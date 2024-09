Presión COB: Médicos de La Paz advierten con paro de 96 horas si ALP aprueba proyecto de ley de jubilación forzosa

Los profesionales en salud afirman que a la fecha, tras mesas de trabajo no se llegó a ningún acuerdo sobre el proyecto de ley 035.

eju.tv

Lidia Mamani / La Paz

El presidente del Colegio Médico Departamental de La Paz, Edgar Villegas, advirtió este martes que los trabajadores en salud acatarán un paro de 96 horas, es decir durante cuatro días, en el caso de que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) decida aprobar el proyecto de ley 035, de Incremento a los Límites Solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez, que dispone la “jubilación forzosa”, ante la presión de la Central Obrera Boliviana (COB) que en esta jornada cercó los exteriores del legislativo, para exigir la aprobación de normas pendientes.

“Le decimos al Gobierno, en caso de aprobar sin que se respete el acuerdo que se suscribió con el presidente de la Cámara de Diputados, los profesionales en salud vamos a hacer un paro de 96 horas, es decir cuatro días, y luego veremos qué otras medidas vamos a asumir”, advirtió el representante del sector médico, en conferencia de prensa.

En ese contexto, recordó que han manifestado a las autoridades de Gobierno que no están de acuerdo con la “discriminación” que se les hace a los profesionales en salud. En ese marco, observó que los uniformados del Ejército se jubilen con el 100%, pero que sus colegas luego de 40 años de servicio, con un salario de Bs 20.000, obtienen una renta de entre Bs 2.800 y Bs 3.000, en el mejor de los casos.

“Nos hemos reunido con la Comisión de Planificación y no nos han dado ningún argumento técnico ni legal sobre el anteproyecto, como comisión hemos presentado dos documentos para pedir que vaya en beneficio de todos los trabajadores, pero no hemos llegado a ningún acuerdo en las mesas de trabajo y ahora esperemos que cumplan con el acuerdo de no aprobar el proyecto de ley, mientras no termine la socialización”, señaló Villegas.

La declaración de los profesionales en salud se da luego que organizaciones laborales, aglutinadas por la COB marcharon en esta jornada desde la ciudad de El Alto, hacia la plaza Murillo, donde está el edificio de la ALP, con el fin de cercar y así presionar para que aprueben los proyectos de ley que están paralizados, entre ellos: las que tienen que ver con créditos externos, la modificación a la Ley de Pensiones, la 035, además de otros.