Las marchas colapsan dos ciudades; en La Paz hubo violentos enfrentamientos entre policías y campesinos

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Cientos de campesinos afines a Evo Morales intentaron retomar su sede en La Paz. Foto: APG

eju.tv

Boris Bueno Camacho

Hay nueve heridos por los enfrentamientos entre la Policía y los Ponchos Rojos, señala el Ministerio de Gobierno; por unanimidad, el pleno de la ALP aprueba la convocatoria para postulantes de fiscal General del Estado; y, admiten escalada de precios en alimentos hasta un 100%. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Hay nueve heridos por los enfrentamientos entre la Policía y los Ponchos Rojos, señala el Ministerio de Gobierno

Hasta las 14:09 del lunes, los enfrentamientos que se registraron entre un grupo de Ponchos Rojos y la Policía dejaron nueve heridos, así lo reportó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. “Se informa a la población boliviana que siete efectivos policiales fueron heridos y dos civiles debido a los enfrentamientos en la sede de Gobierno”, escribió Del Castillo en las redes sociales. Este lunes un grupo de Ponchos Rojos marchaba de la Federación Túpac Katari hasta su sede ubicada en la zona de San Pedro; sin embargo, la Policía tenía instalada una barricada en el lugar que impidió por unos minutos que los manifestantes avances. A medida que pasaban los minutos se fueron registrando agresiones. La Policía comenzó a utilizar gases.

– Evo a Arce y Choquehuanca: ‘La sede sindical no es un puesto policial’

Tras la represión policial contra los campesinos que buscan recuperar su sede de la Federación Tupac Katari en La Paz, el expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, mencionó este lunes al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca y les dijo que “la sede sindical no es puesto policial”. “Ustedes han demostrado hoy una vez más su actitud dictatorial al no respetar al movimiento indígena, a los movimientos sociales y las sedes sindicales y reprimir violentamente a las hermanas y hermanos Ponchos Rojos”, escribió Morales desde sus redes sociales. Añadió que no se entiende como “el vicepresidente puede permitir que se reprima a los hermanos de su comunidad, de su municipio y provincia”.

– Marchas colapsan dos capitales, en Santa Cruz reclaman por el Censo y en La Paz piden la renuncia de Arce

Dos de las principales capitales del país fueron colapsadas la mañana este lunes por multitudinarias marchas contra el gobierno de Luis Arce. Ambas reclamaron por la falta de dólares y la escasez de carburantes, entre otros temas, aunque en La Paz se agregó la demanda de renuncia del Jefe de Estado y en Santa Cruz el principal motivo de protesta son los resultados del Censo de Población y Vivienda. En la capital de la sede del Gobierno cientos de campesinos de la Federación Única Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz «Túpac Katari» liderada por el dirigente David Mamani llegaron hasta el centro de la urbe reclamando por la situación de la economía y con la intención de tomar la sede de esa organización sindical.

– Por unanimidad, el pleno de la ALP aprueba la convocatoria para postulantes de fiscal General del Estado

Por unanimidad, el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó este lunes por la tarde la convocatoria para la selección y designación del fiscal General del Estado. El documento se publicará en páginas webs de la Vicepresidencia y en medios de comunicación escrita con alcanza nacional, mismo que establecerá datos sobre la entrega de requisitos. “Los asambleístas que están de acuerdo con aprobar el proyecto de convocatoria pública a postulantes para la selección y designación de la o el fiscal General del Estado pónganse de pie”, preguntó el presidente de la ALP, David Choquehuanca, quien tras ver la cantidad de apoyo a la aprobación, indicó que por más de dos tercios se aprueba la convocatoria para postulantes.

– TSE anuncia que trabajará la reasignación de escaños en los siguientes días tras recibir datos del Censo

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que ya ha recibido los resultados poblaciones del Censo, por lo cual se apresta a rediseñar la distribución de escaños parlamentarios. Los escaños que se deben redistribuir son los de diputados, de acuerdo con la población que tiene cada departamento. Mediante un comunicado, el TSE señaló que realizará el “trabajo de reasignación de escaños en los siguientes días”. Los resultados de esta labor serán remitidos a la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante un proyecto de Ley para su consideración y tratamiento. Sin embargo, aún persisten dudas sobre los resultados del Censo, sobre todo en Santa Cruz donde cívicos se han movilizado en rechazo a los datos.

