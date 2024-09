El TSE amplía otra vez el plazo para que las organizaciones políticas renueven directivas y estatutos

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

EL frontis del Tribunal SUpremo Electoral. Foto: El Dïa

eju.tv

Boris Bueno Camacho

El TSE amplía hasta el 20 de diciembre para que partidos renueven sus directivas; evistas expulsan a Luis Arce y David Choquehuanca del MAS por «traición»; y, La Paz: determinan 11 años de cárcel para el expolicía “Matador” Mamani por el caso Pedregal. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– El TSE amplía hasta el 20 de diciembre para que partidos renueven sus directivas

La sala plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dispuso ampliar hasta el 20 de diciembre próximo, para que los partidos renueven sus directivas y adecuen sus estatutos, comunicó este jueves el secretario de Cámara, Luis Fernando Arteaga. “Se ha dispuesto no aplicar ninguna sanción a todas aquellas organizaciones que no renovaron sus directivas. Todas aquellas organizaciones que están pendientes de elegir su directiva o de adecuar sus directivas, deben cumplir con esta disposición del TSE”, señaló. Esta disposición corresponde a la resolución aprobada en sala plena, que tiene 4 puntos. La primera tiene que ver con las sanciones a las organizaciones políticas que no hubieran renovado o elegido directivas y adecuado sus estatutos internos.

– Evistas expulsan a Luis Arce y David Choquehuanca del MAS por «traición»

El presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca fueron expulsados del Movimiento Al Socialismo (MAS) porque traicionaron los principios del movimiento indígena, vulneraron el estatuto orgánico del instrumento políticos y por los casos de corrupción, según el ala evista de ese partido. “El ampliado resolvió expulsar definitivamente del Movimiento Al Socialismo a Luis Arce Catacora y David Choquehuanca por haber traicionado al pueblo boliviano y al proceso de cambio, por no hacer vida orgánica, por haber traicionado a los movimientos indígenas, por haber destruido la economía nacional y por corrupción familiar”, dice una parte del documento. Esa y otras conclusiones fueron aprobadas en el ampliado del MAS evista.

– Andrónico le pide al ministro Lima “abstenerse” de intentar “manipular” el proceso de selección de fiscal General

Luego que el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó este jueves por la mañana que por los conflictos internos que hay en los tres partidos que tienen representación parlamentaria y que eso puede ocasionar que la Asamblea Legislativa no logre elegir al nuevo fiscal General del Estado, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, le pidió “abstenerse” de intentar “manipular” el proceso. “La elección y designación del nuevo fiscal general del Estado es una atribución constitucional de la ALP y no del Órgano Ejecutivo. Pedimos al ministro Lima no entrometerse y que se abstenga de cualquier intento de manipulación o injerencia en el proceso de selección, para garantizar su transparencia e independencia”, escribió.

– Caso Senkata: Tras quedar paralizado el juicio, Procuraduría analiza presentar una apelación o una acción constitucional

Tras quedar paralizado el caso Senkata por la decisión de un juez, la Procuraduría General del Estado analiza apelar la decisión con el propósito de continuar con el proceso contra la expresidenta Jeanine Añez, y otras exautoridades por el delito de genocidio. “Estamos analizando la posibilidad de presentar una apelación incidental o incluso una acción constitucional porque no estamos de acuerdo con la última valoración del tribunal respecto a volver a complementar la acusación”, dijo este jueves, el procurador Cesar Siles. La autoridad mencionó que también sostendrán una reunión interinstitucional con los organismos involucrados en este caso. Siles dijo que este proceso no puede quedar paralizado.

– Censo: Representante de la ONU ratifica que ‘parámetros son razonables’ y justifica diferencia con la proyección

Pablo Salazar, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), reafirmó que los datos de conteo del Censo de Población y Vivienda 2024 presentan parámetros razonables y una coherencia respecto a los anteriores estudios nacionales. El funcionario ratificó el pronunciamiento de la Comisión Internacional que acompañó el Censo, donde establecía una coherencia de los datos, de acuerdo con niveles de fecundidad, mortalidad y migración. “Desde nuestro punto de vista, la evolución de las variables demográficas explicaría de una forma muy razonable todos los datos del conteo que han sido presentados”, afirmó; además, que “todos los parámetros son razonables” desde el punto de vista de las buenas prácticas.

