron con ese procedimiento. “Veremos los próximos días si se amplía por una última vez. La idea del Tribunal no es acabar con los partidos políticos que son la base de la democracia, sino más bien ofrecerle facilidades para que logren configurar su accionar en el marco de la Ley de Organizaciones Políticas”, informó el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel. El 5 de septiembre concluye el plazo que otorgó el Órgano Electoral para que las organizaciones políticas renueven a sus dirigencias, tal como establece la Ley 1096.

– TSE descarta elaborar otro Padrón Electoral y perfila que universidades verifiquen el actual registro

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, descartó la posibilidad de elaborar un nuevo Padrón Electoral, debido al costo económico que supondría, sin embargo, reveló otras estrategias para darle confiabilidad al registro vigente, como la verificación de parte de universidades. “El tema no es fácil de realizar un Padrón. No es como ir a la esquina a comprar un libro. Se requieren recursos equipos y un presupuesto que inicialmente todavía no lo hemos terminado de analizar, pero el presupuesto para llevar adelante esa tarea está rondando entre los 60 y 70 millones de dólares. No creo que el país esté en condiciones de hacer ese gasto en este momento”, dijo Hassenteufel en Sucre.

– Comisión Mixta de Justicia aprueba la convocatoria para la selección y designación de fiscal general

Tras una sesión, la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa, aprobó la noche del lunes, la convocatoria para la selección y designación del nuevo fiscal general del Estado, según el senador Roberto Padilla. “Este martes vamos a entregarlo al presidente nato de la Asamblea Legislativa (David Choquehuanca) para su tratamiento y aprobación, luego de eso nosotros tenemos que trabajar”, dijo el legislador del MAS. Padilla explicó que la comisión legislativa tiene un plazo de 45 días para trabajar en la selección de los postulantes que aspiren al cargo público. Padilla adelantó que los postulantes a fiscal general serán evaluados en base a sus méritos obtenidos y deberán dar un examen oral.

– El padre Eduardo Pérez deja un legado en el periodismo y una profunda vocación de servicio

El “padre Pérez” o “tata Pérez”, así era conocido el sacerdote jesuita Eduardo Pérez Iribarne. Nació en España el 22 de mayo de 1944, estudió periodismo en Chile y llegó a Bolivia en 1968. Su vida estuvo marcada por su larga trayectoria en periodismo y por sus obras sociales al servicio de los más necesitados. Murió este lunes a los 80 años en la residencia de la Compañía de Jesús en la ciudad de La Paz. Ingresó en la Compañía de Jesús el 7 de septiembre de 1961. Llegó a Bolivia el 24 de septiembre de 1968. Periodista de profesión. Obtuvo su licenciatura en Filosofía en la Facultad Filosófica de San Francisco de Borja de San Cugat del Vallés, Barcelona en 1968. A fin de realizar sus actividades como maestrillo, Pérez eligió a Bolivia.

– Arce directo: Hay que decirlo ‘con claridad’, Evo se equivocó en el manejo hidrocarburífero

Por primera vez y de manera directa, el presidente Luis Arce afirmó este lunes que el exmandatario Evo Morales, durante su gestión, no realizó exploración en hidrocarburos, lo que ahora afecta a la producción de gas natural, diésel y gasolina. Arce, en su participación en el Consejo de Consejos del CONAMAQ, reprochó que durante los 14 años de gobierno de Morales solo se haya explorado seis pozos, de los que ninguno tuvo éxito. “El problema de diésel, de dólar tiene una misma raíz, que es la equivocada política de hidrocarburos que se ha hecho cuando él, Evo (Morales), estaba de presidente, así no más hay que decirlo, con claridad. Él se equivocó, no hizo exploración, no se dedicó al tema de hidrocarburos y ahora estamos pagando”, acusó.

– Para evitar la reventa, Emapa controla la venta de arroz con carnet de identidad

La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) aplica estrictos controles para evitar la reventa de arroz, entre ellos la presentación del carnet de identidad del comprador para restringir la compra masiva en un mismo mes. La medida se aplica ante la elevada demanda de este alimento y luego de que se identificará que muchos de los compradores son intermediarios. El encargado regional Cochabamba de Emapa, Manuel Mamani, informó que, ante la alta demanda, el arroz se distribuye por arroba a Bs 50,50 y cumpliendo requisitos. “Hemos iniciado inmediatamente a identificarlos y revisar por sus carnets; ahora con el sistema no se puede sacar por un mes entero cuando se compra en Emapa”, explicó Mamani.

Arce: Vendedoras de mercados buscan cualquier pretexto para subir precios de alimentos

El presidente Luis Arce dijo este lunes que las vendedoras de los mercados buscan cualquier pretexto, como la escasez de dólares, para elevar el precio de los alimentos. “En los mercados hay mucha especulación de precios, nuestras hermanas que venden en los mercados suben harto so pretexto del dólar”, cuestionó Arce. Reconoció que en invierno baja la producción de tubérculos, verduras y hortalizas, lo que, sumado a la crisis climática, afecta a la producción de alimentos como la papa, el tomate, el haba y otros. No obstante, dijo que el agro se está recuperando y que hay una mayor producción, pero que ahora las vendedoras argumentan que ha subido el dólar y, por consiguiente, elevan los precios.

– Textileros: “No estamos produciendo, estamos cero, todos los talleres han parado”

Héctor Arratia, trabajador textil, denunció que ya no están confeccionando ropa porque la materia prima subió al 50% y alrededor de mil trabajadores se ven afectados. Además, manifestó el incumplimiento del Gobierno de realizar controles donde se vende la tela. “Desde que subió el precio de la tela no estamos produciendo. Estamos cero. Todos los talleres han parado. Por eso los compañeros estamos en las calles”, indicó Arratia que es un trabajador en el área de textil. Los textileros expresaron su molestia contra el ministro del área y el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, porque incumplieron su compromiso de realizar controles a los centros comerciales de los mayoristas.

– Quemas en Bolivia: Existen 51 procesos penales en el país, 46 están en Santa Cruz

Desde la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) confirmó que existen procesos penales y administrativos a nivel nacional por quemas ilegales, el mayor número está en el departamento de Santa Cruz. Iveth Álvarez, directora departamental de la ABT, indicó que existen 51 procesos penales a nivel nacional, la mayoría en el departamento cruceño, el más afectado por los incendios forestales hasta el momento. “Tenemos 51 procesos penales, 46 en Santa Cruz, personas con detención preventiva, cuatro fueron cauteladas”, indicó Álvarez. Señaló que también existen procesos administrativos, de un total de 245, hay 149 en el departamento de Santa Cruz, 35 en el departamento de Beni, y los demás en el resto del país.

– Bolivia y Brasil identifican zonas donde el fuego está activo y planifican acciones de trabajo en conjunto

Concluyó la reunión binacional entre Bolivia y Brasil donde se abordó el trabajo en conjunto que realizarán para controlar los incendios que afectan a los dos países en la zona fronteriza. El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, indicó que se compartió la información de los puntos críticos donde el fuego se mantiene activo. “Se identificó la zona donde el fuego está activo en ambos países, esta información coincide entre ambos países y corresponde seguir con el trabajo de planificación”, sostuvo Calvimontes. Se conoce que el punto crítico en territorio boliviano es el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías, que comparte la zona del departamento de Santa Cruz y otras zonas de Brasil.