Trabajadores gremiales definirán este lunes medidas de presión en un ampliado nacional

La dirigente nacional Mercedes Quisbert cuestiona al gobierno por no recibir a los representantes de este sector para conocer la dura situación que atraviesa por el incremento de los productos finales

eju.tv / Videos: Red América Tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Trabajadores gremiales de diferentes puntos del país se dieron cita en La Paz para efectuar una marcha de protesta para exigir a las autoridades de gobierno soluciones inmediatas a la falta de dólares y la escasez de combustibles, entre otras peticiones; por ello, se reunirán este lunes en un ampliado en un céntrico hotel para tomar determinaciones ante la desatención del Ejecutivo a las demandas del sector cuentapropista.

La dirigente de la Confederación Nacional de Migrantes, Mercedes Quisbert, cuestionó que su sector no haya sido convocado por las autoridades gubernamentales para discutir la situación económica del país en el encuentro realizado el pasado jueves en la Casa Grande del Pueblo, así como que las diferentes misivas donde se pedía reuniones con diferentes funcionarios públicos nunca fueron respondidas.

“Han llegado a la sede de Gobierno todos los ejecutivos de las federaciones del país para, después de esta marcha para analizar todo lo que está pasando, el gobierno no nos escucha; nosotros no tenemos ningún partido, no tenemos ningún color político y por eso no le interesa al gobierno recibirnos. Está recibiendo al señor (Juan Carlos) Huarachi solo porque está a favor del gobierno; tiene un sueldo jugoso mientras hay gente que no tiene un pan para llevar a sus casas”, reclamó la dirigente nacional de los gremiales.

Lea también: Sector de microempresarios desconoce a dirigencia que suscribió acuerdo con el gobierno

Quisbert puntualizó que casi todos los sectores de la sociedad reclaman por la falta de dólares, la escasez del combustible que provocaron que exista un alza notable en los precios de los productos de la canasta familiar; pero, además de esas demandas, en cuanto al sector de trabajadores por cuenta propia, se analizará en el ampliado el tema de los aranceles aduaneros y los tributos, que son una preocupación para todos sus afiliados.

“Llaman directamente a personas que son afines a su partido y nosotros que somos el grueso de la familia boliviana no nos toman en cuenta, por eso es esta molestia y esta movilización; hemos enviado varias cartas a diferentes ministros, al presidente, vicepresidente, nunca hemos tenido respuesta; por eso vamos a tomar decisiones porque nos hemos cansado de mandar cartas pidiendo reunión al Gobierno, que no le da la gana de pacificar el país, quiere conflictos y los va a tener”, espetó.

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Trabajadores Comerciantes Minoristas y Artesanos ‘Tumusla – Eguino’ de La Paz, Javier Martínez, denunció que existe un incremento desmesurado en la materia prima para elaborar los diferentes productos textiles y ninguna de las instituciones gubernamentales o municipales hace algo para impedir este hecho que afecta no solo a los productores, sino también a los comerciantes que viven de ello.

“Es un incremento entre el 100 y 150 por ciento, incluso en 200 por ciento, en la materia prima y nadie regula, nadie hace nada y nosotros (los comerciantes) tenemos que absorber ese desequilibrio, porque no subimos el precio final, entonces, a nosotros nos toca cargar este peso, la realidad es que la gente prefiere comprar alimento y nosotros nos dedicamos a productos manufacturados, esta situación va a repercutir en nosotros”, resaltó.