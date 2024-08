Dirigente cruceño del MAS asegura que la oposición ganará si Evo Morales va como candidato

Hugo Salvatierra señala que al exmandatario le espera ‘un triste final’ porque su liderazgo se desgastó y ya no tiene poder de convocatoria

Boris Bueno Camacho / La Paz

El dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS) de Santa Cruz, Hugo Salvatierra, asegura que si Evo Morales es candidato de esa tienda política en las elecciones generales de 2025 la oposición ganará, porque el exmandatario tiene la imagen muy desgastada y presenta varias debilidades que serán aprovechadas por sus adversarios, lo que augura ‘un triste final’ para el actual jefe nacional del partido oficialista.

Salvatierra aseguró que la militancia del MAS está cansada de las imposiciones de Morales y, pese a ello, insiste en que debe ser el candidato oficialista aun cuando existe un rechazo contra esa posibilidad, así como un impedimento legal que el exmandatario desconoce en todo momento; asimismo, dijo que no actúa con inteligencia, por ello perdió la oportunidad de ser recordado como un presidente que devolvió la estabilidad económica al país para convertirse en el político que intenta asfixiar al país.

“Si quiere ser nuestro candidato es la mejor opción para la oposición, por eso digo que él está haciendo de tonto útil para la oposición, porque ahí la oposición nos ganaría, porque la oposición le sacaría lo del referéndum del 2016, le sacaría lo del artículo 168 (de la CPE), le sacaría lo del supuesto fraude del 2019, le sacaría un montón de cosas que tuvo en su momento y que fueron un desgaste personal; él no fue inteligente como lo fue Lula quien dijo que las personas deben saber cuándo quedarse y cuándo irse”, resaltó.

Minimizó también las amenazas del líder nacional del MAS, quien aseguró que, en el acto político del ala radical de ese partido, convocado para el 3 de septiembre, se tomarán determinaciones ante la nueva negativa del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de supervisar el X Congreso Ordinario, además de responsabilizar a este órgano y al gobierno por la supuesta convulsión que se podría generar en el país.

“Hace cuánto que Evo Morales está ofreciendo calle, hace qué tiempo que Evo Morales está ofreciendo bloqueos, no olvidemos que tenía que ser hace unas semanas y al ver que no tiene convocatoria dijo que iba a festejar un año de Ponciano Santos al frente de la CSUTCB, yo creo que Evo Morales es una persona que ahora ya se siente derrotado y lo único que está haciendo es tirar sus últimos pataleos, porque sabe que no tiene convocatoria”, afirmó.

En ese sentido, reiteró que el TSE negó la supervisión del evento convocado por el ala radical, porque Evo Morales incumple el propio estatuto del MAS que fue aprobado en un anterior congreso y que señala expresamente en su artículo 13, que la convocatoria a la elección de una nueva directiva partidaria debe hacerse en coordinación con las organizaciones matrices del instrumento político, requisito que no fue cumplido por la actual Dirección Nacional.

“Él no puede amenazar al TSE por un tema que es única y específicamente de nosotros los masistas, como cuando tuvieron la reunión los partidos políticos donde dijo o me aprueban esto o no vamos más. ¿Y qué tenían que ver los otros partidos con los problemas de los masistas? Ahí, uno se da cuenta que el señor está desubicado, y cuando está desubicado es que está perdido”, certificó.

El dirigente afín al ala renovadora del MAS rechazó que Morales califique de traidor a Luis Arce y le recordó que fue el actual mandatario quien, gracias a su contundente victoria lograda en 2020, pudo recuperar la democracia; es más, ni bien asumió como presidente, detuvo a los supuestos artífices de la interrupción de su mandato en 2019 y permitió su retorno al país del exilio en Argentina al que estuvo obligado durante el gobierno de transición.

“Se atreve a decir traidor al que metió a la cárcel a los que quemaron órganos electorales en su gobierno, se atreve decir traidor a quien encarceló a quien ocupó la silla de Evo Morales, la señora Jeanine Áñez; no tiene lógica lo que dice Evo Morales, quienes lo conocemos se levanta un día bien y al otro día mal y es de acuerdo con su estado de ánimo que lanza sus aseveraciones. No se le puede decir traidor a un hombre que recuperó la democracia con el 55%”, puntualizó.

Sobre la carta pública que envió Evo Morales al primer mandatario, el dirigente cruceño aseguró que las apreciaciones que hizo en su libro sobre Luis Arce ministro las cambia en la carta enviada, así como en declaraciones públicas en las que asegura que era un simple ‘cajero’ cuando antes reconoció a su actual rival como el artífice del milagro económico boliviano.

“Evo Morales sacó un libro donde idolatra a Lucho Arce y hace no mucho tiempo atrás dijo que era solo el cajero, el que tomaba las decisiones era yo; esta carta tiene muchas contradicciones en base a lo que él pensaba de Lucho y lo que él supuestamente ha escrito ahora”, subrayó.