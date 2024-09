Gobierno aplica la redistribución de la coparticipación tributaria y asegura que una probable auditoría del Censo no la afectará

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcel Montenegro. Foto: RRSS

eju.tv

Boris Bueno Camacho

La redistribución por coparticipación tributaria se aplica desde el 1 de septiembre; gobierno identifica tres causas para la baja población que dejó el Censo: pocos hijos, pandemia y migración; y, reportan que ‘mano derecha de Marset’ es el herido en la balacera de Cotoca. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– La redistribución por coparticipación tributaria se aplica desde el 1 de septiembre

En aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó este domingo que la nueva redistribución por coparticipación tributaria se aplica desde este 1 de septiembre. “Ya las regiones van a sentir la nueva redistribución, viendo los resultados, son cambios menores”, subrayó en conferencia de prensa. Ante la consulta de si se paralizará la redistribución de los recursos, en caso de una auditoría a los datos del Censo, la autoridad dijo: “De ninguna manera, porque eso implicaría que las regiones dejen de recibir estos recursos y eso no está establecido” en la ley. “El proceso continúa y estamos cumpliendo lo que dice la ley. Nos vamos a apegar a la normativa vigente”, señaló.

– Entrega obligatoria de dólares: “El Gobierno no quiere reconocer que quien no tiene divisas es el Estado”, señala analista

Después de que el presidente Luis Arce Catacora dejó abierta la posibilidad de la “entrega obligatoria de divisas” en caso de una “necesidad máxima de la economía” nacional, el analista económico Gonzalo Chávez observó que esto genera un escenario de expectativas negativas y un reflejo de que al Estado le faltan dólares. Según Chávez, si se llega a implementar esta política, será el Estado quien va a decidir a dónde van las divisas y eso no soluciona el problema, porque va a generar más mercados paralelos y más temas oscuros en torno a la coyuntura económica. “El gran problema, que el Gobierno no quiere reconocer, es que quien no tiene divisas es el Estado, porque el sector privado se está resolviendo de alguna manera”, apuntó.

– Gobierno identifica tres causas para la baja población que dejó el Censo: pocos hijos, pandemia y migración

El viceministro de Planificación, David Guachalla, identificó tres causas principales para la baja densidad poblacional reflejada en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2024: la disminución en el número de hijos por familia, la alta tasa de mortalidad durante la pandemia del Covid-19, y la migración de bolivianos hacia otros países. Guachalla señaló que algunas críticas responden a apreciaciones políticas, las cuales no consideran adecuadamente factores demográficos como la tasa de fecundidad, la mortalidad y la emigración. En generaciones pasadas las familias solían tener entre 6 y 7 hijos, hoy en día la tendencia ha cambiado, la mayoría de las parejas opta por tener un máximo de 2 hijos, lo que impacta en la tasa de fecundidad.

– Montenegro: Decretos aprobados impactarán en crecimiento agropecuario, industrial y en comercio exterior

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, destacó este domingo que los tres decretos aprobados la semana pasada van a generar que las expectativas y la dinámica de la economía mejoren en estos cuatro meses; con un impacto positivo en el crecimiento de los sectores agropecuario, industrial y de la actividad de comercio exterior, tanto para importaciones como para exportaciones. “Son elementos ya inmediatos que va a sentir el sector productivo y que nosotros lo aplaudimos y también le damos el espacio y el escenario que es lo que el presidente Luis Arce siempre ha tenido esa propensión a inyectar recursos, a proponer un programa a la producción para mejorar la productividad”, explicó.

– Lucho Arce asegura que defenderá la democracia y no traicionará al pueblo huyendo cuando más lo necesita

El presidente Luis Arce aseguró este domingo que defenderá la democracia y no cederá ante quienes buscan generar miedo, incertidumbre y violencia. «Estamos construyendo un futuro y no vamos a traicionar a nuestro pueblo huyendo cuando más nos necesita», afirmó. El mensaje del presidente coincide con el inicio de una serie de protestas organizadas por un denominado “comité multisectorial”, a partir de este lunes, en respuesta a la falta de dólares, la inseguridad en el suministro de combustibles y los datos del censo. En paralelo, Evo Morales organiza el congreso del MAS en Villa Tunari, donde planea elegir la directiva de su Instrumento Político sin la supervisión del Tribunal Supremo Electoral.

