El gobierno denuncia a Evo Morales por intentos de desestabilización y el MAS radical ratifica inicio de bloqueos

Del Castillo anuncia proceso penal por violencia en la marcha evista. Foto: Mini. Gobierno

Ministra Prada denuncia ante el cuerpo diplomático intentos de desestabilización por parte de Evo; Gobierno: bloqueos y marcha dejan pérdida de $us 238 MM en el departamento de La Paz; y, presidente de Fexpocruz: Tenemos que cruceñizar Bolivia. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Ministra Prada denuncia ante el cuerpo diplomático intentos de desestabilización por parte de Evo

La ministra de Relaciones Exteriores en ejercicio, Marianela Prada, convocó al cuerpo diplomático acreditado en Bolivia para denunciar que el expresidente Evo Morales está promoviendo conflictos con el fin de habilitarse como candidato para las elecciones generales de 2025. «Se ha expuesto ante la comunidad internacional los antecedentes que demuestran que la marcha convocada por el presidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba tiene fines políticos claros», explicó. Prada afirmó que la movilización busca precipitar un acortamiento del mandato constitucional del presidente Luis Arce. Asimismo, denunció que Morales ha lanzado un ultimátum exigiendo cambios en el gabinete ministerial en un plazo de 24 horas, condicionando la estabilidad del gobierno.

– Instruyen proceso penal para que se investiguen los hechos de violencia durante la marcha ‘evista’

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, instruyó a la Policía activar un proceso penal para investigar todos los hechos de violencia que ocurrieron durante la marcha “evista” que partió desde Caracollo y llegó a la sede de gobierno. En conferencia de prensa, hizo un repaso a los diferentes momentos de tensión que se registraron como en Vila Vila, Ayo Ayo, e incluso mencionó las agresiones que sufrieron periodistas. Dijo que se deben investigar “todos los hechos y actos delincuenciales que han ocurrido desde el primer día hasta el último día de la denominada marcha de la muerte”. Del Castillo informó que dejó 87 personas heridas, la aprehensión de 10 personas y destrozos en cuatro instituciones públicas, privadas y espacios públicos.

– El evismo ratifica bloqueo desde el 30 de septiembre si no acceden a sus demandas

El Movimiento Al Socialismo (MAS) afín al expresidente y jefe de ese partido, Evo Morales, ratificó este martes el bloqueo de caminos a partir del 30 de septiembre si el Gobierno no accede a sus demandas. “Si no hay respuesta a los 16 puntos que se ha planteado, desde el 30 este mes, ya está determinado el bloqueo de caminos indefinido, porque este gobierno no se va a hacer la burla de las demandas planteadas del Pacto de Unidad y Estado Mayor del Pueblo”, advirtió Gerardo García, vicepresidente del MAS. Tras siete días de movilización, la marcha culminó en la sede de gobierno con un mitin. En el evento, Evo Morales conminó al presidente Luis Arce a regularizar el abastecimiento del combustible y cambiar a algunos de sus ministros “narcos, corruptos y drogos”.

– Analistas ven que Evo perdió fuerza y credibilidad con su marcha y que ya no tiene la convocatoria del pasado

El analista Carlos Toranzo señaló que Evo Morales perdió mucho con la marcha que encabezó desde Caracollo, puesto a que ya no cuenta con la misma capacidad de convocatoria que en años anteriores. Paul Coca sostuvo que el expresidente trató de mostrar su “fuerza con la marcha”, pero que sólo perdió credibilidad con la movilización que duró siete días. Ayer lunes terminó la marcha evista denominada “para salvar Bolivia”, la misma que partió el martes de la semana pasada desde Caracollo (Oruro) para exigir al Gobierno atención a un “pliego petitorio” de 16 puntos, entre los que pedía solución a la escasez de combustible y dólares y aprobación del congreso del MAS de Lauca Ñ, donde se eligió a Morales como candidato presidencial para 2025.

– Gobierno: bloqueos y marcha dejan pérdida de $us 238 MM en el departamento de La Paz

El viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, reportó este martes que las pérdidas económicas en el departamento de La Paz, producto de los bloqueos en la provincia Omasuyos y la denominada “Marcha para salvar Bolivia”, ascienden a $us 238 millones. “Si sumamos todos los rubros incluido el sector manufacturero podemos hablar tranquilamente de un acumulado de 238 millones de dólares. Cada vez que hay bloqueos y marchas sin sentido, La Paz pierde”, dijo Siles en un reporte conjunto del Comité Interinstitucional de Seguridad Alimentaria. Asimismo, aseguró que no solo es el departamento paceño el que pierde, sino también Santa Cruz con $us 37,2 millones y Cochabamba con $us 17,7 millones.

