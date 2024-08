CSUTCB evista anuncia bloqueos si el gobierno no soluciona crisis y la COB reitera el pedido de control de divisas

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El dirigente de la CSUTCB evista, Ponciano Santos

eju.tv

Boris Bueno Camacho

La CSUTCB evista llama a los sectores sociales a prepararse para salir a las carreteras; COB propone control de divisas, protección del ‘hecho en Bolivia’ e impuesto único al oro; y, ASFI afirma que ante uso “inadecuado” de tarjetas de crédito y débito se accionó controles y limitaciones. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– La CSUTCB evista llama a los sectores sociales a prepararse para salir a las carreteras

A través de una resolución, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) llamó este jueves a los sectores sociales a prepararse para salir a las carreteras si el Gobierno de Luis Arce no da una solución al problema económico y las demandas de pueblo boliviano. El sector campesino pide al Gobierno “abstenerse” de imponer cualquier medida gubernamental que afecte al productor campesino en toda la cadena productiva , empero, demanda la implementación de medidas y acciones para proteger la economía y la producción del campesino. “Hemos aguantado y esperado con paciencia, pero, ahora, nos toca nuevamente las carreteras y las calles”, señaló Ponciano Santos, dirigente de la CSUTCB afín a Evo Morales.

– COB propone control de divisas, protección del ‘hecho en Bolivia’ e impuesto único al oro

Durante su tercer ampliado nacional, la Central Obrera Boliviana (COB) planteó tres medidas, de carácter estructural, que pretenden solucionar y corregir algunos aspectos que atraviesa la situación económica del país. “En el análisis y el debate, hemos planteado tres propuestas estructurales para esta coyuntura”, afirmó este jueves Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la COB. La primera propuesta está relacionada con “el control de divisas a las exportaciones”. Huarachi aclaró que el sector minero no está en contra de los exportadores, pero están en su competencia, que establece la Constitución, de aplicar “control social”. “Lo único que queremos es que esa plata simplemente retorne y circule en el país”, explicó.

– Presidente del Senado afirma que preguntas de Gobierno son para un referéndum constitucional que no puede ir vía decreto

“El referéndum cuando es consultivo es posible a través de un decreto, pero cuando el referéndum es constitucional no puede ir de ninguna manera con un recurso o través del TCP (Tribunal Constitucional), ahora que están autoprorrogados, y menos a través de un decreto”, dijo la autoridad. Señaló que las preguntas relacionadas sobre la subvención de los carburantes no pueden ser consultadas al pueblo, porque es un tema de competencia exclusiva y “prerrogativa” del Poder Ejecutivo, y es esta instancia la que debe resolver la problemática al respecto. Sobre las cuestionantes al tema de los escaños y la reelección discontinua o continua, consideró que está resuelto en el país mediante la Constitución.

– Tahuichi: el TSE aún no decide sobre el acompañamiento al congreso del MAS evista

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, declaró este jueves que el ente electoral aún no tomó una decisión sobre si acompañará o no el congreso del Movimiento Al S ocialismo (MAS) evista, programado para el 3 de septiembre. Tahuichi explicó que la decisión final se tomará mediante una resolución del pleno del TSE, la cual determinará si se autoriza al Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) a acompañar y supervisar el encuentro político. “La decisión sobre si supervisaremos o no el congreso aún no está formalizada. Mientras no tengamos una resolución oficial, no podemos confirmar con certeza si se autorizará o rechazará la supervisión del congreso,” indicó Tahuichi a Brújula Digital.

– Exministro Murillo: Roxana Lizárraga miente

Lizárraga jamás renunció. Se le pidió su renuncia por realizar más de 6 viajes a Miami con recursos del estado a visitar, sin permiso de Presidencia, a su íntimo amigo, quien trataba de dar órdenes en nuestro gobierno, el mismo que fue patrocinador de Lizárraga. Andrónico habló en varias ocasiones conmigo. Seguramente lo negará, pero lo hizo. Es más, le pagamos pasajes en BOA para ir a La Paz, se le recogió y protegió porque estaba muy asustado, y nosotros queríamos detener los conflictos. Él fue una ficha importante dentro de las negociaciones. No fue fácil porque tiene la escuela de Evo y sabe camuflarse muy bien. La acusación de un caso montado contra Justiniano es totalmente falsa.

