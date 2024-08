Políticos y expertos dicen que cambio de ministros no genera certidumbre ni da señales positivas a la población

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Arce posesionó a tes nuevos ministros la pasada jornada. Foto: RRSS Luis Arce

eju.tv

Boris Bueno Camacho

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Arce reconoce que hay “múltiples problemas” e insta a identificar a gente sin compromiso en ministerios; expertos afirman que cambios de ministros, en especial de hidrocarburos, es tardío y que no traerán certidumbre a la población; y Evo propone alianza público-privada, condonación bancaria, bajar el IVA y tasa de interés, entre otras medidas económicas. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Arce reconoce que hay “múltiples problemas” e insta a identificar a gente sin compromiso en ministerios

En el acto de posesión de tres nuevos ministros de Estado, el presidente Luis Arce volvió a reconocer la mañana de este lunes que el país enfrenta “múltiples problemas”. “Nuestro proceso exige de todos los ministros un trabajo arduo donde no miramos la hora, donde no miramos absolutamente ninguna restricción (para) cumplir con el compromiso que tenemos con todo el pueblo boliviano, que está cifrando las esperanzas en nuestro gobierno para resolver los múltiples problemas que estamos enfrentando, gran parte de ellos heredados, pero que es nuestra obligación resolverlos”, afirmó . Arce agregó que, “hoy por hoy, estamos enfrentando problemas como sucede en toda familia”, pero hay el compromiso de seguir adelante.

– Expertos afirman que cambios de ministros, en especial de hidrocarburos, es tardío y que no traerán certidumbre a la población

Dos expertos afirmaron que el cambio de ministros, principalmente el de hidrocarburos, es tardía y que no traerá certidumbre a la población con respecto al actual problema que se registra en el país, como la falta de abastecimiento de diésel, que genera filas en los surtidores y repercute en el alza de precios de alimentos de la canasta familiar, como las carnes, huevos, verduras y otros. “No son cambios que traen más certidumbre y más seguridad de lo que va a pasar en el país, queda claro que el país está en una situación compleja y está yendo prácticamente sin rumbo y lo que el Gobierno debe de hacer es mandar mensajes de un cambio total y absoluto en la política económica”, consideró el economista Jaime Dunn, en contacto con eju.tv.

– Cambio de ministros: No basta con renovar autoridades, se debe redireccionar la política estatal, remarca analista

Después que el presidente Luis Arce Catacora posesionara este lunes a tres nuevos ministros en las carteras de Hidrocarburos, de Trabajo y de Desarrollo Rural y Tierras con el desafío de cumplir los compromisos del Gobierno, desde diferentes frentes advierten que no basta con renovar autoridades, sino que es esencial redireccionar la política estatal. Una de estas voces fue la del analista Marcelo Silva, quien refirió que la movida en el tablero ministerial da la impresión de que simplemente es una medida “maquilladora” a un Gobierno que en el último tiempo ha respondido mal y lento por encima a las necesidades de la población. No solamente se trata de un cambio de personas sino fundamentalmente un cambio de políticas, dijo.

– Andrónico ve una “profunda debilidad o crisis de gabinete” tras cambio de tres ministros de Arce

El presidente del Senado, el evista Andrónico Rodríguez, consideró que existe una “profunda debilidad o crisis de gabinete” luego del cambio de tres ministros que realizó este lunes el presidente Luis Arce Catacora. “Esto es una muestra y una señal clara de existe una profunda debilidad o crisis de gabinete para que se cambien en un par de meses a algunos ministros”, indicó Rodríguez al responder la consulta en una conferencia de prensa que dio el expresidente y líder del MAS, Evo Morales, junto al senador Leonardo Loza y otros representantes de sectores sociales de la zona del trópico de Cochabamba. Morales, quien no quiso referirse al tema del cambio de ministros, dejó que la consulta sea respondida por Rodríguez.

– Prevén que en 48 horas se resuelva el pedido de aclaración del TSE sobre postulantes al TCP

Después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) remitiera una consulta a la Asamblea Legislativa en la que pide aclarar la situación de las listas de postulantes de dos departamentos al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), de cara al proceso de elecciones judiciales que está en curso, el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jáuregui, sostuvo que se espera resolver el tema como máximo en 48 horas. Según la nota del TSE, en la lista de postulantes del Tribunal Constitucional Plurinacional se ha observado que en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz que solo se incluyó a 2 postulantes varones en cada caso. Creo que es un tema menor que sólo requiere una explicación detallada, dijo.

