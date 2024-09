Arce le dice a Evo Morales que no dejará que dañe al país y le recuerda que rompieron porque no aceptó ‘ser su títere’

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Arce se dirigió al país la noche del domingo. Foto: captura pantalla

eju.tv

Boris Bueno Camacho

Arce se dirige a Evo: «No permitiré que pongas en riesgo la vida de nuestro pueblo»; lluvias apagaron el 90% en Beni, según el Gobierno; y, Otro atentado contra Trump en apenas dos meses: cómo fue el intento de magnicidio perpetrado en julio. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Arce se dirige a Evo: «No permitiré que pongas en riesgo la vida de nuestro pueblo»

En un efusivo mensaje, el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, se dirigió a Evo Morales asegurando que no permitirá que siga dañando al país por sus intereses personales y le recordó que el pueblo boliviano es inteligente y que no permitirá que pisotee la Constitución Política del Estado. Rodeado de líderes de diferentes sectores sociales, Arce criticó a Morales señalándole que, si realmente le preocupara la economía nacional y popular, no promovería una marcha para provocar un bloqueo nacional de caminos. Agregó que el propósito es acortar su mandato para convocar a nuevas elecciones, donde Morales intentaría imponer su candidatura de manera forzada, violando la Constitución que tanto esfuerzo le ha costado al pueblo.

– Luis Arce revela que rompió con Evo Morales porque no aceptó ser su títere

Este domingo, rodeado por dirigentes campesinos en la Casa Grande del Pueblo, el presidente Luis Arce Catacora pronunció un mensaje de casi 15 minutos, en el que acusó al expresidente Evo Morales de promover un plan de desestabilización del país por apetitos personales. Fue un mensaje lleno de frases fuertes dirigidas al jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), una de las cuales reveló el motivo de su distanciamiento: Evo quería un presidente títere. “Aquí estoy, Evo. No me escaparé y si quieres solucionar un problema que tienes conmigo, porque no acepté ser títere tuyo, vente aquí, te espero y resolvamos ese problema, asumiendo las reglas de la democracia”, desafió Arce, quien llegó a la Presidencia promovido por Morales.

– El gabinete de ministros de Arce responde al pliego petitorio de Evo Morales (en 23 páginas)

Los ministros y ministras del presidente Luis Arce respondieron al pliego petitorio del expresidente Evo Morales en una carta de 23 páginas que lo puede leer inextenso. «Está claro que su bloqueo nacional de caminos no es por la vida, la democracia, la economía ni por la Revolución Democrática y Cultural, sino para imponer su candidatura. En este afán tan mezquino, no le interesa que haya enfrentamientos e incluso pérdida de vidas, pues solo le motiva el acortar el mandato de nuestro presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, para Usted llegar al poder por las malas y como el supuesto ‘salvador’ del país», señala una parte de la extensa misiva.

– Este lunes empieza una semana dura para el Gobierno por marchas anunciadas de sectores evistas

Este lunes, 16 de septiembre, comienza una semana dura para el Gobierno de Luis Arce, con anuncios de marchas por sectores afines al evismo. Sin embargo, autoridades estatales dijeron que garantizarán la libre circulación de los bolivianos y que harán cumplir con la Ley que señalan que tales medidas atentan contra los derechos constitucionales de libre tránsito. Para este lunes, la Federación Túpac Katari ejecutará un paro indefinido con bloqueo de caminos con el objetivo de que Luis Arce y David Choquehuanca renuncien al Gobierno. A este sector se sumó los anuncios de bloqueos por parte de los transportistas pesados que plantearon cumplir la medida en la ciudad de La Paz.

– Lluvias apagaron el 90% en Beni, según el Gobierno

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, indicó este domingo que las lluvias, que se registraron este fin de semana, apagaron el 70 por ciento de los incendios en Santa Cruz y las precipitaciones sofocaron el 90 por cientos del fuego en Beni. Además, manifestó que se logró controlar los incendios del departamento de Cochabamba. Agregó que, en el resto del país, los fuegos son esporádicos. “En Santa Cruz, todavía hay un 30 por ciento”, informó Novillo, este domingo cerca de las 11:00. “Estamos todavía a fines de septiembre e incluso octubre de manera que, si bien hay cierta tranquilidad, tenemos que garantizar que en este tiempo que nos falta, debemos tener todos los medios, todos los mecanismos”, agregó.