– Aguilera exige al Gobierno declarar desastre nacional para agilizar ayuda internacional contra incendios

El gobernador en ejercicio, Mario Aguilera, exigió este 24 de septiembre al Gobierno que declare en Bolivia desastre nacional por los incendios, para que de esta manera se canalice la ayuda internacional que hace falta en estos momentos para combatir los incendios forestales. “Exigimos al Gobierno nacional declarar desastre en el país, porque no hay como seguir atendiendo esta emergencia, necesitamos sumar apoyo, necesitamos sumar equipos, necesitamos sumar herramientas que tienen países en el mundo y que hoy son necesarios en nuestros bosques cruceños”, declaró Aguilera. La autoridad destacó el aporte de la ciudadanía que realiza sus donaciones para enviar a los bomberos que combaten los incendios.

– En audiencia por incendios forestales, conceden tres medidas cautelares a instancia de la Defensoría del Pueblo

A instancia de la Defensoría del Pueblo, la Sala Constitucional Segunda concedió tres medidas cautelares para resguardar a animales, pueblos indígenas desplazados y al pueblo indígena ayoreo, que se encuentra en situación de aislamiento voluntario y se desconoce el grado de afectación que sufrió a causa del fuego. La primera obliga al Estado a garantizar la salud y alimentación para los pueblos indígenas que tuvieron que dejar sus comunidades y están desplazados, debido a los incendios. La segunda establece que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Salud y las gobernaciones de Santa Cruz, Beni y Pando deben prestar salud y alimentación a los animales rescatados. La tercera se refiere al pueblo indígena Ayoreo, que se aisló de forma voluntaria.

– Presidente de Fexpocruz: Tenemos que cruceñizar Bolivia

En el aniversario cruceño por la gesta libertaria, el presidente de la Fexpocruz José Luis Faráh, resaltó el compromiso de ese departamento con el desarrollo de Bolivia, pero instó al Gobierno nacional a proporcionar las herramientas necesarias para trabajar sin obstáculos. «Expocruz es el aporte tangible a Santa Cruz que está de aniversario, todos nuestros esfuerzos son la continuación de ese grito libertario que lanzaron hace 214 años» señaló, resaltando el movimiento económico que genera a nivel nacional. Además, pidió seguridad y acceso a la biotecnología de última generación y liberación plena a las exportaciones, recordó que esto se lo viene planteando en reiteradas ocasiones, sin embargo, es algo que solo se queda en mesa.

– TSJ dispuso notificar a Estados Unidos con la detención de Dávila para su extradición

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó que ya ha dispuesto la notificación a Estados Unidos con la detención preventiva con fines de extradición del coronel Maximiliano Dávila, sobre quien pesan cargos por narcotráfico. El trámite respectivo fue derivado a la Cancillería. El presidente del TSJ, Marco Jaimes, indicó que la semana pasada, el 17 de septiembre, dispuso que se comunique a Estados Unidos con la detención de Dávila, para continuar con el trámite de la extradición. “Esa notificación entendemos que se encuentra en curso actualmente en la Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia”, dijo. Explicó que, una vez se notifique a Estados Unidos, recién correrá el plazo de 60 días para que ese país presente la solicitud formal de extradición.

– En Beni: Incautan más de 765 kilos de cocaína y con una afectación de $us 2,6 millones al narcotráfico

En tres operativos realizados en el departamento de Beni, las fuerzas antidroga incautaron 765 kilos con 250 gramos de cocaína, afectando el patrimonio del narcotráfico en más de 2,6 millones de dólares. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani Espíndola, detalló que estas acciones fueron ejecutadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y el Ministerio Público, logrando interceptar una aeronave y desmantelar varias redes de tráfico en la región. El operativo más significativo tuvo lugar el 18 de septiembre en la provincia Iténez, donde efectivos antinarcóticos interceptaron una avióneta con matrícula alterada. Dentro de la aeronave se encontraron 400 paquetes de cocaína.