– Arce insiste en llamar a referendo, pero lo hará después de las judiciales y tras pasar filtros del TCP y el TSE, dice Lima

Se cae el planteamiento de llevar adelante el referendo propuesto por el presidente Luis Arce de manera paralela con las elecciones judiciales y así lo expuso el ministro de Justicia, Iván Lima, al referir que hasta la fecha no recibieron una respuesta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que debía pronunciarse sobre las preguntas contempladas por el Ejecutivo para llevar adelante el proceso a principios de diciembre. “No hemos recibido la notificación oficial del TCP respecto a su decisión sobre las preguntas propuestas para el Referendo Consultivo. Debido a que los tiempos que prevé la ley para ese propósito ya no lo permiten, ese evento de consulta democrática no podrá llevarse a cabo en el tiempo que propusimos”, sostuvo el ministro.

– Un 20% de avicultores no podrá cubrir costos de producción

Los avicultores cruceños advierten menor oferta de pollo y huevo debido a las dificultades de muchos productores en adquirir los insumos necesarios para cargar las granjas. El presidente de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA) Santa Cruz, Omar Castro explicó que alrededor del 20% asociados, que son pequeños y medianos, no podrán cubrir sus costos por el alza del precio del maíz, la menor asignación de harina de soya desde el gobierno y las dificultades para importar la genética avícola por la escasez de dólares. “Estamos tratando de cubrir costos, no solamente es el tema del maíz, sino la genética importada, aquí entra la tecnificación de ambientes controlados que genera mejor rendimiento”, remarca el titular de ADA.

– Admiten escalada de precios en alimentos hasta un 100%

Debido a la escasez del diésel y el dólar, el precio de algunos alimentos y los medicamentos subió entre un 50% y 100%, reconoció el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, quien aclaró que algunos productos bajan de precio. Entre los productos que subieron de precios, Silva mencionó el fideo, galletas y lácteos. El arroz aún sigue caro en los mercados con un precio Bs 7 por kilogramo, cuando hasta el primer trimestre del presente año el más barato se podía encontrar en Bs 4. Sobre el caso concreto de los productos lácteos, Silva catalogó como “abusivos” los precios establecidos por la empresa PIL, por eso han solicitado información sobre las razones del incremento exagerado.

– Los incendios forestales en Santa Cruz ya han superado lo ocurrido el 2022 y el 2023

El coordinador del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) DE Santa Cruz, Jhonny Rojas, indicó este lunes que hay 53 incendios activos en 14 municipios. Además, indicó que son cerca de dos millones de hectáreas que fueron consumidas por el fuego. “Son más de dos millones de hectáreas que han sido devastadas por estos incendios forestales. Hemos superado la gestión 2023 y 2022”, indicó. Rojas manifestó que el personal de emergencia trabaja sin descanso para apagar los incendios; sin embargo, recalcó que es necesario que las personas ya no inicien incendios. “La solución no es tener más bomberos o que vengan de afuera, si dejan de estar quemando, estos incendios serían liquidados en su totalidad”, dijo.

– La dictadura de Nicolás Maduro ordenó la detención de Edmundo González Urrutia

La fiscalía de Venezuela solicitó este lunes el arresto de Edmundo González Urrutia, rival del dictador Nicolás Maduro en las elecciones de julio en las que el mandatario fue proclamado vencedor entre denuncias de fraude. El fiscal Luis Ernesto Dueñez pidió la orden de aprehensión contra González Urrutia por los presuntos delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje y asociación ilícita. El opositor no acudió a tres citaciones del Ministerio Público. La investigación es por la publicación de una página web, en la que la principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- asegura haber cargado “el 83,5% de las actas electorales”.