Ministra Prada espera que la reunión convocada por la CAO no busque convulsionar el país

La autoridad recuerda que el gobierno se reunirá con sectores sociales el martes, en tanto, el miércoles lo hará con productores y empresarios.

La ministra de la Presidencia Maria Nela Prada espera que la reunión programada para este martes entre representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y dirigentes de ‘algunos sectores’ de los trabajadores gremiales y del transporte, responda a una agenda de formulación de propuestas para la solución de los problemas que aquejan al país con base a un criterio propositivo y constructivo.

Prada señaló que, de acuerdo con su experiencia, en los diferentes sectores prima un criterio de compromiso con el país, con el bienestar y la economía de las familias bolivianas y expresó su esperanza en que en la reunión convocada por la CAO no prime la posición de algunas personas que pretenden generar unos escenarios de conflictividad y convulsión que no le hará bien ni a la economía, ni a los sectores, ni al país en su conjunto.

“Yo he tenido reuniones con algunos sectores anteriormente y las califico como positivas, no tengo temor a debatir entre opiniones diferentes, abordar los problemas de la manera más honesta, siempre llegando a encontrar algunos puntos de coincidencia, porque no hay que tener miedo a debatir propuestas e ideas, porque es ese el escenario que debe fortalecerse y construirse para no tomar medidas que luego perjudiquen a la población y a la economía”, dijo.

La autoridad gubernamental puso como ejemplo el paro de los 21 días en Santa Cruz que, en su criterio, fue un ‘estrangulamiento’ a las familias de ese departamento porque significó la acumulación de millonarias pérdidas que tuvieron que ser asumidas por la población en su conjunto; por ello, enfatizó en que la reunión de los sectores mencionados debería circunscribirse a consensuar propuestas hechas desde esa región para beneficio del país.

“Espero que detrás de estas reuniones no haya algunos dirigentes que estén en contrarruta de lo que creo que espera el pueblo no solo cruceño, sino boliviano, que es unirnos y plantear propuestas y soluciones a las distintas problemáticas que se pueden dar en distintas coyunturas, daremos el beneficio de la duda a esas reuniones que ha sostenido la CAO, que es una cámara que aglutina a varios sectores con los que he sostenido varias reuniones y hemos avanzado en algunos temas, al igual que otros ministerios”, recordó.

Prada reiteró la importancia de que los sectores que se reunirán en la capital cruceña no generen una ‘agenda paralela’ con intereses corporativos y apeló a lo expresado por el presidente Luis Arce quien pidió a los diferentes sectores ‘ponerse la camiseta del país’, para avanzar y vencer los diferentes obstáculos que se presenten en pro del beneficio de la sociedad boliviana.

Por otra parte, Prada informó que el presidente Luis Arce encabezará el ‘Dialogo nacional por la economía’ este miércoles, al que fueron invitados sectores productivos y empresariales para tratar los temas económicos de la coyuntura actual. Asimismo, este martes, el primer mandatario se reunirá con el ‘gabinete social’ que aglutina a más de 30 sectores sociales, motivo por el cual no asistirá a la invitación de la CAO, pero enviará un grupo de representantes.