– De 3,8 millones de hectáreas arrasadas por incendios, el 60% son pastizales y el 40% bosque

Al 31 de agosto en el país se registra 3,8 millones de hectáreas (ha) arrasadas por los incendios, de las cuales el 60% son pastizales y el 40% bosque, según datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). El director ejecutivo del INRA, Eulogio Núñez, informó este domingo que según información cruzada de esta institución y la del Ministerio de Medio Ambiente, hasta el 31 del pasado mes se reporta 3,8 millones de hectáreas quemadas en el territorio nacional. “El debate si es en monte virgen, en tierras forestales, que se está quemando o son pastizales. De 3,8 millones de hectáreas (…), el 60 por ciento son en pastizales o en barbechos, no es monte virgen, no es vegetación alta, y en bosque el 40 por ciento”, explicó.

– Las ‘leyes incendiarias’ fueron una respuesta a las demandas del sector agrícola, dice Morales

El expresidente Evo Morales reconoció que durante su gestión se aprobaron varias leyes denominadas ‘incendiarias’. Sin embargo, afirmó que éstas fueron una respuesta a las demandas del sector agrícola. “Era pedido clamoroso de los pequeños, medianos, grandes productores ampliar la frontera agrícola. No nos hemos inventado, hemos atendido esta demanda. Ha habido leyes, soy sincero, no tengo porque desconocer, lavarme las manos. Ha sido a pedido de ellos, para evitar conflictos”, explicó. Debido a la crisis ambiental que atraviesa el país, a raíz de los incendios en el oriente boliviano, la opinión pública y los opositores a Morales lo apuntaron como el principal responsable de los fuegos en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando.

– Emapa cuenta con reserva de 76.000 toneladas de arroz y asegura nuevo acopio a fines de año

La estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) cuenta con una reserva estratégica de 76.000 toneladas (t) de arroz y aseguró acopio del grano a fines de año tras la cosecha de la campaña agrícola de invierno. En contacto con Bolivia Tv, el gerente general de Emapa, Franklin Flores, informó este domingo que la estatal acopió arroz de Yapacaní, San Juan, San Carlos, San Julián, Marbán, San Javier, norte de La Paz, Ixiamas y San Buenaventura. “Este arroz ha sido almacenado en los silos de Emapa, como una reserva estratégica, la cantidad de 76.000 toneladas de arroz, esa reserva estratégica ahora está siendo distribuida al mercado nacional”, explicó. Para este mes la empresa destinó 11.000 toneladas para su venta.

– Litio: Bolivia pretende colocarse entre los grandes productores

Bolivia avanza en la firma de contrato con la empresa rusa Uranium One Group con lo cual espera mejorar sus volúmenes de producción y, junto a otros proyectos que están en la fase de definición, buscar un espacio entre los mayores productores del mundo. El viceministro de energías alternativas, Hernán Arnez, en su reciente visita a la Villa Imperial, detalló que con la empresa rusa se llegó a un acuerdo que pasará a la Asamblea para que sea viabilizado y también se avanza con otras empresas con las que se tiene convenios estudio. El contrato entre la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la firma rusa Uranium One Group es para la construcción de una planta de extracción directa de carbonatación de litio.

– Otro atentado contra Trump en apenas dos meses: cómo fue el intento de magnicidio perpetrado en julio

El expresidente estadounidense y candidato republicano, Donald Trump, informó este domingo que está “a salvo y bien” luego de que se registraron disparos cerca de su club de golf en Palm Beach, Florida. Más tarde, la Oficina Federal de Investigación (FBI, en inglés) confirmó que el suceso está siendo investigado como un aparente “intento de asesinato”. “El FBI ha respondido a West Palm Beach, Florida, y está investigando lo que parece ser un intento de asesinato del expresidente Trump”, apuntó en un comunicado. La Policía confirmó este domingo que una persona fue detenida y que se encontró un rifle AK-47 con una mira telescópica con el que presumiblemente quería atacar al candidato republicano.