Arce Catacora da una clase sobre la crisis económica del país y recibe críticas por no ofrecer soluciones a corto plazo

Arce durante su explicación de la falta de dólares y combustible. Foto: Los Tiempos

Luis Arce describe cómo una tormenta perfecta azota la economía de Bolivia; Gobierno admite que Bolivia se enfrenta a incendios forestales de hasta 30 kilómetros; y, más de 50 empresas hacen trámite de autorización para importación directa de combustible. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Luis Arce describe cómo una tormenta perfecta azota la economía de Bolivia

El presidente Luis Arce describió esta noche la coincidencia inusual de varios factores que se asemejan a una «tormenta perfecta» y que azotan la economía del país como la caída de la producción de hidrocarburos. El presidente Luis Arce explicó cómo varios factores coincidieron inusualmente en lo que se asemeja a una «tormenta perfecta» que azota la economía de Bolivia, principalmente en lo que se refiere a la escasez de dólares. Arce describió esta noche una «tormenta perfecta» o la coincidencia de varios factores que escapan supuestamente a su control que azota la economía de Bolivia, principalmente en lo que se refiere a la provisión de dólares. «El origen y causa de la falta de dólares y combustibles en Bolivia» tituló la presentación.

– Camacho: «No necesitamos una clase de economía para saber que el país está en la ruina»

«Luis Arce, ¡no sea inconsciente! ¡Ubíquese! No necesitamos una clase de economía para saber que el país está en la ruina». La frase es un extracto de la publicación que realizó esta noche el gobernador de Santa Cruz detenido en la cárcel de Chonchocoro, Luis Fernando Camacho, en relación con la exposición del Mandatario. «El problema hoy de Bolivia, son los incendios y Luis Arce debió declarar desastre nacional, para que la comunidad internacional nos ayude a combatir esta tragedia. En cambio, dio un largo mensaje, lleno de cuadros y cifras, como si fuera la caricatura de un profesor universitario y no el presidente de un país que necesita medidas serias para enfrentar la crisis», posteó la autoridad departamental.

– Analista Peña afirma que Arce dejó dos aspectos obvios: no hay plata y todo está más caro

El abogado y analista político Vladimir Peña afirmó que la explicación del presidente Luis Arce, sobre el origen de la actual escasez de dólares y combustibles que presentó la noche del domingo, dejó dos aspectos obvios: que no existen recursos económicos y todo está más caro. “El mensaje presidencial nos dejó 2 obviedades: no hay plata y todo está más caro. Lucho culpó a Evo por el desastre en hidrocarburos, sin asumir su responsabilidad; y sus medidas recién darán alivio el 2026, si acaso funcionan, mientras tanto, sigue el despilfarro”, escribió Peña en sus redes. Arce explicó que el origen de la actual escasez de dólares y combustibles es no haber explorado nuevos campos petroleros.

– Gobierno admite que Bolivia se enfrenta a incendios forestales de hasta 30 kilómetros

El ministro de Medio Ambiente, Alan Lisperguer afirmó que los incendios forestales en Bolivia se complejizaron al punto de que ahora se habla de «complejos de incendios forestales» que se extienden hasta 30 kilómetros y son más complicados de enfrentar. «Ahora estamos en un escenario mucho más complejo, ya no estamos en un escenario de puntos activos o puntos de fuego activo, estamos en un escenario de complejos de incendios forestales. Hay que diferenciar lo que es un foco de calor y lo que es un incendio», explicó la autoridad. Bolivia declaró emergencia nacional debido a los incendios forestales que afectan al país. La mayoría de ellos se ubica en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y La Paz.

– 7 países y 2 organismos internacionales envían bomberos, recursos y ayuda humanitaria para combatir el fuego

Al menos siete países y dos organismos internacionales confirmaron el envío de ayuda al país para mitigar el fuego que se extiende por cuatro departamentos del país. En los próximos días arribarán al país bomberos forestales, ayuda humanitaria, equipamiento para el personal damnificado y recursos económicos enviados por Brasil, Chile, Venezuela, Francia, China, Japón, Egipto, La Unión Europea y Naciones Unidas. “No es que recién se hagan estas gestiones, ayer ya llegó una avanzada y es por una coordinación temprana. Pero ayer, luego de escuchar el estado de situación varios países han manifestado su total apoyo”, afirmó el ministro de Defensa, Edmundo Novillo.

