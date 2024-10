Activista alteña cuestiona celebraciones para la mujer ya que persisten los problemas de inequidad en el país

Guadalupe Daza pide a las mujeres que detentan altos cargos ‘hacer historia’ para que como género avancen en el camino de la igualdad plena.

Boris Bueno Camacho / La Paz

La activista alteña Guadalupe Daza cuestionó este viernes a autoridades gubernamentales y políticos por utilizar la conmemoración del Día de la mujer para emitir discursos de igualdad y equidad, cuando en la práctica aún existen grandes brechas en diferentes ámbitos: laboral, social, familiar, que hacen que los derechos de género aún no sean considerados y respetados por diferentes sectores de la sociedad boliviana.

“Hoy en día, muchas autoridades, ministros, deben estar diciendo ‘feliz día de la mujer boliviana’; la paridad de alternancia, ¿dónde está?, deberíamos tener un hombre presidente y una mujer vicepresidenta; las mujeres ya no deberían hacerse utilizar tampoco; les convocan a (participar en) una conferencia de prensa y tienen que estar como guardias o soldados, detrás del líder; las mujeres tienen que tomar la batuta y el discurso”, puntualizó.

Asimismo, dijo que si bien existen senadoras, diputadas o concejalas; pero que no se conocen normativas en favor de la mujer, para que mejore su calidad de vida y que esta fecha no es para dar rosas y abrazos; sino, para reflexionar sobre los derechos de este sector que no son respetados, como la protección que deben tener de acuerdo con la ley 348, que es incumplida por las mismas entidades que tendrían que precautelar su cumplimiento.

“En El Alto tenemos muchos reclamos como mujeres, qué hacen en los SLIM (Servicio Legal Integral Municipal) de los catorce distritos, no reciben denuncias, una mujer que sufre violencia se acerca y dice ‘tengo este problema, psicológicamente estoy maltratada’ y qué dice el del SLIM: ‘vuelve a tu casa, no va a pasar nada’. ¿Y dónde está nuestra primera autoridad que es mujer? Ella debería poner un equipo multidisciplinario para que pueda ayudarse según el caso y grado de lesión o de violencia que hay que cada familia”, reclamó.

La activista social enfatizó en que esta fecha no es para festejar, porque siguen latentes las inequidades porque, además de los problemas que enfrentan dentro de su familia y en los ámbitos laboral, profesional y social; a eso se suma la difícil coyuntura económica nacional que atraviesa el país y que afecta a toda la sociedad en su conjunto, porque los precios de los artículos de primera necesidad se incrementaron y disminuyó ostensiblemente la capacidad adquisitiva de los hogares bolivianos.

“Hoy, Día de la Mujer, muchas felicidades a todas las mujeres valientes que luchan día a día, pero no hay nada que festejar, olla vacía, canasta vacía, ni normativas que se cumplan a favor de la mujer; (…) hoy, el discurso político se ha convertido en un discurso de novela, problemas de faldas que a la población no nos interesa, lo que nos interesa es que se den soluciones a la economía del país”, aseveró Daza.

La activista social de El Alto. Guadalupe Daza. Foto: captura pantalla

En ese sentido, señaló que uno de los mayores retos de las mujeres que en este momento ocupan sitios de poder es ‘hacer historia’ y dejar un legado mediante sus acciones que deben ser dirigidas a la protección y la promoción de los derechos de género, que signifiquen un avance para este sector vulnerable de la sociedad que hasta la fecha no ha conseguido que se respete el acceso a los diferentes espacios en las mismas condiciones de los varones.

“Cuando una mujer llega a un cargo político tiene que pelear, tiene que dejar historia por haber hecho algo, no estamos pidiendo que vuelva a Bolivia el país de las maravillas; sino tiene que hacer ese aporte fundamental que tiene que haber en tema social y normativo para el beneficio de la mujer, para su avance; las mujeres que entran a la vida política tienen que hacer historia no solamente por ellas, sin por nuestros hijos que son el futuro de Bolivia”, resaltó.