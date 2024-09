El gobierno se niega a declarar desastre nacional por los siniestros; un bombero español dice que no hay medios para el combate

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Los bomberos no pueden extinguir el fuego pese a los esfuerzos. Foto: Gobernación de Santa Cruz

eju.tv

Boris Bueno Camacho

eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– El Gobierno dice que declarar desastre nacional por incendios no garantiza mayor ayuda internacional

Son varios los sectores que piden al presidente, Luis Arce, la declaratoria de desastre nacional a causa de los incendios forestales que azotan a los diferentes municipios del país. Ante estas peticiones, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, señaló que una declaratoria no garantiza que se reciba más ayuda. “Cuando tuvimos reunión con la cooperación internacional, ellos no nos plantearon la categoría de declarar emergencia o desastre. En la reunión no nos dijeron que por emergencia nos ayudarán menos o por desastre nos ayudará más”, sostuvo Novillo. Pese a los trabajos del avión cisterna, de los bomberos y voluntarios, los incendios no están pudiendo ser controlados y hay familias bastante afectadas.

– Bombero español en Bolivia: “Estamos ante incendios a los que no podemos hacer frente”

Nada frena a los incendios forestales en Bolivia, algo que incluso sorprende al equipo de Bomberos Fast de España que arribó a Bolivia el fin de semana al país, como parte de la ayuda internacional para combatir el desastre que se vive a causa del fuego. “Estamos, a mi entender, ante un fenómeno que ya trasciende todos los escenarios habituales. Estamos ante incendios que, evidentemente, no podemos hacer frente con los medios que tengamos, sea aquí o sea en cualquier otra parte del mundo”, señaló Juan Luis Martín, del equipo FAST de bomberos españoles. Al momento de la entrevista, Martín se encontraba con un equipo de 40 bomberos desplegados en el municipio cruceño de Concepción, el más azotado por los incendios forestales.

– Llegan 200 cajas guardián adicionales para reforzar los operativos de descarga en zonas de incendio

El ministro de Defensa Edmundo Novillo informó que 200 cajas guardián adicionales llegaron este miércoles a Santa Cruz, para reforzar las operaciones de sofocación de incendios con descargas aéreas. Estas cajas adicionales fueron adquiridas por el Gobierno nacional de California Estados Unidos y trasladadas por Transportes Aéreos Bolivianos (TAB) hacia Bolivia dijo la autoridad, para continuar los operativos de descarga de las primeras 150 cajas obtenidas en fecha anterior, con lo cual a la fecha son un total de 350 cajas system guardián, con capacidad de mil litros cada una, las cuales serán empleadas de forma permanente los siguientes días en las zonas de incendio junto a los aviones Hércules C-130.

– Hay incendios aún en 22 municipios, 15 son de Santa Cruz

A pesar de los esfuerzos y el despliegue de ayuda, el fuego sigue en el país. El Viceministerio de Defensa Civil reportó este miércoles incendios en 22 municipios del país, la mayoría (15) se encuentra en el departamento de Santa Cruz. «Tenemos incendios en tres departamentos, en Santa Cruz, Beni y La Paz. Hay fuego activo, incendios en 22 municipios, 49 comunidades y se tiene 1.220 bomberos forestales movilizados», informó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes. Concepción es el municipio de Santa Cruz con el más alto número de incendios activos, con siete. «Hasta el momento, el Comando Conjunto de Respuesta ante Eventos Adversos (CCR-EA) ha apagado 67 incendios (y) ha movilizado 4.148 bomberos forestales», afirmó.

– Gobierno entrega carta a la Defensoría para viabilizar diálogo con Evo Morales ante la amenaza de bloqueos

Autoridades de Gobierno se dirigieron este miércoles al Defensor del Pueblo para entregar una carta en la cual piden viabilizar una mesa de diálogo con Evo Morales. El documento fue entregado luego de la amenaza de un bloqueo de carreteras por el bloqueo evista, desde el 30 de septiembre. “El Gobierno está dispuesto a dialogar sin condiciones, de manera abierta, en lo que corresponde también a la normativa y a las leyes vigentes. Estamos abiertos a dialogar, reitero, sin condiciones”, dijo el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruíz, tras salir de las oficinas públicas de la Defensoría. La autoridad indicó que la Defensoría dijo que buscará las vías para convocar a la otra parte con el fin de obtener un encuentro entre Arce y Evo.