– ASFI afirma que ante uso “inadecuado” de tarjetas de crédito y débito se accionó controles y limitaciones

La directora Ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Ivette Espinoza, afirmó este jueves que ante un uso “inadecuado” en las tarjetas de créditos y débito, en Cajeros Automáticos del exterior, con el objetivo de obtener dólares y traerlos a Bolivia para “especular”, se accionó controles y limitaciones. “Tenemos datos, en el que muestran que hubo aumento tanto en el uso en montos de millones de dólares”, dijo Espinoza sobre las limitaciones. Mencionó que, por ejemplo, si se ve el uso de POS (Punto de venta, por sus siglas en inglés, sistema mediante el cual se hace pagos) y el uso de ATMs, cajeros automáticos en el exterior, tuvo un incremento del 387% y en el caso de los POS en compras, del 227%.

– CAO alerta que el 70% de sus afiliados son pequeños productores que están amenazados por la falta de liquidez

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), José Luis Farah, señaló que el 70% de los afiliados a la institución son pequeños productores y que se ven amenazados por la falta de liquidez, lo que complica que puedan encarar la siembra de verano que está en puerta. Farah señaló que las pequeñas propiedades no se pueden beneficiar con créditos del sistema financiero y recordó que hay un proyecto de ley que ya fue remitido al Legislativo y que está pendiente de tratamiento para que pueden tener mayores facilidades de financiamiento. Actualmente, los pequeños productores acuden a casas comerciales que les proveen de insumos, semillas y equipamientos para la labor agrícola; sin embargo, los precios se dispararon.

– En Bolivia están garantizados 85 millones de litros de diésel para atender la demanda

En Bolivia están garantizados 85 millones de litros de diésel en tránsito y en territorio nacional, para atender la demanda, confirmó el gerente de Comercialización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano (YPFB), Joel Callaú. «Cabe informar que desde la terminal Arica de YPFB, continúa de forma ininterrumpida la carga de camiones en una cantidad programada de 100 camiones cisterna por día, equivalentes a 3,2 millones de litros por día», afirmó desde Chile. Callaú confirmó que, «a partir de hoy está siendo ingresado al país un promedio de 100 cisternas día, lo cual está primordialmente con destino a la ciudad de La Paz, para que sea distribuido a nivel nacional».

– La ABT activó 48 procesos penales en Santa Cruz y Beni por el delito de incendio

Frente a las quemas ilegales e incendios forestales, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) activó, en lo que va del año, 42 procesos penales por el delito de incendio en Santa Cruz y 6 en el Beni. En procesos administrativos sancionadores por quema ilegal se tiene 227 citaciones de comparendo emitidas. De ese total, Santa Cruz tiene un total de 139, Beni con 36, Cochabamba 16, Pando 15, Chuquisaca 9, Tarija 7, Potosí 3 y La Paz 2. “No nos tiembla la mano para procesar a los autores y/o participes de los graves daños a nuestro medio ambiente, que de gran manera están afectando la salud de un pueblo, la naturaleza y la vida de los animalitos”, dijo el director ejecutivo de la ABT, Luis Roberto Flores.

– En Santa Cruz los incendios forestales afectan a 12 municipios

Jhonny Rojas, coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), informó que para esta jornada el Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (Satif), registra 35 incendios en 12 municipios: San José (4), San Ignacio (6), Roboré (2), San Rafael (2), San Matías (3), Concepción (7), Ascensión de, Guarayos (1), Urubichá (5), San Javier (1), Puerto Quijarro (1), Samaipata (1) y San Miguel (2). «La Gobernación de Santa Cruz a través de sus 11 comisiones, en especial la Dirección de Recursos Naturales, ha movilizado sus bomberos, además de bomberos voluntarios y bomberos comunales que están trabajando en conjunto con el grupo CCR-EA del Ejército», añadió Rojas.