Beni se declara en situación de desastre por los incendios y Arce anuncia llegada de ayuda internacional

Los incendios consumieron millones de hectáreas de bosques y pastizales. Foto: APG

Boris Bueno Camacho

Beni, el primer departamento en declararse en “situación de desastre por sequía e incendios forestales”; se levanta el paro en Santa Cruz y cívicos apuntan a unificar la protesta con otras regiones; e, inflación acumulada “se disparó” al 4,61% al mes de agosto y el INE lo atribuye a “periodo de elevada especulación”. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Beni, el primer departamento en declararse en “situación de desastre por sequía e incendios forestales”

Los incendios y la extrema sequía que azotan a municipios de Beni motivaron a la Gobernación para que emita el decreto en el que declara a este departamento en situación de desastre. Un comunicado difundido por esta Gobernación alerta que ambos fenómenos están poniendo en riesgo la vida e integridad de las personas, la biodiversidad, la seguridad alimentaria y la economía. Wilson Ávila, director del COED, señaló que hasta la fecha han sido afectados por el fuego 1,5 millones de hectáreas en el departamento beniano y aún no ha pasado la época más crítica. Hasta este viernes son seis los municipios que están afectados por el fuego y la sequía; sin embargo, en las próximas horas pueden declararse en emergencia otros municipios.

– Presidente de Bolivia anuncia ayuda de Brasil y Chile contra los incendios y gestiona el arribo de bomberos de Francia

Especialistas y brigadistas de Brasil, y expertos de la Corporación Nacional Forestal de Chile (Conaf) llegarán a Bolivia para reforzar la lucha contra los incendios forestales, informó este viernes el presidente Luis Arce, quien aseguró que el Gobierno no descansará hasta apagar el último incendio. Mediante sus redes sociales, el jefe de Estado indicó que el Estado Plurinacional de Bolivia solicitó hace más de un mes el apoyo internacional, de países amigos, para combatir contra los incendios forestales en el país. “Brasil enviará especialistas para apoyar en el Centro de Monitoreo y Seguimiento de Incendios, además de 60 brigadistas para reforzar la lucha contra los incendios forestales”, posteó en su cuenta de la red social X.

– Suman voces que piden al Gobierno declarar desastre nacional por los incendios forestales

Ante el anuncio del presidente Luis Arce Catacora de la llegada de ayuda internacional para combatir los incendios forestales que golpean a diferentes regiones del país, suman las voces que piden considerar una declaratoria de desastre nacional ante la constante amenaza y crecida de las emergencias por fuego. Los puntos más críticos se centran en el eje oriental del país, principalmente en Santa Cruz que hasta este jueves registraba 53 incendios forestales activos en 15 municipios, de acuerdo con los reportes de la Gobernación cruceña, desde donde también alertaron que 13 de estos municipios ya emitieron desastre, en tanto que otros dos municipios apuntan a los mismo y se encuentran ordenando su documentación.

– Se levanta el paro en Santa Cruz y cívicos apuntan a unificar la protesta con otras regiones

El Comité pro Santa Cruz dio por concluido el paro cívico que se llevó adelante este viernes en el departamental en rechazo a los resultados del Censo de Población y Vivienda. Fernando Larach, presidente cívico, señaló que ahora se busca unificar con esta protesta a otros departamentos y municipios. Desde este lunes una comisión interinstitucional retomará las labores de análisis del tema poblacional y se apunta a incluir también otros departamentos que están en alerta por los datos reflejados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Larach señaló la necesidad de “buscar la coordinación con alcaldes y gobernadores de otros departamentos para buscar sinergias y unificar demandas para transparentar los resultados del Censo”.

– Paro de 24 horas en Santa Cruz genera pérdida económica por más de Bs 438 mil en peajes, según el Gobierno

Hasta las 16.00 horas de este viernes, durante el paro de 24 horas que acata el departamento de Santa Cruz, en protesta por los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024, ocasionó una pérdida económica de más de 438 mil bolivianos, principalmente por la recaudación que hace la estatal Vías Bolivia, por el cobro de peaje, afirmó el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño. “El paro que se realizó a la cabeza del Comité Cívico de Santa Cruz, ahí queremos decir claramente que los miembros del Comité Cívico, el rector de la Uagrm y algunos personajes de Santa Cruz a estas horas nos hicieron perder más de 438 mil bolivianos que tiene que ver con recaudación de Vías Bolivia”, informó la autoridad.

