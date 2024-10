A Evo Morales ‘no le preocupa’ la acusación de estupro en su contra; Arce pide que el caso se declare en reserva

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Arce y Morales en otros tiempos, antes de la lucha por el poder en el MAS. Foto: La Razón

Boris Bueno Camacho

“No me extraña ni me preocupa”, dice Evo tras denuncia de estupro en su contra; Diputados aprueban crédito de $us 75 MM para la gestión de riesgos y desata controversias sobre su destino; y, ante falta del dólar, Asoban afirma que se requieren medidas “estructurales”. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– “No me extraña ni me preocupa”, dice Evo tras denuncia de estupro en su contra

Evo Morales se pronunció en redes sociales horas después de conocerse que pesa en su contra una denuncia por trata, tráfico y estupro. Sin referirse en específico al caso, señaló que siempre fue “perseguido” por todos los gobiernos y que por eso no se siente preocupado, ya que considera que cuenta con “el apoyo del pueblo”. “¡No me extraña ni me preocupa! Todos los Gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. ¡No tengo miedo! ¡No me callarán!”, escribió. El miércoles se conoció que la Fiscalía de Tarija activó una investigación en su contra e incluso llegó a emitir una orden de aprehensión, que fue anulada por una Sala Constitucional de Santa Cruz tras la intervención de sus abogados.

– ‘No puede ser que nadie salga impune cuando hay una investigación’, dice Arce por denuncia contra Evo

En medio de la reciente denuncia contra Evo Morales por estupro y trata de personas, el presidente Luis Arce cuestionó que se pretenda quedar en la impunidad y defendió los derechos de protección de la niñez en ese tipo de casos. El mandatario también dijo ese tipo de hechos debe ser investigados y anunció que, mediante el Ministerio de Justicia, se solicite su declaración en reserva para que no pueda ser politizado. “Nuestro Gobierno se identifica mucho con los niños nosotros, no estamos de acuerdo con ese tipo de situaciones y no puede ser que nadie salga impune cuando hay una investigación y se encuentra la culpabilidad correspondiente; sea quien sea, a los niños no se tocan”, afirmó.

– Gobierno se suma al proceso contra Evo por trata y señala que la sanción podría llegar a los 20 años de cárcel

El Gobierno, mediante el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (Sepdavi), se ha apersonado como parte en el proceso que se desarrolla contra Evo Morales por el delito de trata y tráfico. El ministro de Justicia, César Siles, dijo que caso llegaría a tener una sanción de 20 años por la agravante de que la víctima era menor de edad. Morales es investigado por presuntamente haber concebido un bebé con una adolescente de la región de Yacuiba en Tarija, supuestamente con encubrimiento de los padres de la muchacha. El ministro Siles recordó que, según el Código Penal, el delito de trata tiene hasta 15 años de cárcel como sanción, pero la condena se agrava de 15 a 20 años de prisión cuando la víctima fuere niño, niña o adolescente.

– Diputados aprueban crédito de $us 75 MM para la gestión de riesgos y desata controversias sobre su destino

En una maratónica sesión que culminó la noche de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó un crédito por 75 millones de dólares destinado a la gestión de riesgos ante eventos climáticos adversos, y se mencionó que tiene un enfoque especial en la sofocación de los incendios forestales.Diputados aprueban crédito de $us 75 MM para la gestión de riesgos y desata controversias sobre su destino. Este contrato de préstamo, firmado el 9 de septiembre de 2024 con la Corporación Andina de Fomento (CAF), busca abordar de manera efectiva la crisis de incendios que ha devastado no solo Santa Cruz, sino también Pando, Beni y La Paz. Aunque la polémica saltó cuando uno de los diputados advirtió que era para inundaciones.

– Comisión de Diputados aprueba crédito de $us 250 millones para atender incendios

La Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría absoluta el Proyecto de Ley de Financiamiento para Plan de Contingencia para Emergencias por Desastre Naturales, el cual prevé un préstamo de hasta $us 250 millones para atender los incendios forestales en el oriente boliviano. “Informamos al pueblo boliviano que, en la Comisión de Planificación, no existe ningún otro crédito o financiamiento que este pendiente”, informó el titular de esta comisión, Omar Yujra. Ahora, el proyecto debe ser tratado en el pleno de Diputados. En caso de aprobarse, se lo remitirá al Senado para que reciba el visto bueno y el Órgano Ejecutivo lo promulgue como ley.