– 150 brigadas médicas reforzarán atención en regiones afectadas por incendios forestales

La ministra de Salud y Deportes, María Renée Castro, anunció el despliegue de 150 brigadas médicas adicionales para brindar atención a las regiones afectadas por la densa humareda producto de los incendios forestales. Los esfuerzos se centrarán en los tres departamentos más afectados, que incluyen 27 municipios y 68 comunidades. “El Ministerio de Salud está movilizando 150 brigadas médicas más, que se suman a las ya desplegadas por el Servicio Departamental de Salud (SEDES), para enfrentar esta crisis,” explicó la ministra Castro. En algunos municipios se ha reportado un incremento significativo de pacientes debido a la grave contaminación por humo, lo que ha llevado al SEDES a reforzar la cantidad de brigadas en las zonas críticas.

– Evo sugiere la compra urgente de un avión para sofocar incendios forestales en Bolivia

El expresidente Evo Morales sugirió la compra urgente de un avión especializado para sofocar los incendios forestales que ocurren cada año en Bolivia y minimizar los impactos negativos generados por la contaminación del medio ambiente. En poco más de dos meses, el fuego consumió 3,8 millones de hectáreas de bosques y pastizales. el Gobierno decidió declarar emergencia nacional e informó que pidió ayuda internacional desde hace más de un mes, fruto de ello, se concretó la llegada de 60 bomberos especializados de Brasil. “Es importante que el Estado compre un avión para sofocar los incendios que todos los años se registran en el país. Hay que demandar la ayuda internacional para conseguir recursos económicos”, escribió.

– Más de 50 empresas hacen trámite de autorización para importación directa de combustible

Más de 50 solicitudes, de igual número de empresas, avanzan en sus trámites para iniciar la importación directa de carburantes, principalmente diésel, afirmó este domingo el ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo. Las que hacen las gestiones se dedican al agro, minería, construcción, entre otros. “Los cuales ya pasan a seguir el circuito del procedimiento para ser inscritos y acreditados como empresas importadoras, que ya irían directamente a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a la Dirección Nacional de Sustancias Controladas (para seguir las gestiones)”, afirmó. Con el nuevo procedimiento, ahora se realizan mediante una declaración jurada ante la ANH, lo que acelera el proceso.

– Crisis energética y falta de dólares en Bolivia anticipan el éxodo de más de 1 millón de bolivianos al Perú

La política energética estatista y nacionalista de Bolivia está provocando desabastecimientos y serios problemas con la economía de ese país, situación que anticipa el éxodo de más de 1 millón de bolivianos al Perú y la masiva fuga de dólares de su territorio, como ocurrió alguna vez con Venezuela, informó la consultora Gas Energy Latin America. Se calcula que la nación boliviana se quedará sin gas natural suficiente para atender su demanda interna en 2028. De acuerdo con el organismo especializado en políticas de distribución, existe una “acelerada declinación de producción de gas natural y líquidos asociados”. Esto debido a la falta de inversiones en exploración en dólares que la estatal boliviana YPFB “no tiene como encarar”. Como se recuerda, en el país altiplánico esta compañía es la única que opera los yacimientos de gas.

– Expertos piden al Gobierno adoptar medidas a corto plazo para frenar la inflación

La inflación acumulada hasta agosto se disparó a 4,61%, economistas expertos consideran que el Gobierno debe adoptar medidas a corto plazo para evitar que ese indicador se eleve y supere las proyecciones que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI). «Es primordial que el Gobierno tome medidas a corto plazo para frenar esta inflación, sobre todo por escasez de dólares, sino el poder adquisitivo seguirá en caída”, afirmó el presidente del colegio de economistas de Tarija, Fernando Romero. El viernes, el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, dijo que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en el mes de agosto una inflación del 1,58% respecto a julio.