– Vargas destaca asistencia de jóvenes al empadronamiento y dice que se superó toda expectativa

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Francisco Vargas destacó la asistencia de los jóvenes a los puntos de empadronamiento masivo y afirmó que se superó toda expectativa. “Al concluir el empadronamiento masivo quiero destacar la convicción democrática y la participación multitudinaria de la juventud boliviana que acudió a los centros de empadronamiento, superando toda expectativa. Su compromiso es importante para fortalecer el sistema democrático”, escribió en su cuenta de X. La noche del sábado su colega Nelly Arista informó que se cerró con la actividad que comenzó el 21 de agosto y que debía durar hasta el 30, pero, por las largas filas en los puntos, el TSE determinó su ampliación hasta el sábado 31.

– Diversos sectores anuncian protestas desde este lunes por el Censo y la crisis económica

Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024 y los problemas económicos que atraviesa el país han impulsado a diversos sectores a convocar protestas desde este lunes en La Paz y otras ciudades. El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) ha llamado a marchar «en todos los departamentos (…) en diferentes horarios» este 2 de septiembre, según se lee en la convocatoria. Para este lunes, gremiales, microempresarios, Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública, Central de Trabajadores de La Paz y otros sectores han convocado a un cacerolazo a las 09:30 en La Paz. La protesta tiene como objetivo presionar al Gobierno «a garantizar el cese en el alza de la canasta familiar».

– Reportan que ‘mano derecha de Marset’ es el herido en la balacera de Cotoca

La balacera en una comunidad de Cotoca dejó un muerto y un herido, este último se trata de Ivar García López, considerado ‘mano derecha’ del narco uruguayo Sebastián Marset. Dos personas ingresaron a un centro de salud en Cotoca, uno de ellos estaba sin vida y con el rastro de al menos siete impactos de bala. Mientras que el herido, Ivar García, tenía un pronóstico reservado, su cuerpo tenía cinco impactos de bala, por lo que su familia decidió que sea trasladado a una clínica en la capital cruceña, para una atención más especializada. La Policía no ha brindado un informe oficial sobre lo ocurrido. Ivar García y el hombre que falleció en el ataque, se estaban trasladando a bordo de un auto negro.

– Procurador espera que Áñez sea sentenciada a 30 años de cárcel por la masacre de Senkata

Este lunes, a partir de las 09.00, el Tribunal 4º de Sentencia Penal de la ciudad de El Alto comenzará el juicio oral contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez y 17 involucrados más en el caso por la masacre de Senkata, del año 2019. El procurador general del Estado, César Siles, informó que, debido a los delitos de genocidio, violación a los derechos humanos, tortura, persecución y crímenes de lesa humanidad, espera que la exmandataria reciba la máxima condena: 30 años de cárcel, sin derecho a indulto. “Es el juicio que estamos esperando todos, es el juicio de las muertes que más nos han dolido, es el juicio de las masacres y seguramente el pueblo está esperando la máxima condena”, dijo en entrevista con Bolivia Tv.

– En 10 años Bolivia perdió 40.8 millones de hectáreas de bosques y pastizales por incendios

Del 2015 hasta la fecha, en el país se quemaron 40.855.628 hectáreas de bosque y pastizales. Mientras que, en lo que va del año, alrededor de 4.1 millones de hectáreas ya fueron arrasadas por los incendios forestales, siendo Santa Cruz la región más afectada. De acuerdo con un estudio realizado por la Fundación Tierra desde enero hasta la fecha se quemaron un total de 4.107.621 hectáreas, de los cuales 2.678.491 se encuentran en el departamento de Santa Cruz, es decir, que esa región concentra el 65% de la afectación. “La información da cuenta de que las quemas en Bolivia han alcanzado cifras alarmantes en cuanto a la superficie quemada”, explicó el investigador de la Fundación, Efraín Tinta.