– Arce anuncia la contratación de otro avión ‘Tanker’ y más ‘cajas Guardian’

Desde el Centro de Monitoreo Contra Incendios, en el departamento de Santa Cruz, el presidente Luis Arce anunció que se contratará otro avión ‘tanker’ y el doble de ‘cajas guardian’ para sofocar las llamas que azotan al oriente boliviano. “Vamos a aumentar un avión más , un avión Tanker, y también vamos a aumentar el flujo de casas Guardian”, informó a los periodistas. Según el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, el avión llegará el lunes y el martes iniciará operaciones. Además, otra aeronave Hércules, de las Fuerzas Armadas, arribará durante esos días al departamento de Santa Cruz. “Es decir, trabajarían en total tres Hércules y dos Elektra Tankers que tendrán la capacidad de descargar 50.000 litros de agua en cada viaje”, explicó Novillo.

– En Villa Montes declaran emergencia por la sequía

La crisis por la sequía ha alcanzado niveles alarmantes en el municipio de Villa Montes, lo que llevó al Concejo Municipal a aprobar la declaratoria de desastre para los distritos rurales 5 al 11. La situación ha generado pérdidas catastróficas tanto en la producción agrícola y ganadera, afectando la economía local. Horacio Bass Werner, presidente del Concejo Municipal de Villa Montes, detalló que la sequía ha destruido más de 2.000 hectáreas de cultivos agrícolas, lo que afecta directamente a los pequeños productores que dependen de estas cosechas para subsistir. Además, el sector ganadero también ha sido duramente golpeado, con la muerte de más de 1.000 cabezas de ganado bovino, 300 de ganado porcino y alrededor de 400 de caprinos.

– El TSE denuncia que está en riesgo las elecciones judiciales por amenazas de paralizar con amparos

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) alertó y denunció que las elecciones judiciales corren el riesgo de paralizarse nuevamente, porque hay amenazas para interponer acciones de amparo constitucional con medidas cautelares. “Quiero alertar y denunciar que hemos tomado conocimiento -no de manera formal- de algunas acciones de amparo constitucional que pretenderían interponer medidas cautelares para paralizar el proceso electoral”, sostuvo el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, en el programa El país que soñamos difundido en radio Santa Cruz y el Facebook de ANF. El TSE tiene la misión de administrar las elecciones judiciales el 1 de diciembre de 2024, un proceso que está rezagado, porque debió realizarse el año pasado.

– Ante falta del dólar, Asoban afirma que se requieren medidas “estructurales”

Ante la falta del dólar que se registra en el país desde hace meses, el secretario Ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Nelson Villalobos, afirmó este jueves que para solucionar ese problema que se registra en el país, se requieren medidas “estructurales”. Citó que, en reuniones con autoridades de Gobierno, se planteó liberar las exportaciones, revisar la Ley de Inversiones y hacer que las inversiones en el país sean más atractivas. “Hoy hay un problema que es la demanda de dólares, que supera a la oferta de dólares y la solución a este problema, viene a través de medidas estructurales. Tienen que encarar estos problemas para poder en el corto o mediano plazo, mejorar y superar este problema”, consideró Villalobos.

– Asoban afirma que no se puede condonar deuda a prestamistas y que del total, sólo el 1,4% tiene procesos

El secretario Ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Nelson Villalobos, afirmó este jueves que la banca no puede condonar deuda a prestamistas, ya que maneja recursos de los ahorristas y su obligación es recuperarla. Asimismo, indicó que en el sistema financiero tiene un total de 1,9 millones de prestamistas, de esa cantidad sólo el 1,4% tiene acciones judiciales. “Los bancos deben ejercer acciones de cobro para precautelar la recuperación de los recursos que pertenecen a los ahorristas, ustedes saben que la labor de intermediación que hacen los bancos consiste en captar ahorros del público para ser canalizado a través de préstamos , por tanto, es responsabilidad de los bancos recuperarlos”, afirmó Villalobos.