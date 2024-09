El gobierno acusa a Evo Morales de usar una vagoneta de la hija de una sentenciada por narcotráfico y este lo niega

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Detalles de la vagoneta denunciada por Eduardo del Castillo. Foto: Los Tiempos

«Evo marcha en vagoneta»: Del Castillo difunde fotos y video del vehículo en que se transporta; advierten que el elevado déficit fiscal es un riesgo y su corrección demandará medidas duras; y, mientras el MAS sigue en sus peleas, el oriente boliviano continua en llamas y comunidades piden ayuda. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– «Evo marcha en vagoneta»: Del Castillo difunde fotos y video del vehículo en que se transporta

Este jueves, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, realizó una conferencia de prensa sobre la vagoneta en la que, aseguró, Evo Morales se está trasladando estos días. Según la autoridad, se trata de un vehículo «lujoso» modelo Toyota 2024, valuado en aproximadamente 90 mil dólares y está a nombre de una joven de nombre T. J. N. Y. de 21 años. «¿Quién tiene la capacidad adquisitiva para adquirir una vagoneta de esas características a los 21 años?», comentó. Del Castillo explicó que el motorizado utilizado por Evo Morales no solo fue visto recientemente en la denominada “Marcha de la Muerte”, sino que fue utilizado en otras oportunidades, como cuando llegó a La Paz para un encuentro con el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

– Evo sobre denuncia de Del Castillo: “Hace dos días era golpista ahora insinúan que soy narcotraficante”

“Me ha sorprendido. Hace dos o tres días (yo) era golpista, ahora insinúa que soy narcotraficante”, sostuvo el máximo dirigente del masismo, Juan Evo Morales, respecto a la denuncia lanzada este jueves por el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo. El ministro dijo este jueves que el jefe masista utiliza en sus actividades una vagoneta de lujo, cuya propietaria es una joven de 21 años y su madre es del trópico de Cochabamba y estuvo en la cárcel por narcotráfico. Del Castillo mostró imágenes de Morales siendo trasladado en ese vehículo para la marcha evista que este jueves cumplió su tercer día de recorrido y la cual realizó una parada en el municipio de Patacamaya para pernoctar, poniendo la vista en la ciudad de La Paz.

– El Alto: Pacto de Unidad arcista convoca a contramarcha para el domingo 22 desde la zona de Ventilla

La dirigencia del Pacto de Unidad arcista emitió este jueves una convocatoria de contramarcha que se realizará el domingo 22 de septiembre, mismas que partirá a las 7.00 desde la zona de Ventilla, en la ciudad de El Alto. La movilización se la realizará el mismo día que arribará la caminata que lidera Evo Morales y también prevé llegar a la urbe alteña, el mismo día. “Hemos tomado algunas determinaciones en la que hemos emitido una convocatoria y la hacemos conocer a toda la población, que señala: Gran concentración de organizaciones sociales del Pacto de Unidad en defensa de la democracia y de la Constitución Política del Estado”, señala parte de la convocatoria que fue leída por el dirigente de la Csutcb, Mario Seña.

– Fencomin advierte que no mirará de “palestra” la marcha de Caracollo; mientras que mineros auríferos anuncian apoyo a evistas

La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) advirtió este jueves que no mirará desde la “palestra” la marcha de Caracollo, que lidera el expresidente Evo Morales, por lo que se declaran en estado de emergencia. Mientras que, la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) anunciaron que se sumarán a la caminata de los evistas. “La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia no va a mirar de la palestra y tampoco va a aceptar intentos de desestabilizar a un Gobierno elegido democráticamente. No podemos mirar de la palestra cuando abiertamente quieren resquebrajar, romper el orden constitucional”, enfatizó el secretario General de Fencomin, Fredy Cruz.

– Advierten que el elevado déficit fiscal es un riesgo y su corrección demandará medidas duras

El déficit fiscal el año 2023 se situó en 10,9% del PIB y analistas advierten que esa variable se encuentra en un límite muy peligroso y que su corrección en el futuro va a ser «dura» porque se tendrá que reducir la inversión y el crecimiento disminuirá o se deberá aplicar un alza impositiva. En 2023 el déficit global del Sector Público No Financiero (déficit fiscal) fue de 34.146,9 millones de bolivianos (4.977,6 millones de dólares). El año pasado se registraron ingresos totales por 110 mil millones de bolivianos e ingresos corrientes de más de 109 mil millones (109.969,680 bolivianos). Pero los egresos sumaron más de 144 mil millones de bolivianos (144.234,136) y los gastos corrientes más de 122 mil millones de bolivianos (122.578,725).

