Paro por el Censo: Comisión técnica de Santa Cruz vuelve a reunirse el lunes para realizar más análisis

El Comité pro Santa Cruz califica como un éxito el paro que acata Santa Cruz en rechazo a los datos del Censo que difundió el INE. Adelantó que la comisión técnica conformada por instituciones cruceñas tiene previsto un nuevo encuentro el lunes para desarrollar más tareas y demostrar que datos del Censo están errados.

“Desde el lunes, la comisión (…) reanudará actividades por los estudios técnicos, para demostrar técnicamente que el Gobierno nacional tiene una intención de estafar a los bolivianos”, manifestó Fernando Larach, presidente cívico de Santa Cruz.

Agregó también que en caso que el paro departamental no sea tomado en cuenta por el Gobierno y no se tomen medidas, se convocará al directorio cívico para analizar la posibilidad de tomar otras “medidas de hecho”, aunque no especificó a qué se refería.

El cívico calificó como un éxito el paro departamental de 24 horas y agradeció a la población que la medida se haya llevado adelante sin hechos de violencia y sirvió para demostrar al Gobierno que la región no está de acuerdo con lo presentado por el INE.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Ante la medida de presión que acata Santa Cruz, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón señaló que un paro es un perjuicio para todos y ante la disconformidad por los datos del Censo, señaló que serán evaluados en una mesa técnica a cargo del INE.