– Evo propone alianza público-privada, condonación bancaria, bajar el IVA y tasa de interés, entre otras medidas económicas

El expresidente Evo Morales expuso este lunes su propuesta económica ante la situación que atraviesa el país. El planteamiento incluye fomentar las inversiones, abrir exportaciones en determinados productos, una reforma tributaria, bajar las tasas de interés y hasta condonación bancaria relacionada a la pandemia. La primera propuesta de Morales es una ley de alianza público-privada. Dijo que esta ley debe estar orientada a crear confianza del sector público con el privado, para fomentar inversión . Otra propuesta es la reforma tributaria para incentivar inversiones, particularmente en el ámbito de alimentos. Sugirió rebajar temporalmente a cero el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para productos agropecuarios nacionales.

– Por falta de diésel, el transporte internacional de pasajeros baja frecuencia de viajes

La presidenta de la Cámara de Transporte Internacional de Pasajeros, Beatriz Patón, informó este lunes que la falta de diésel también está afectando a su sector que tuvo que reducir la frecuencia de sus viajes y considera que la subvención a los hidrocarburos “tiene nomás que acabar”. La dirigente del sector lamentó que aún no exista una solución definitiva a la escasez de combustible y dijo que en su sector el diésel alcanza solo para dos o tres buses. “Nosotros deberíamos salir digamos 10 veces al día, estamos saliendo cinco porque ya no cubre el diésel, tenemos que dormir por diésel, dan pena los choferes porque tienen que dormir en las filas”, se quejó. Pidió al Gobierno una solución a esta problemática que se arrastra desde hace varios meses.

– Exportación de gas cae por encima del 18% en términos de valor al primer semestre de 2024, reporta el INE

La exportación de gas natural cayó un 18,1% en términos de valor durante el primer semestre de 2024, en comparación con el mismo periodo de la pasada gestión, de acuerdo con un reporte reflejado por el Instituto Nacional de Estadística. Entre enero y junio de 2024, la exportación del hidrocarburo significó un ingreso de $us 877,4 millones, cifra que está alejada de los $us 1.071,6 registrados durante el primer semestre de 2023, según el informe estatal. Del mismo modo, en lo que va de 2024 también se registra una baja por tercer mes consecutivo; durante el mes de marzo la exportación de gas significó $us 161,5 millones; en abril fue de $us 148,9 millones; mientras que en mayo llegó a $us 144,1 millones. En junio alcanzó los $us 137,5 millones.

– Santa Cruz tiene 20 incendios forestales activos en 8 municipios; preocupa San Matías

Desde el Comité de Operaciones de Emergencias Departamentales (COED) informaron que en Santa Cruz se registran, este lunes 12 de agosto, 20 incendios forestales activos y están distribuidos en ocho municipios. Jhonny Rojas, coordinador del COED, brindó el informe señalando que los incendios forestales están en San José de Chiquitos (3), San Ignacio de Velasco (3), Roboré (2), San Rafael (2), San Matías (2), Concepción (5), Urubichá (2) y Puerto Quijarro (1). Los bomberos de la Gobernación y los voluntarios se encuentran trabajando en la sofocación de los incendios de diferentes zonas, pese a las adversidades del clima, como los fuertes vientos que reactivan el fuego.

– Policía busca a bolivianos por ataque a militares chilenos en Colchane

El comandante de la Policía, general Álvaro Álvarez, informó este lunes que se busca identificar a los migrantes bolivianos que el pasado sábado presuntamente atacaron a dos militares en la localidad de Colchane, en la frontera entre Chile y Bolivia. Dos efectivos de ese país quedaron heridos; a uno le sustrajeron un fusil y lo golpearon en la cabeza. “Se coordina con Carabineros de Chile para identificar a los súbditos bolivianos que habrían sido parte del enfrentamiento en Colchane y herido a dos efectivos del país vecino”, indicó el jefe policial. A través de un comunicado, el Ejército chileno detalló que el hecho ocurrió cerca de las 20.30 del sábado en un puesto fronterizo.