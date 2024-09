¿Qué cambios tendrán los presupuestos de las regiones con los datos del Censo 2024? Esto respondió el ministro de Economía

Una vez que salieron a la luz los primeros datos preliminares del Censo de Población y Vivienda, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, manifestó que el Ejecutivo ya se encuentra haciendo la respectiva evaluación para encarar la nueva distribución de recursos para las regiones; sin embargo, sostuvo también que no se prevén “cambios significativos”.

“No va a haber cambios significativos desde nuestro análisis. Los municipios o gobernaciones van a poder plantear sus presupuestos o los van a remitir en los términos de lo que se ha establecido. Consideramos que el Gobierno nacional va a aglutinar todo esto, pero sin ningún cambio significativo”, señaló la autoridad en conferencia de prensa al ser consultado sobre cuánto se reducirán los recursos que perciben las regiones.

Asimismo, explicó que se va a trabajar con los datos que serán entregados por el Viceministerio de Autonomías, los cuales entrarán en vigencia a partir del presente mes de septiembre, es decir, se va a aplicar contemplando desde el primer día del mes.

¿En caso de hacerse una auditoría al Censo se paralizaría esta distribución de recursos? Según Montenegro, no este escenario no implicaría que las regiones dejen de percibir estos recursos. “De ninguna manera, eso no está establecido. Entonces, el proceso continúa”, matizó.

El parágrafo primero del artículo 1 de la Ley 1492 de Aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos financiero y electoral refiere: “En base a los datos oficiales de población del Censo de Población y Vivienda que emita el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Órgano Ejecutivo efectuará la nueva distribución de recursos de coparticipación tributaria a partir del mes de septiembre de la gestión 2024”.

Tras conocerse los nuevos resultados poblacionales, surgieron alertas en diferentes municipios desde donde advirtieron que no hay casos en los que incluso se prevé una disminución en los recursos que perciben por concepto de coparticipación tributaria.

El INE presentó los resultados preliminares que indican que Bolivia tiene 11.312.620 habitantes; sin embargo, esta cifra difiere con las propias proyecciones de la entidad estatal que apuntan a una población estimada de 12.332.252 habitantes para el presente 2024.