– Frutas y verduras escasean y su precio sube hasta el doble

El incremento en la canasta familiar no para en Bolivia, un producto básico, como lo son las frutas y verduras, también continúan subiendo, llegando a costar hasta el doble del precio que registraban hace un par de semanas y algunas de ellas escasean. El tomate nuevamente vuelve a elevar el costo, de costar Bs 5 el kilo, hoy está entre 8 y Bs 10, otras verduras que elevaron su precio al doble son el brócoli y coliflor, que costaban 3 por Bs 10 y ahora están en Bs 20, el pimentón escasea y por lo mismo, su precio se ha elevado. La papa holandesa está entre 65 y 70 la arroba, la harinosa está un poco más económica y cuesta entre 50 y Bs 60 la arroba. En las frutas sucede lo mismo, las manzanas que costaban Bs 1 cada una, hoy salen 6 por Bs 10.

– Arroceros prevén “escasez” hasta febrero y ven que el grano acopiado es insuficiente para el mercado interno

Desde el sector arrocero advierten que el déficit de arroz se puede extender hasta febrero, ya que la oferta disponible en los centros de acopio es insuficiente para satisfacer la demanda interna, por lo que la escasez y los elevados precios permanecerán por lo menos hasta dicho mes, cuando se dé la primera cosecha de verano. Así lo explicó el dirigente de la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (Fenca), Gonzalo Vásquez, al referir que se proyecta la siembra de unas 120.000 hectáreas en Santa Cruz, por lo que esperan que el Gobierno acompañe el inicio de la campaña previsto para octubre y cuyos resultados están contemplados para febrero. El anuncio se da cuando se denuncia la falta y/o encarecimiento del grano.

– Cívicos del país rechazan resultados del Censo y piden al Gobierno atender necesidades de la población

El movimiento cívico nacional emitió este jueves su posición, luego de sostener una reunión para conversar sobre la situación económica y política que vive el país y que preocupa a todos los bolivianos. En el pronunciamiento que emitieron rechazan los resultados del Censo de Población y Vivienda y denuncian que hubo un “robo” de miles de habitantes y también piden al Gobierno central atender la demanda de la población. “Denunciar el escamoteo de cientos de miles de habitantes al pueblo boliviano en general, al que se le priva del justo y equitativo acceso a recursos fiscales que deben financiar la atención de necesidades básicas para mejorar su calidad de vida”, señala el primer punto aprobado.

– Mientras el MAS sigue en sus peleas, el oriente boliviano continua en llamas y comunidades piden ayuda

Mientras el Movimiento al Socialismo (MAS) da rienda suelta a sus pugnas internas y los ministros están concentrados en responder al jefe de su partido, Evo Morales; las llamas siguen consumiendo miles de hectáreas en el oriente, el fuego está devastando la biodiversidad de los bosques y destruyendo los sistemas de producción de las comunidades. Los incendios forestales continúan arrasando con grandes extensiones de bosque en el oriente y norte de Bolivia. Las comunidades afectadas piden la ayuda, porque la que envía el Gobierno no es suficiente. La dirigente de la Organización de Mujeres Indígenas Originarias Chiquitanas de Concepción (OMIOCHC), Doris Chacón, afirmó que la ayuda que mandó el gobierno no es suficiente.

– Brigadas médicas brindan más de 12.800 atenciones en comunidades afectadas por incendios en Santa Cruz, Beni y Pando

“En el departamento de Santa Cruz se brindaron 10.060 atenciones en los municipios de Roboré, San Javier, San Ignacio de Velasco, San Matías, Ascensión de Guarayos, San José de Chiquitos, San Rafael, Puerto Quijarro, Puerto Suárez, El Puente, Urubichá, San Antonio de Lomerío, Comarapa y Santa Cruz de la Sierra”, según datos del Ministerio de Salud. En el departamento de Beni se efectuaron 1.657 atenciones en los municipios Magdalena, Riberalta, Guayaramerín, Puerto Siles, San Joaquín, San Ramón, Baures, Trinidad, San Andrés y Huacaraje. De la misma forma, en Pando se realizaron 1.080 atenciones en los municipios de Filadelfia, Cobija, Bolpebra, Sena, Porvenir, Puerto Rico y Santa Rosa del Abuná.