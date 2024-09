El jefe de bancada de CC en Diputados afirma que el INE perdió la credibilidad

Enrique Urquidi señala que esa y otras instituciones gubernamentales no muestran transparencia en sus acciones

El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados, Enrique Urquidi, aseguró este miércoles que el Instituto Nacional de Estadística (INE) perdió la confianza de la población al entregar los datos preliminares del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024 que provocaron el rechazo de diferentes sectores económicos, políticos y sociales; por tanto, corresponde que la institución estatal transparente todo el proceso censal como lo anunció.

“EL INE como muchas instituciones del Estado han perdido credibilidad, han perdido la confianza y, por tanto, hoy están en la obligación de transparentar todo el proceso censal, ya lo han anunciado, esperemos que actúen en consecuencia y antes que nada, primero nos tienen que mostrar a los bolivianos que el trabajo del censo ha sido un trabajo transparente y rigurosamente ejecutado”, señaló el diputado opositor.

Urquidi estimó que el paro de 24 horas anunciado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y otras instituciones departamentales, así como la declaración de emergencia en otras regiones, son justificadas y legítimas, porque es la población la que reclama transparencia y veracidad; por ello, Comunidad Ciudadana expresó su total respaldo a las movilizaciones de protesta anunciadas porque se sujetan a las reglas democráticas.

Además, rechazó las supuestas declaraciones misóginas que vertió el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo contra la diputada de CC, Luisa Nayar, de quien dijo que reclama en las calles porque no hemos crecido, pero no tiene ningún hijo. La declaración también fue contestada por la propia asambleísta, quien consideró misógino, ignorante y atrevido a Del Castillo por haberse referido así en medio de la polémica por los datos poblacionales del Censo.

“Como bancada de CC rechazamos y repudiamos las declaraciones del señor ministro de Gobierno, que muestran su rostro más perverso de un misógino patológico, que lo único que tiene como argumento es descalificar a una asambleísta nacional; por eso, ratificamos nuestra absoluta solidaridad con muestra colega Luisa Nayar y le decimos al ministro de Gobierno que, en vez de descalificar a una mujer, en vez de descalificar a una asambleísta nacional, se preocupe de transparentar los datos”, refutó.

El jefe de bancada de CC en la Cámara Baja, Enrique Urquidi

Urquidi cuestionó que el gobierno cambie de argumentos constantemente en su intención de justificar los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024, ya que, en primera instancia, se apeló a los decesos por la Covid 19 como causa del menor crecimiento respecto a las proyecciones del INE dadas a conocer en 2022; y, ahora, a la maternidad tardía de las mujeres jóvenes, las cuales, supuestamente, recién tienen hijos a partir de los 30 años.

“No nos vamos a comer el cuento de que primero fue la cantidad de muertos del Covid, ahora es porque la generación del ministro Del Castillo ha decidido no tener hijos; por favor, nosotros no somos tontos y no nos vamos a comer ese cuento; lo que nosotros estamos exigiendo es que el INE muestre todo lo que han hecho, muestren las boletas censales y todo el trabajo censal, porque los datos levantan dudas, sospechas y tranquilamente podrían haber sido manipulados “, reclamó.