Comisión de Constitución llena las acefalías en listas del TCP con candidatos que tuvieron bajo puntaje

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Los integrantes de la Comisión mixta de Constitución en conferencia de prensa. Foto: erbol

eju.tv

Boris Bueno Camacho

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Acuerdo llena acefalías para el TCP y dan por cubierta la equidad de género e inclusión indígena; Terminal Sica Sica vuelve a quedar inhabilitado, los otros barcos con combustible ruso no podrán realizar sus descargas; y, miles de venezolanos se movilizaron en varias partes del país para denunciar el fraude electoral. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Acuerdo llena acefalías para el TCP y dan por cubierta la equidad de género e inclusión indígena

Cumpliendo el plazo de 24 horas otorgado por el pleno de la Asamblea Legislativa, la Comisión Mixta de Constitución llenó las acefalías en Cochabamba, Santa Cruz, Pando, Beni y Potosí para postulantes al cargo de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). El presidente de la Comisión, senador Miguel Rejas, su similar de Diputados, Juan José Jáuregui, y todos los integrantes de la comisión trabajaron de manera intensa durante la jornada de este sábado y al término ofrecieron una conferencia conjunta donde se dio por cumplido el trabajo solicitado. La decisión fue llenar por arrastre las acefalías con postulantes que tuvieron nota baja en distintos departamentos y que en un primer momento no cumplían con la calificación mínima.

– En dos años, Bolivia perdió tres casos en la Corte IDH; ahora espera un juicio

En los últimos dos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) sentenció a Bolivia por tres casos y notificó al Estado con un nuevo juicio por el caso terrorismo. Todos responden al incumplimiento de las garantías judiciales y la falta de respuesta efectiva de la justicia para con las víctimas, coincidieron los especialistas. Se trata de sentencias dictadas en 2022 contra Bolivia por una desaparición durante la dictadura militar; torturas en un operativo policial, y agresión sexual a una adolescente. El mes pasado, se sumó la notificación de un juicio por el caso terrorismo, por asesinatos extrajudiciales y torturas en el hotel Las Américas. Los cuatro casos por los que Bolivia fue y es juzgada evidencian que la justicia boliviana no hizo su trabajo.

– Camacho: “Ocho veces me han ofrecido libertad a cambio de que negocie”

“Con las dictaduras no se acuerda ni se transa, la libertad de un preso político no depende de la justicia vendida”, reza un mensaje del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho difundido este sábado, en el que asegura que hasta en ocho ocasiones le ofrecieron negociar su libertad. La declaración de la autoridad cruceña se da después de que surgiera una nueva imputación en su contra, esta vez por el denominado caso ‘Notaría de Gobierno’, en el que se lo investiga por una supuesta falsificación de su firma en un poder y donde la Fiscalía lo sindica por el presunto delito de falsedad material e ideológica. “Incluso enviaron a un ministro hasta mi celda a proponerme acuerdos que nunca lograrán”, reveló el gobernador.

– Romero dice que pedido de extraditar a Dávila apunta contra Evo y lamenta traición de Sosa por un «michi» cargo

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó este sábado que la solicitud de Estados Unidos de extraditar al exjefe antidroga del gobierno de Evo Morales, Maximiliano Dávila, es parte de un plan para montar un caso de narcotráfico contra el expresidente. La exautoridad lamentó la traición de la canciller Celinda Sosa por haber enviado una carta a Estados Unidos pidiéndole que soliciten la extradición de Dávila, quien se encuentra detenido en la cárcel de San Pedro de La Paz desde enero de 2022 por sus vínculos con el expolicía Omar Rojas, apodado el “Pablo Escobar boliviano”, detenido en Colombia y también requerido por Estados Unidos. Romero cree que esta solicitud solo busca desviar la atención de los problemas económicos.

– YPFB garantiza abastecimiento de diésel y gasolina hasta fin de año con llegada de cisternas de Perú, Chile y Paraguay

Después de más de dos semanas tensas generadas por la escasez de diésel en Bolivia, el presidente de la petrolera YPFB, Armin Dorgathen, informó que, con la llegada de cisternas de Perú, Chile y Paraguay, se tiene asegurada la provisión de combustible hasta fin de año. El titular de la empresa estatal explicó la logística de importación empleada para poder terminar con la escasez de diésel, que llevó a que el sector del transporte pesado lleve a cabo un paro con bloqueo de carreteras. No obstante, la medida quedó en un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, después de que el Gobierno se comprometiera a regularizar el suministro de combustible. “A partir del lunes, se espera despachar al 100%, lo cual ayudará a reducir las filas”, dijo.