– Camarógrafo agredido presenta denuncia, apuntan a Orestes Sotomayor y él dice que usan la AI para atacarlo

Orestes Sotomayor Vásquez, quien se presenta en sus cuentas en redes sociales como “Preso político de la dictadura de Áñez” y “periodista fotográfico”, fue identificado por el Gobierno como uno de los incitadores de violencia durante la marcha que encabezó el expresidente Evo Morales y que llegó a La Paz el lunes. Fue visto durante la agresión a un funcionario del Ministerio de la Presidencia y luego a un camarógrafo de una red nacional de televisión, quien ya presentó una denuncia por ese hecho, aunque sin identificar al responsable porque fue atacado por la espalda. El hombre, identificado por el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, como el yerno de Morales, dijo que manipularon videos con inteligencia artificial (AI) para implicarlo.

– El sector turismo registra pérdidas de Bs 4.8 millones, y el Gobierno prepara norma para garantizar seguridad

El viceministro de Turismo, Hiver Flores, denunció que el bloqueo de caminos liderado por la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz, que duró nueve días, ha generado pérdidas económicas de 4.8 millones de bolivianos en las principales zonas turísticas como el Lago Titicaca, la Isla del Sol y Sorata. «Lamentablemente, hemos recibido muchas cancelaciones. Ningún turista quiere visitar un destino que no ofrezca garantías de seguridad. Este tipo de marchas y manifestaciones no solo afectan a nivel local, sino que repercuten en la imagen del país a nivel internacional», advirtió Flores, al tiempo que informó sobre el trabajo en curso para implementar un reglamento que brinde seguridad jurídica en el sector turístico.

– “La juventud debe tomar las riendas”: Senador arcista descarta a Arce y a Evo como candidatos para el 2025

El senador arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Félix Ajpi descartó al expresidente Evo Morales y al actual jefe de Estado, Luis Arce, como alternativa electoral del partido en las próximas elecciones presidenciales, porque no tienen la capacidad de cohesionar a la militancia. “Definitivamente, (ya no son alternativa para el 2025), eso se ha demostrado justamente en esta última semana, no tienen capacidad de poder conjuncionar a la población con un criterio festivo. El movimiento político es festivo, de esperanza, pero no de desesperación, de sometimiento y de llanto. La Paz esperaba con una desesperación que algo podía pasar. Concentraron en la Plaza Murillo a gente que nada tiene que ver con la protección del Estado”, sostuvo.

– Rueda de Negocios de Cainco cierra con $us 45,7 millones en intenciones de negocio en su primera jornada

La Rueda de Negocios Internacional Bolivia, organizada por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) en el marco de Expocruz, cerró su primera jornada con $us 45,7 millones en intenciones de negocio, según el reporte de subgerente Comercial de la entidad empresarial, Olivia Stelzer. “Lo que hemos visto en esta jornada inicial es una gran muestra de confianza en el futuro y el potencial de los negocios, a pesar de las dificultades económicas”, expresó la ejecutiva. “A pesar de las dificultades, los empresarios están dispuestos a invertir y crear oportunidades”, agregó. En esta línea, el reporte también refleja que este miércoles se dieron 3.384 reuniones empresariales entre firmas nacionales e internacionales.

– Fin de una era comercial: Bolivia podría pasar de vender gas a alquilar tuberías a Argentina

Este mes concluye la última adenda al contrato gasífero entre Bolivia y Argentina; con ello, se cierra una era de relación comercial con uno de los principales mercados para el gas boliviano. El analista Gonzalo Chávez sostiene que lo único que le queda al país es alquilar sus tuberías para ayudar a vender el carburante argentino a naciones como Brasil. A pesar de que el contrato entre ambos países terminaba el 30 de septiembre, autoridades argentinas decidieron adelantar el plazo al 18 del mismo mes para iniciar con la reversión de los gasoductos argentinos. “Vamos a alquilar este gasoducto para llevar el gas de Argentina, desde Vaca Muerta, a otros mercados o para que ellos nos vendan gas”, enfatizó Chávez.