– Opositores y evistas exigen una auditoría a resultados del Censo y piden al INE respuestas “claras y precisas”

Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024 siguen generando rechazo de varias organizaciones y sectores políticos. Desde la oposición y el evismo del MAS en la Asamblea Legislativa también se sumaron a los pedidos de una auditoria. Legisladores que apoyan a Evo Morales señalan que el Instituto Nacional de Estadística (INE) debe dar información “clara, sencilla y precisa”. “Se tiene que auditar los resultados, como es posible que aquellas ciudades que aspiraban a mayor población hoy no tiene esos datos y no se cuentan con esa expectativa”, dijo el diputado evista del MAS, Renán Cabezas. Bajo la misma línea, desde Comunidad Ciudadana dicen que los resultados del Censo no coinciden con las proyecciones que socializó el INE.

– Inflación acumulada “se disparó” al 4,61% al mes de agosto y el INE lo atribuye a “periodo de elevada especulación”

La inflación acumulada al mes de agosto de este año alcanzó el 4,61%, según el reporte presentado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), instancia estatal que en su reporte advierte un “periodo de elevada especulación”. Esta cifra no pasó desapercibida por analistas, el economista Gonzalo Chávez advirtió que la “inflación se disparó”. “Finalmente, los hermanos y compañeros del Gobierno tuvieron que admitir que la inflación está descontrolada. En meses anteriores se hizo magia contable con los datos de los precios, aplacándolos”, contempló. De acuerdo con la información del INE, la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto fue positiva de 1,58% respecto a julio.

– Tras aprobación de dos decretos a favor de los empresarios privados, la CEPB afirma que “mitigará” un riesgo latente

Luego que el Gobierno acortó la duración del trámite para la importación directa de diésel hasta en 10 días con la modificación de un decreto supremo de octubre de 2005, y la autorización de concesiones de obras públicas a entidades privadas, medida que beneficiará a sectores productivos del país, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) señaló este viernes que estas medidas abren oportunidades a varios sectores, mitigan un riesgo latente y ayudan a enfrentar los problemas que atraviesan. “Los decretos para autorizar concesiones de obras públicas a entidades privadas, y para agilizar los trámites de importación directa de combustibles, son medidas que abren oportunidades a varios sectores”, señala en un comunicado.

– Caso Senkata: Consejo de la Magistratura interviene juzgado que paralizó el juicio contra Añez y otras exautoridades

Dentro del caso Senkata, funcionarios del Consejo de la Magistratura intervinieron este viernes el Juzgado Cuarto de Sentencia de El Alto, luego de que este tribunal determinó paralizar el juicio por hallarse observaciones a las acusaciones contra la expresidenta Jeanine Añez y otras exautoridades. De acuerdo con fuentes judiciales, la intervención tiene el objetivo de revisar el expediente del caso donde aparentemente tres jueces se declararon incompetentes para llevar adelante el juicio. La noche del miércoles, el presidente del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto, David Kasa, paralizó temporalmente el caso Senkata al advertir “errores” en las acusaciones formuladas contra los investigados.

– El ayudante de Zúñiga es el primer sentenciado de la toma militar tras admitir delito y recibirá su libertad

En la modalidad de proceso abreviado, ya se tiene el primer sentenciado por la asonada militar del 26 de junio. El capitán Marco Caviedes, quien era ayudante del exgeneral Juan José Zúñiga, decidió aceptar la comisión de un delito a cambio de una condena reducida que le permitirá salir de la cárcel. En audiencia de este viernes, el juzgado determinó una sentencia de tres años de privación de libertad, con la cual el capitán Caviedes podrá recibir el beneficio de suspensión condicional de la pena. Eusebio Vera, abogado del capitán, informó que se ha emitido el mandamiento de libertad para su defendido y estima que se ejecutará la próxima tras cumplir los trámites. De esta manera, el ayudante de Zúñiga saldrá de la cárcel de San Pedro.