Alcalde de la Guardia afirma que ‘acarreo’ disminuyó sus resultados de población

Fuente: Red Uno

Rufino Correa, alcalde de La Guardia, se pronunció sobre los resultados del Censo 2024. Si bien su municipio figura como el tercero en población, a escala departamental, cuestionó que los resultados fueran por debajo de lo esperado.

“Todos pedíamos Censo (…), creo que como municipio hemos crecido en un 80 a 90%, pero la inconsciencia, tal vez de la gente, de trasladarse a otros departamentos, o de repente a los Valles Cruceños, es que ha arrojado estos datos”, indicó el burgomaestre de La Guardia, en el programa Que No Me Pierda (QNMP).

Según los datos del Censo 2024, dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas, La Guardia tiene una población de 147.622 personas, en este sentido, el burgomaestre, cuestionó que el municipio solo haya crecido con 58.000 personas

“Creo que tenemos unas 80.000 personas más en La Guardia. Cuando se hacían las encuestas muchos vecinos estaban en sus casas, ha habido acarreo de gente, porque en esas casas no viven fantasmas y eso nos ha perjudicado”, manifestó.

El alcalde de la Guardia, destacó que a pesar de estos problemas que se registraron, son el tercer con mayor crecimiento.