– Terminal Sica Sica vuelve a quedar inhabilitado, los otros barcos con combustible ruso no podrán realizar sus descargas

El Terminal Sica Sica, manejado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el puerto chileno de Arica, fue nuevamente inhabilitado hasta que la empresa estatal realice el mantenimiento establecido en el plan de acciones correctivas. “Inhabílitase, la operación del Terminal Marítimo Sica Sica, perteneciente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Transporte S.A. (…) Permanecerá en esta condición hasta el término de los trabajos indicados en el plan de acciones correctivas”, se lee en la resolución firmada por el capitán del Puerto Arica, capitán de corbeta Cristhian León Zabala, el 2 de agosto. Esto impedirá que los buques Sino Faith, Seaways Galle y Byzantion, con combustible ruso, puedan realizar sus descargas.

– En 2023, Bolivia alcanzó un nivel histórico de $us 45.464 millones de PIB nominal

En 2023, Bolivia logró un récord histórico en su Producto Interno Bruto (PIB) nominal de $us 45.464 millones pese a las dificultades económicas internacionales surgidas desde la pandemia de 2020, cuando el PIB nominal cayó a $us 36.897 millones, reportó el Ministerio de Economía. En 2022, el PIB nominal alcanzó a $us 44.315 millones, según reportes oficiales. El PIB nominal es el valor a precios de mercado (precios corrientes) de la producción de bienes y servicios finales producidos en un país durante un período determinado de tiempo, normalmente un año. Según una publicación de ese ministerio, la baja del PIB nominal fue revertida “gracias a las medidas económicas aplicadas en el marco del Modelo Económico”.

– Fegasacruz advierte que pequeños productores pueden desaparecer si no se asumen medidas anti-inflación

El sector ganadero está en emergencia y advierte que los pequeños productores no pueden hacer frente a la inflación que se registra en su actividad diaria, ligada a la subida del dólar paralelo, según lo expuesto este viernes por el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Wálter Ruiz. “El dólar sigue subiendo, hoy los productores nos han dicho que están cotizando a más de Bs 14 y esa inflación no se ve reflejada en el precio de la carne del productor que en este momento está vendiendo”, sostuvo el dirigente. Fegasacruz remitió notas al Gobierno nacional, a la Gobernación cruceña y a los municipios ganaderos con miras a asumir cartas en el asunto y así evitar el cierre de unidades productivas.

– Registran 10 incendios en todo el país y despliegan escuadrón de drones

Un informe del Gobierno mostró que en Bolivia se tiene registrado 10 incendios activos, ocho en Santa Cruz (San Matías, Concepción, San Rafael, El Puente, Roboré, San Matías, San Javier y San Ignacio de Velasco); uno en Beni (Magdalena) y otro en Tarija (San Lorenzo). Además, un escuadrón de drones fue sumado a las tareas de sofocación de incendios en el departamento de Santa Cruz, informó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes. “Son ochos especialistas en drones que operaran en Roboré, San Matías y San Ignacio”, explicó. Tres helicópteros coadyuvan en la sofocación de los incendios. Hasta el momento se realizaron descargas de 129.220 litros de agua sobre zonas con incendios.

– Miles de venezolanos se movilizaron en varias partes del país para denunciar el fraude electoral

Miles de personas se movilizan este sábado en Venezuela, en medio de las amenazas y la persecución de la dictadura tras la ratificación por parte de Consejo Nacional Electoral (CNE) del fraude electoral que dio como ganador a Nicolás Maduro, mientras un creciente número de países reconoció a su rival opositor como el mandatario electo. Tanto Maduro como la oposición, liderada por María Corina Machado y su candidato presidencial Edmundo González Urrutia, convocaron a sus seguidores a manifestarse en respuesta a la votación del domingo. “Muchas veces nos dijeron q era imposible demostrar el fraude y nosotros lo hicimos con la victoria”, sostuvo Machado ante sus seguidores, antes de ratificar su confianza “en este Bravo Pueblo”.