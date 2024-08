«Inyéctame uno grande»: el último ruego de Matthew Perry en medio del dolor de sus últimos días

Matthew Perry en 2022, el año en que publicó unas memorias sobre su lucha contra la adicción.Credit…Michelle Groskopf para The New York Times

El día que Matthew Perry murió, su ayudante personal le administró la primera inyección de ketamina de la mañana sobre las 8.30. Unas cuatro horas más tarde, mientras el Sr. Perry veía una película en su casa de Los Ángeles, el ayudante le administró otra inyección. Unos 40 minutos más tarde, el Sr. Perry quiso otra inyección, según recordó el asistente, Kenneth Iwamasa, en un acuerdo de culpabilidad que firmó: “Inyéctame uno grande”, le dijo el Sr. Perry al Sr. Iwamasa, según el acuerdo, y le pidió que preparara su jacuzzi.

Iwamasa llenó una jeringuilla con ketamina, administró una tercera dosis a su jefe y salió de casa para hacer unos recados, según los documentos judiciales. Cuando regresó, encontró al Sr. Perry boca abajo en el agua, muerto. El Sr. Iwamasa era una de las cinco personas a las que las autoridades de California acusaron esta semana de conspiración para distribuir ketamina, un potente anestésico, al Sr. Perry. Entre los acusados había también dos médicos, una mujer acusada de ser la distribuidora y un conocido que se declaró culpable de actuar como intermediario.

El Sr. Perry, una figura muy querida que saltó a la fama interpretando a Chandler Bing en la comedia “Friends”, había luchado durante mucho tiempo contra la adicción. Los documentos judiciales presentados en el caso arrojan luz sobre las desesperadas semanas previas a la muerte del Sr. Perry el 28 de octubre a la edad de 54. En sus últimos días, dijeron las autoridades, parecía cada vez más dependiente de la ketamina, y ansioso por encontrar fuentes ilegales de la misma después de que los médicos de una clínica local se habían negado a aumentar su dosis.

Hubo señales de advertencia de que era peligroso. Los documentos judiciales hacen referencia a varios casos en los que el Sr. Perry experimentó efectos adversos de la droga, entre ellos cuando su asistente lo encontró inconsciente en su casa y observó que perdía la capacidad de hablar o moverse después de una gran dosis. En la acusación, que siguió a una investigación de siete meses y a los procedimientos del gran jurado, los fiscales acusaron a varios de los acusados de permitir el consumo de ketamina del Sr. Perry a pesar de ser conscientes de su historial de abuso de drogas y adicción, y de sus intentos de mantenerse sobrio.

Este relato de los últimos días del Sr. Perry se ha extraído de la acusación y de los acuerdos de culpabilidad alcanzados por el Sr. Iwamasa y otros dos acusados. El jueves, el Dr. Salvador Plasencia y Jasveen Sangha, cuyos juicios están previstos para octubre, se declararon inocentes. “Estos acusados se aprovecharon de los problemas de adicción del Sr. Perry para enriquecerse”, declaró Martin Estrada, fiscal del Distrito Central de California, en una rueda de prensa celebrada el jueves en el centro de Los Ángeles.

“Sabían que lo que hacían estaba mal”, continuó. “Sabían que lo que hacían suponía un gran peligro para el señor Perry. Pero lo hicieron de todos modos. Al final, estos acusados estaban más interesados en lucrarse a costa del Sr. Perry que en preocuparse por su bienestar”.

“Se me terminaron”

Como asistente personal del Sr. Perry, Iwamasa se encargaba de coordinar sus citas con el médico y de asegurarse de que tomaba la medicación adecuada.

La ketamina, un potente anestésico con propiedades psicodélicas, se utiliza a veces como terapia alternativa para la depresión, la ansiedad y otros problemas de salud mental. También se usa de manera recreacional.

Según las fuerzas del orden, el Sr. Perry se había sometido anteriormente a un tratamiento con ketamina. Pero cuando los médicos de una clínica local se negaron a aumentar su dosis, dijo, buscó la droga en otro lugar. En septiembre, el Sr. Perry pidió al Sr. Iwamasa que le consiguiera ketamina ilegalmente, según el acuerdo de culpabilidad.

El Sr. Iwamasa fue presentado al Dr. Salvador Plasencia, un médico que posteriormente fue acusado en el caso, mientras buscaba los fármacos.

En un momento dado, el Dr. Plasencia reflexionó sobre el dinero que podía ganar con un amigo, el Dr. Mark Chávez. “Me pregunto cuánto pagará este imbécil”, le envió un mensaje de texto el Dr. Plasencia al Dr. Chávez, quien, según los fiscales, le suministró más tarde un total de 22 viales de ketamina y pastillas de ketamina obtenidas mediante una receta fraudulenta para la droga. “Vamos a averiguarlo”. El Dr. Chávez aceptó declararse culpable de un cargo de conspiración para distribuir ketamina.

Según una acusación federal, un médico llamado Mark Chavez había obtenido pastillas de ketamina a través de una receta fraudulenta que utilizaba el nombre de otra persona sin su conocimiento o consentimiento.

Credit…U.S. District Court for the Central District of California