– Jubileo afirma que recursos de regiones con menos de 5.000 habitantes solo servirán para sueldos

De acuerdo con los datos del censo de población y vivienda, al menos 57 municipios tienen menos de 5.000 habitantes. Al respecto, la Fundación Jubileo afirmó que los recursos que recibirán por la coparticipación tributaria solo servirán para el pago de sueldos y no se invertirá en proyectos ni servicios básicos. “La gran pregunta es ¿Qué se puede hacer en estos municipios con relación a la aplicación de políticas públicas? cuando los recursos que les van a llegar van a ser para cubrir el sueldo del alcalde, de su planta ejecutiva y de su consejo municipal. ¿Qué pasará con los servicios que brinda la población agua, luz servicios básicos, educación, salud? no van a tener recursos”, afirmó el director de la Fundación, Juan Carlos Núñez.

– La Defensoría exige acciones a Salud y Educación ante riesgos por los incendios

A las voces de preocupación por la contaminación del aire se sumó este jueves la Defensoría del Pueblo, que exigió a las entidades del Gobierno a asumir acciones ante estos riesgos resultado de los incendios forestales, principalmente en lo que respecta a las áreas de los ministerios de Salud y de Educación. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, envió una carta a las autoridades de las respectivas carteras estatales, con esta convocatoria. “En cumplimiento del Artículo 37 de la Constitución Política del Estado que establece: ‘El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera’”, señala parte de la misiva.

– Organizaciones que protegen el medio ambiente se suman a pedido para que el Gobierno declare desastre nacional por los incendios

Diferentes organizaciones defensoras del medio ambiente emitieron un pronunciamiento este jueves en el que exigen al Gobierno central que declare desastre nacional y que pida ayuda internacional ante la ola de incendios que está arrasando los bosques y áreas protegidas. Desde hace días pasados, legisladores de oposición también hacen el mismo pedido. “Estamos perdiendo miles de hectáreas de bosques debido a los incendios que arrasan nuestro país, generando una alerta sanitaria para la población por la grave contaminación ambiental. El humo ha llegado a varios departamentos de Bolivia, afectando la salud de millones de personas, especialmente niños y mayores”, señala el pronunciamiento “urgente”.

– La Paz: Determinan 11 años de cárcel para el expolicía “Matador” Mamani por el caso Pedregal

La Justicia determinó 11 años de cárcel para el expolicía Franklin “Matador” Mamani, quien fue sentenciado por el delito de homicidio en los hechos registrados en El Pedregal, en la zona Sur de La Paz, durante los hechos de noviembre de 2019, afirmó la hermana de uno de los fallecidos. “Soy hermana de Percy Romer Conde, quien fue asesinado el 11 de noviembre de 2019. En esta jornada se llevó adelante una ardua audiencia cautelar que inició a las 9.00 y recién terminó (pasada las 17.00 horas), le han dado 11 años de sentencia al señor Mamani y las otras personas quedaron absueltas. El delito es homicidio”, afirmó Frida Conde, hermana de uno de los fallecidos en Pedregal. Los otros policías investigados fueron absueltos.

– Bolivia golea 4-0 a Venezuela

En un partido disputado en El Alto, la selección boliviana de fútbol mostró su mejor versión y se impuso ante Venezuela con un contundente 4-0. Los goles del encuentro fueron obra de Ramiro Vaca, Carmelo Algarañaz, Miguel Terceros y Enzo Monteiro, quienes permitieron al equipo dirigido por Eduardo Villegas, asegurar su segundo triunfo en las presentes Eliminatorias al Mundial. La altura de El Alto jugó a favor de la Verde, quienes dominaron gran parte del encuentro ante una Vinotinto que no logró encontrar su ritmo. Este resultado impulsa a la selección en su lucha por un cupo mundialista y refuerza la confianza de los jugadores de cara a los próximos partidos.