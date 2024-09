Agenda informativa: Comisión Mixta de Justicia Plural inicia revisión de la documentación de los 76 postulantes a fiscal general

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 19 de septiembre

eju.tv

Boris Bueno Camacho

– Comisión mixta de justicia plural inicia revisión de documentos de postulantes a fiscal general

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La Comisión Mixta de Justicia Plural inicia este jueves la revisión de los requisitos comunes y específicos presentados por los 76 postulantes a fiscal general del Estado, tarea que será efectuada hasta el sábado 21 de este mes; posteriormente, se publicará la lista de los profesionales que pasarán a la próxima fase del proceso de selección de la máxima autoridad del Ministerio Público. Sesenta varones y dieciséis mujeres presentaron la documentación requerida en la convocatoria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la cual debe concluir con la elección hasta el 23 de octubre indefectiblemente.

– Asamblea de la Alteñidad analizará las respuestas del INE sobre el Censo 2024

La Asamblea de la Alteñidad se reunirá este jueves en instalaciones de la alcaldía para analizar las respuestas que fueron remitidas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en referencia a los resultados del Censo de Población y Vivienda. El director del INE, Humberto Arandia, no fue invitado y solo las organizaciones analizarán el documento; sin embargo, hace una semana, la Fejuve alteña rechazó el contenido de las respuestas, porque la institución estatal no remitió la cartografía, lo que provocó la molestia de la federación de juntas vecinales porque no se pueden efectuar las comparaciones.

– Campesinos inician cuarta jornada de bloqueo en el altiplano paceño

Son cinco los puntos de bloqueo en el altiplano paceño, según reporte de la Policía Boliviana; sin embargo, aún no existe la orden para que se intervenga en estos lugares por una sentencia constitucional emitida en febrero de este año que prohíbe interrumpir el tránsito vehicular en las carreteras del país; es más, vecinos de las comunidades aledañas a la carretera refuerzan la medida asumida por la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari. Además del perjuicio a la actividad económica se suma la determinación de suspender clases en la región por la dificultad de llegar a las unidades educativa.

– El Estado Mayor del Pueblo reanuda la marcha con Evo Morales al frente

La columna de movilizados afines al ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) retoman la marcha rumbo a La Paz desde la localidad de Lahuachaca; en esta jornada esperan llegar a Patacamaya para pernoctar en esa ciudad. El expresidente Evo Morales continuará al frente de acuerdo con la determinación tomada por el denominado Estado Mayor del Pueblo. La pasada jornada, el exmandatario había resuelto abandonar la caminata, para que no exista el sesgo que responde a un interés suyo y de la Dirección Nacional del MAS; sin embargo, revirtió esa decisión.

– Gremiales de El Alto se suman a los bloqueos de los campesinos

Gremiales de El Alto llevan adelante este jueves un bloqueo de vías en El Alto sobre todo por el incremento de los productos que comercializan, debido a que afecta a su economía ya que merman las ventas. Son 15 puntos en los que sus afiliados se asientan para evitar el paso de los vehículos desde la Apacheta hasta Puente Vela, según información de su dirigencia. En principio, la medida será por 24 horas, pero en esta jornada se evaluará el resultado, para analizar si se amplía la movilización hasta que el gobierno atienda las demandas del sector de los cuentapropistas.