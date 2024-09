«Renuncia de Lima confirma que Arce lo designará como Fiscal General», señala diputado Ormachea

Ormachea dijo que no les sorprende que el Gobierno intente cercenar una vez más las competencias de la ALP y que para eso incluso recurran al Tribunal Constitucional.

eju.tv / Video: Tele Estrella Satelital

Lidia Mamani / La Paz

Luego que se conoció que el ministro de Justicia, Iván Lima, presuntamente renunció a su cargo, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), José Manuel Ormachea, afirmó este jueuves que es un tema que se ya se había advertido que el presidente Luis Arce lo designará por decreto supremo como Fiscal General del Estado. Consideró que esto se dará luego de que los arcistas hagan “caer y naufragar” la selección y designación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Cuando hice la publicación, en ese momento Iván Lima no me ha desmentido, sabemos que ya hay un decreto supremo para designarlo y están a la espera de que se hunda el proceso de selección y designación del nuevo fiscal General que se hace en la Asamblea Legislativa, el arcaísmo espera que ese proceso naufrague y que no llegue a ninguna parte, para que mediante decreto Luis Arce coloque a su amigo Iván Lima como fiscal”, señaló el legislador, tras la pregunta de qué opina sobre la presunta renuncia de la autoridad.

Dijo que no les sorprende que el Gobierno intente cercenar una vez más las competencias de la ALP y que para eso incluso recurran al Tribunal Constitucional, para que falle a favor del Poder Ejecutivo en el caso de que la ALP no se ponga de acuerdo y así designarlo, que es parte de su “estrategia”.

Agregó que es algo que no permitirán y que harán todo lo posible para seleccionar y designar a la nueva autoridad del Ministerio Público y así no sea Lima, para quien ya se tiene listo el decreto supremo.

Consideró que la designación es para que a Arce no le vengan los proceso penales, una vez que pierda las elecciones generales, porque luego le vendrán procesos penales, para eso quiere inmunidad y a la vez hacer de “perseguidor político”.

Recordó que en agosto pasado denunció que el Gobierno pretendía designar a Lima como nuevo Fiscal General a través de un decreto supremo. En ese entonces, en respuesta, la autoridad indicó que desempeñar el cargo sería un “honor”, pero más adelante iba a definir si se iba a postular. Aunque al final no presentó su postulación en la ALP.