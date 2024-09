Evo Morales reitera que el presidente Arce solo busca culpables, pero no entrega soluciones

El exmandatario asegura que su exministro entra en contradicciones respecto al modelo económico que generó la bonanza en el país

Boris Bueno Camacho / La Paz

La falta de exploración de nuevos pozos petroleros en el gobierno de Evo Morales, la mayor importación y poca exportación del sector privado, la falta de aprobación de los proyectos de ley sobre créditos externos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y hasta los desastres naturales fueron parte de las justificaciones acuñadas por el presidente Luis Arce Catacora para explicar la crisis económica que atraviesa el país y eludir la responsabilidad de la actual gestión, aseguró este miércoles el exmandatario Evo Morales.

El expresidente resaltó las contradicciones en las que incurre el presidente Arce ante la imposibilidad de atender la grave situación que se cierne sobre la población boliviana ya que pasa de defender el modelo económico social comunitario productivo, incluso después de haber escrito un libro sobre la exitosa gestión económica entre 2006 y 2019, a denostarlo y responsabilizarlo por todos los problemas de la actualidad, pese a que hasta se arrojó la autoría de esa estrategia que, según Morales, permitió tiempos de bonanza en el país.

“Él ha sido el ministro que más ha durado, en 2018 por problemas de salud se retiró, pero fue miembro del directorio de YPFB, pero ahora condena la nacionalización como los neoliberales; si ha sido miembro del directorio de YPFB por qué no lo cuidó, los directores son los que fiscalizan; dice que no hubo inversión, falso, solamente entre 2016 y 2019 la inversión fue de más de 300 millones de dólares; en los tres últimos años de Lucho poco más de 150 millones de dólares. Los cuatro pozos de gas que dice que se encontraron son de lo que hemos explorado. Otra mentira de Lucho”, confirmó.

Señaló que otra de las falsedades del mensaje del presidente es la referida a los empresarios ya que ellos no determinan el monto a exportar, eso se define mediante cupos dispuestos por el propio gobierno; incluso, rememoró que en el 2021 hubo la intención de suspender el envío de carne de res a China, pese a que durante su gestión se priorizó ese mercado para la venta de ese producto, además de quinua, café, soya con miras a ampliar a la chía por su gran aceptación.

“No se cumplió, quedó totalmente abandonado, un año Brasil nos compró toda la soya como materia prima, yo pregunté por qué estamos exportando soya a Brasil, semejante productor de soya, nos informan que toda la soya de Brasil va a China y para sus animales y para ellos, la soya boliviana. Entonces, dan cupo de exportación de algunos productos y echan la culpa a los empresarios”, puntualizó el jefe nacional del Movimiento al Socialismo (MAS).

Morales criticó al gobierno de Luis Arce por no atender las demandas de la población boliviana que piden que se solucione la crisis económica de manera urgente; pero, pese a la determinación de los sectores sociales que lo respaldan de ir al bloqueo de carreteras desde el 16 de septiembre, tuvo que persuadirlos para no tomar esa medida y más bien iniciar una marcha hacia la sede de Gobierno para exigir a la actual gestión atienda problemas como el alza de los precios de los artículos esenciales y otros, la falta de dólares en el mercado financiero y la escasez de combustibles.

El expresidente Evo Morales en la conferencia de prensa. Fuente: captura pantalla

Sobre los créditos que aún no son aprobados en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y son reclamados por el gobierno, evocó que en las pasadas gestiones se aprobaron 35 créditos internacionales con un monto total aproximado de 3.900 millones de dólares de los cuales -dijo- 3.500 millones de dólares no fueron desembolsados por la mala gestión y el desvío de los fondos acordados a otros ítems que no tienen que ver con el contrato original acordado con los países y entes financiadores.

“Si el gobierno atiende hasta el 15 el pliego, no habrá marcha; si no atiende hay marcha desde el día 17, lo que me sorprende es que hay varios sectores que se están sumando, como no hay COB esta marcha la está organizando el pueblo y será una marcha histórica para salvar a Bolivia; pero también una marcha por la vida, por la democracia y por la recuperación de nuestra revolución democrática y cultural; impresionante, es una marcha del pueblo que servirá para salvar Bolivia”, aseveró.

El expresidente reiteró una vez más que fue una decisión política la que primó para el desconocimiento del X Congreso Ordinario del MAS en Lauca Ñ, efectuado en octubre pasado, porque la determinación de la Sala Plena del TSE hizo alusión a que no se validó ese acto político porque tampoco se hizo lo propio con el evento efectuado por el ala renovadora del MAS en mayo pasado; hecho que se replicó con el último encuentro realizado en Villa Tunari para el cual se cumplió con todos los requisitos, pero, por presiones del gobierno, tampoco fue supervisado por el ente electoral.

En cuanto a los incendios que sufren diferentes departamentos del país, Morales estimó la necesidad de organizar un gabinete para atender exclusivamente la emergencia producto de estos para generar un plan de contingencia que permita, en primer lugar, atender el tema humanitario, así como para recabar el financiamiento de países amigos y organismos internaciones que permitan tener los recursos para atender las diferentes necesidades de las poblaciones afectadas por las llamas y la humareda.